‘La Mañanera’ de hoy 16 de enero desde el Edomex: Sheinbaum pide a EEUU hacer su parte para disminuir tráfico de armas a México | En Vivo

Sheinbaum habla sobre la llamada que tuvo Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de EEUU.
Dice que hay resultados contundentes de la cooperación conjunta y el trabajo que ha estado haciendo México. Reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos.
En México se han incautado cerca de 320 toneladas de droga distintas, fentanilo, cocaína, metanfetaminas, etc. De esas, 51 toneladas son en el mar.
Se disminuyeron 40% los homicidios dolosos en México, asegura la presidenta.
Dice Sheinbaum que no puede pensarse que el problema de las drogas solo se puede resolver en México, y que en EEUU se tiene que tratar el problema de consumo.
Recuerda que ayer en Tijuana se localizó un vehículo que tenía 21 armas largas y 30 armas cortas que venían de EEUU.
“Como nosotros incautamos droga para que no lleguen allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, expone.
Pepe Merino dio a conocer que la compra de chips para teléfonos celulares sin identificación ha permitido que estos sean utilizados para la comisión de delitos, por lo que se decidió implementar un nuevo mecanismo de control.
De acuerdo con el funcionario, cada línea telefónica deberá estar asociada a una persona, con el objetivo de reducir el uso de celulares en actividades ilícitas. Aclaró que no se creará un registro centralizado de líneas, ya que cada empresa de telecomunicaciones será responsable de realizar la asociación correspondiente.
En caso de que una línea sea utilizada para cometer un delito, las autoridades podrán solicitar información adicional a las compañías, únicamente como parte de una investigación formal. Subrayó que la autoridad investigadora solo puede pedir estos datos cuando exista la presunta comisión de un delito.
Sobre la nueva ley en materia de telecomunicaciones, se informó que los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán hasta el 30 de junio para realizar la asociación. En tanto, los chips nuevos aparecerán como que cuentan con datos, pero no podrán utilizarse hasta completar el registro.
Merino enfatizó que no se almacenan datos biométricos. Aunque existe un ejercicio de toma de fotografía, esta no se guarda en ningún sistema. La información recabada se limita únicamente a nombre, CURP y número telefónico.
El procedimiento de asociación puede realizarse de manera presencial o remota, lo que busca facilitar el cumplimiento para los usuarios.
Hasta el momento, más de 2 millones de líneas ya han sido registradas. Además, se adelantó que en un plazo de dos semanas las empresas generarán la información necesaria para contar con una plataforma que permita identificar qué números están asociados a la CURP de cada persona.
Jesús Esteva informó sobre los avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el cual contempló una inversión de 180 millones de pesos durante 2025 para el desarrollo de infraestructura y servicios estratégicos en la región.
En materia de movilidad, detalló que el Trolebús de Ixtapaluca ya fue licitado y adjudicado, y actualmente se desarrolla el proyecto ejecutivo a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Respecto a su extensión, indicó que la licitación se realizará en marzo, mientras que los proyectos iniciarán entre abril y mayo.
Por su parte, Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que en el oriente del Estado de México se han invertido 2 mil 600 millones de pesos durante 2025 y lo que va de 2026. Añadió que este recurso se ha destinado a 101 acciones de drenaje y agua potable, con el objetivo de mejorar el abasto y reducir riesgos por inundaciones.
En el rubro educativo, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), informó que durante 2025 se construyeron seis nuevas preparatorias, las cuales serán inauguradas en febrero en municipios del oriente del Edomex. Además, destacó que se realizaron seis reconversiones de planteles educativos para ampliar la cobertura de nivel medio superior.
Finalmente, Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, indicó que todos los hospitales, centros de salud y quirófanos de la región oriente del Estado de México han sido intervenidos, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura y la atención médica en la zona.
Omar García Harfuch destacó que el Estado de México se ha convertido en un ejemplo de coordinación efectiva entre autoridades, lo que ha permitido la detención de generadores de violencia y el combate a delitos de alto impacto, como homicidio y extorsión.
El funcionario subrayó que durante 2025 fueron detenidos los principales operadores de diversos grupos delictivos, como resultado del trabajo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales.
En particular, informó que 63 personas han sido detenidas por su presunta relación con el robo de transporte de carga, uno de los delitos prioritarios en la entidad. Entre estas acciones, resaltó la captura de Alejandro “N”, alias El Choko, identificado como líder del grupo delictivo conocido como La Chokiza.
García Harfuch afirmó que estas detenciones representan golpes relevantes a las estructuras criminales, y reiteró que la coordinación interinstitucional continuará como eje central de la estrategia de seguridad en el Estado de México.
Rosa Icela Rodríguez dio a conocer las principales actividades realizadas en el Estado de México durante 2025, enfocadas en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.
La funcionaria reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez en materia de seguridad y prevención de la violencia. Detalló que a lo largo de 2025 se llevaron a cabo 713 Jornadas por la Paz en el Edomex, las cuales tuvieron como objetivo acercar programas sociales, atención ciudadana y acciones preventivas a las comunidades.
Asimismo, informó que en febrero próximo se conformarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica, tanto estatales como municipales, con la finalidad de coordinar esfuerzos entre autoridades y sociedad para la resolución de conflictos y la prevención del delito.
Rodríguez también destacó la implementación del programa “Sí al desarme, sí a la paz” en el Estado de México. Precisó que de octubre a diciembre se intercambiaron mil 995 armas de fuego por dinero en efectivo, una acción orientada a reducir la presencia de armas en los hogares y disminuir riesgos de violencia.
La secretaria reiteró que estas estrategias forman parte de una política integral de seguridad, centrada en la prevención, la participación comunitaria y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
La gobernadora Delfina Gómez dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum y a su equipo de trabajo, en el marco de la presentación del reporte de incidencia delictiva con corte a diciembre de 2025, expuesto por Marcela Figueroa.
De acuerdo con el informe, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes en el Estado de México se redujo de 6.63 a 3.03, al comparar el periodo de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, lo que representa una disminución significativa en este delito de alto impacto.
En cuanto al promedio diario de homicidio doloso anual, al contrastar enero a diciembre de 2024 con enero a diciembre de 2025, el Estado de México descendió del tercer al quinto lugar nacional, reflejando una mejor posición relativa a nivel país.
El reporte también señaló que el delito de robo de vehículo registró una reducción del 55% en su promedio diario mensual, durante el mismo periodo de septiembre de 2024 a diciembre de 2025.
Otros delitos de alto impacto también presentaron tendencias a la baja. Comparando los años 2024 y 2025, el feminicidio disminuyó 28.6%, el secuestro 32.3%, la extorsión 37.8%, los robos con violencia 20.7%, mientras que otros robos con violencia se redujeron 7.8%.
Las autoridades destacaron que estos resultados son producto de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como de las estrategias de prevención y combate al delito implementadas en la entidad.
Acompañan a Claudia Sheinbaum Omar García Harfuch, Delfina Gómez, Ricardo Trevilla Trejo, Raymundo Pedro Morales, Hernán Cortés, Marcela Figueroa, Rosa Icela Rodríguez, Jesús Antonio Esteva, Efraín Morales, Alejandro Svarch, José Luis Cervantes, Cristóbal Castañeda, José Merino y Martí Batres.
