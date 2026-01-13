México

Ángela Aguilar le regaló su primer caballo a Christian Nodal por su cumpleaños y así reaccionó

El festejo del “Nodal Fest” se extendió durante tres días en diversos lugares de Zacatecas, en una fiesta organizada por su esposa, Ángela Aguilar

Guardar
Durante la celebración de su
Durante la celebración de su cumpleaños número 27 en Zacatecas, Christian Nodal recibió su primer caballo, un obsequio preparado por Ángela Aguilar y entregado en el rancho El Soyate. (Capturas de pantalla)

Durante la celebración de su cumpleaños número 27 en Zacatecas, Christian Nodal recibió un regalo inusual: su primer caballo, obsequio planeado por su esposa Ángela Aguilar.

La sorpresa le fue entregada al sonorense en la víspera de su celebración, en el rancho El Soyate, y el momento quedó captado en un video donde se aprecia la reacción del cantante ante el gesto de su esposa, quien posteriormente confirmó en comentarios de TikTok que sí fue ella la autora del regalo y no su papá, Pepe Aguilar, como afirmó Ventaneando.

Así fue la sorpresa y la reacción de Nodal

La celebración de los 27 años de Christian Nodal incluyó actividades en distintos puntos de Zacatecas, pero uno de los momentos más comentados sucedió en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

El regalo de Ángela Aguilar a Christian Nodal en su cumpleaños número 27. (Instagram: angelitaas.vip)

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, Ángela Aguilar apareció cabalgando un caballo de pelaje castaño oscuro, con crin y cola a tono, y una complexión robusta. El animal destacaba por su porte elegante, musculatura marcada y marcas blancas en las patas, características que lo sitúan entre los ejemplares valorados para la charrería mexicana.

La entrega del caballo tuvo detalles únicos: la montura charra de cuero oscuro incluía estribos metálicos con grabados artesanales en tonos dorados, pieza propia de la talabartería tradicional. El equipo fue escogido especialmente para la ocasión, como muestra la decoración minuciosa de los accesorios.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan juntos con el regalo de cumpleaños. (Captura de pantalla)

La reacción de Nodal fue inmediata y espontánea. Al observar la llegada de Ángela montada, expresó expresó sorpresa y alegría, se acercó a ella, intercambiaron un abrazo y un beso, y luego el cantante montó al animal.

Ambos posaron junto al caballo, rodeados de un grupo de invitados, entre ellos su suegro, Pepe Aguilar.

El gesto de Ángela Aguilar quedó confirmado públicamente cuando ella respondió en un comentario en uno de sus videos de TikTok, donde una usuaria comentó: “Qué fregona fiesta, yo pensé que le iban a regalar un caballo”, a lo que la intérprete de “Qué agonía” contestó: “Le regalé su primer caballo”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cómo fue el Nodal Fest: tres días de festejos en Zacatecas

El “Nodal Fest” abarcó tres días consecutivos de celebraciones en diferentes locaciones de Zacatecas. El primer día, los invitados arribaron al rancho El Soyate, donde se desarrolló la velada principal con el regalo del caballo y la convivencia familiar.

El segundo día, la fiesta se trasladó al centro de la capital, donde se organizó una tradicional callejoneada que culminó en un hotel exclusivo, Quinta Real Zacatecas, antes una plaza de toros. En este espacio, la música de DJ, los fuegos artificiales y un operativo especial de seguridad acompañaron a los asistentes hasta la madrugada.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

La jornada final tuvo lugar en el antrobar El Edén, ubicado en la mina del mismo nombre, a 280 metros de profundidad. El evento, con temática de piratas y código de vestimenta negro, incluyó el traslado de los invitados por un tren a través del socavón La Esperanza. Ángela Aguilar mencionó en redes sociales que durante el festejo también visitaron el cerro de la Bufa, como parte de la experiencia para Nodal en Zacatecas.

“Estamos contentos, felices de la vida, celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”, expresó Ángela Aguilar ante las cámaras de Ventaneando, destacando el significado personal y cultural de la celebración que le preparó a su marido.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El menú completo del “Nodal Fest” incluyó los siguientes platillos:

  • Onigiri pirata: Arroz relleno de carne asada y queso Chihuahua, empanizado con panko y bañado en salsa de queso.
  • Tomahawk: Corte de carne acompañado de una reducción de chile, aguachile negro, limón y chiltepín, coronado con cilantro asado.
  • Pavo asado
  • Papas bravas
  • Pulpo zarandeado
  • Algas marinas
  • Costilla de cerdo en marea roja: Costillas asadas con brocha de cilantro, rostizadas con aguachile rojo y terminadas con limón, ajo y orégano.
  • Frijoles charros
  • Arroz
  • Otros platillos típicos de asado de boda

Este menú se sirvió en diferentes momentos de la celebración y fue preparado por el chef Antonio Amavisca.

(Captura de pantalla @kunno)
(Captura de pantalla @kunno)

Durante la fiesta, las redes sociales de los asistentes difundieron videos y fotos en los que se observa a Nodal cantando y bailando con Ángela y miembros de la familia Aguilar, en un ambiente íntimo y de cercanía.

Entre los invitados estuvieron figuras del espectáculo y el deporte como Kuno y Rommel Pacheco, además de Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas; y Mariana Urrola, hija de Guadalupe Pineda.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalPepe AguilarVideomexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en Arcelia

El temblor sucedió a las 23:56 horas, a una distancia de 35 km de Arcelia y tuvo una profundidad de 60.2 km

Temblor en Guerrero: se registra

El emotivo mensaje que Ángela Aguilar dedicó a Christian Nodal en su cumpleaños número 27

El cantante festejó su cumpleaños con la familia Aguilar durante tres días seguidos en Zacatecas

El emotivo mensaje que Ángela

Detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche reaviva choque con el gobierno de Layda Sansores

El arresto de José Alberto Abud Flores por posesión simple de drogas ocurre en medio de acusaciones previas, denuncias de intromisión y un intento de destitución denunciado por el Consejo Universitario

Detención del rector de la

“Ley Esposa” en San Luis Potosí: gobernador Ricardo Gallardo veta reforma tras críticas

La “Ley Esposa” desató polémica al ser vista como un intento para beneficiar a Ruth González, esposa del gobernador, rumbo a las elecciones de 2027

“Ley Esposa” en San Luis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno a uno: los detenidos

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

Reportan vinculación a proceso de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, relacionados con el asesinato del Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje que Ángela

El emotivo mensaje que Ángela Aguilar dedicó a Christian Nodal en su cumpleaños número 27

Valeria, nieta de Carlos Slim, revela su compromiso con Justo Fernández del Valle

Faisy llora la muerte de su perra Vicenta: “Se fue mi protectora”

Stephanie Salas admite distanciamiento con su tía Alejandra Guzmán y no conoce su estado de salud

Este es el exclusivo regalo de Pepe Aguilar a Christian Nodal por sus 27 años

DEPORTES

Por qué Cruz Azul habría

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026