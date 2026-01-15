Rosa Icela Rodríguez encabeza reunión con SEP y gobernador de Oaxaca por demandas de la CNTE

Las reuniones incluyeron diálogo con la SEP, el gobernador de Oaxaca, la ONU-DH y presidentes municipales de distintas regiones del país.

La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este miércoles 14 de enero una serie de reuniones clave con autoridades federales, estatales, organismos internacionales y gobiernos municipales, en un contexto marcado por las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la agenda de derechos humanos y el fortalecimiento de capacidades locales.

Diálogo con SEP y Oaxaca por demandas de la CNTE

La primera reunión se realizó en la Subsecretaría de Gobernación y tuvo como eje central las exigencias de la CNTE, que desde finales del año pasado advierte sobre posibles acciones de protesta durante la Copa del Mundo.

Estas amenazas surgieron tras la instalación de un plantón frente a la Cámara de Diputados, donde el magisterio disidente exigió la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de 2019.

La agenda de reuniones reflejó un enfoque integral de la Secretaría para combinar diálogo social, cooperación internacional y fortalecimiento municipal.

El encuentro fue encabezado por Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario César Yáñez, con la participación del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; y Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

Durante más de una hora, las autoridades abordaron la situación del magisterio oaxaqueño y la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo.

Desde el gobierno federal se ha subrayado que, frente a las inconformidades, se han registrado avances como el incremento salarial del 9 % y la ampliación de los periodos vacacionales para el sector educativo, como parte de una política orientada a mejorar las condiciones laborales de los docentes.

Encuentro con la ONU y agenda de derechos humanos

Posteriormente, la titular de Gobernación sostuvo una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en la que se acordó fortalecer la cooperación institucional en materia de protección y promoción de derechos humanos.

Gobernación y la ONU coincidieron en reforzar mecanismos de atención y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos.

El representante de la ONU-DH en México, Humberto Henderson, destacó la necesidad de consolidar marcos institucionales eficaces para atender a personas en situación de vulnerabilidad y garantizar una atención integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

En el encuentro también participó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.

Ambas partes coincidieron en que reforzar esta agenda resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática, así como para mejorar los mecanismos de atención y reparación a víctimas en el país.

Coordinación con alcaldes y fortalecimiento municipal

La jornada concluyó con reuniones entre Gobernación y presidentas y presidentes municipales de distintas regiones del país.

El encuentro buscó mejorar la gestión pública, la planeación y la ejecución de políticas a nivel local.

Si bien la dependencia no informó sobre acuerdos específicos, resaltó la relevancia de estos espacios de diálogo para fortalecer la cooperación entre la Federación y los gobiernos locales.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que la capacitación continua de las autoridades municipales es una herramienta clave para mejorar la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como la toma de decisiones a nivel local.

La funcionaria enfatizó que los municipios representan el primer contacto entre el Estado y la ciudadanía, por lo que su profesionalización impacta directamente en la confianza institucional y la rendición de cuentas.

Durante las reuniones, se abordaron temas de gobernanza local, derechos humanos y atención a sectores vulnerables.

Ejes de la estrategia de Gobernación

De acuerdo con la Segob, estas reuniones forman parte de una estrategia integral de coordinación interinstitucional, basada en los siguientes puntos:

Diálogo permanente con sectores sociales y gobiernos locales.

Capacitación municipal para fortalecer la gestión pública y la transparencia.

Cooperación internacional en materia de derechos humanos.

Atención preventiva a conflictos sociales mediante el consenso y la negociación.

Con esta agenda, Gobernación busca alinear esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y actores internacionales, con el objetivo de responder a las demandas sociales, fortalecer la gobernanza local y consolidar un enfoque humano en la gestión pública.