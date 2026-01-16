‘La Mañanera’ de hoy 16 de enero desde el Edomex: Sheinbaum pide a EEUU hacer su parte para disminuir tráfico de armas a México | En Vivo

“Como nosotros incautamos droga para que no lleguen allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, expone.

Recuerda que ayer en Tijuana se localizó un vehículo que tenía 21 armas largas y 30 armas cortas que venían de EEUU.

Dice Sheinbaum que no puede pensarse que el problema de las drogas solo se puede resolver en México, y que en EEUU se tiene que tratar el problema de consumo.

En México se han incautado cerca de 320 toneladas de droga distintas, fentanilo, cocaína, metanfetaminas, etc. De esas, 51 toneladas son en el mar.

Dice que hay resultados contundentes de la cooperación conjunta y el trabajo que ha estado haciendo México. Reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos.

Sheinbaum habla sobre la llamada que tuvo Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de EEUU.

14:25 hs

Asociarán líneas celulares a personas para combatir delitos

Pepe Merino dio a conocer que la compra de chips para teléfonos celulares sin identificación ha permitido que estos sean utilizados para la comisión de delitos, por lo que se decidió implementar un nuevo mecanismo de control.

De acuerdo con el funcionario, cada línea telefónica deberá estar asociada a una persona, con el objetivo de reducir el uso de celulares en actividades ilícitas. Aclaró que no se creará un registro centralizado de líneas, ya que cada empresa de telecomunicaciones será responsable de realizar la asociación correspondiente.

En caso de que una línea sea utilizada para cometer un delito, las autoridades podrán solicitar información adicional a las compañías, únicamente como parte de una investigación formal. Subrayó que la autoridad investigadora solo puede pedir estos datos cuando exista la presunta comisión de un delito.

Sobre la nueva ley en materia de telecomunicaciones, se informó que los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán hasta el 30 de junio para realizar la asociación. En tanto, los chips nuevos aparecerán como que cuentan con datos, pero no podrán utilizarse hasta completar el registro.

Merino enfatizó que no se almacenan datos biométricos. Aunque existe un ejercicio de toma de fotografía, esta no se guarda en ningún sistema. La información recabada se limita únicamente a nombre, CURP y número telefónico.

El procedimiento de asociación puede realizarse de manera presencial o remota, lo que busca facilitar el cumplimiento para los usuarios.