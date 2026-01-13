Ángela Aguilar le regaló su primer caballo a Christian Nodal por su cumpleaños y así reaccionó

Durante la celebración de su cumpleaños número 27 en Zacatecas, Christian Nodal recibió su primer caballo, un obsequio preparado por Ángela Aguilar y entregado en el rancho El Soyate. (Capturas de pantalla)

Durante la celebración de su cumpleaños número 27 en Zacatecas, Christian Nodal recibió un regalo inusual: su primer caballo, obsequio planeado por su esposa Ángela Aguilar.

La sorpresa le fue entregada al sonorense en la víspera de su celebración, en el rancho El Soyate, y el momento quedó captado en un video donde se aprecia la reacción del cantante ante el gesto de su esposa, quien posteriormente confirmó en comentarios de TikTok que sí fue ella la autora del regalo y no su papá, Pepe Aguilar, como afirmó Ventaneando.

Así fue la sorpresa y la reacción de Nodal

La celebración de los 27 años de Christian Nodal incluyó actividades en distintos puntos de Zacatecas, pero uno de los momentos más comentados sucedió en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, Ángela Aguilar apareció cabalgando un caballo de pelaje castaño oscuro, con crin y cola a tono, y una complexión robusta. El animal destacaba por su porte elegante, musculatura marcada y marcas blancas en las patas, características que lo sitúan entre los ejemplares valorados para la charrería mexicana.

La entrega del caballo tuvo detalles únicos: la montura charra de cuero oscuro incluía estribos metálicos con grabados artesanales en tonos dorados, pieza propia de la talabartería tradicional. El equipo fue escogido especialmente para la ocasión, como muestra la decoración minuciosa de los accesorios.

La reacción de Nodal fue inmediata y espontánea. Al observar la llegada de Ángela montada, expresó expresó sorpresa y alegría, se acercó a ella, intercambiaron un abrazo y un beso, y luego el cantante montó al animal.

Ambos posaron junto al caballo, rodeados de un grupo de invitados, entre ellos su suegro, Pepe Aguilar.

El gesto de Ángela Aguilar quedó confirmado públicamente cuando ella respondió en un comentario en uno de sus videos de TikTok, donde una usuaria comentó: “Qué fregona fiesta, yo pensé que le iban a regalar un caballo”, a lo que la intérprete de “Qué agonía” contestó: “Le regalé su primer caballo”.

Cómo fue el Nodal Fest: tres días de festejos en Zacatecas

El “Nodal Fest” abarcó tres días consecutivos de celebraciones en diferentes locaciones de Zacatecas. El primer día, los invitados arribaron al rancho El Soyate, donde se desarrolló la velada principal con el regalo del caballo y la convivencia familiar.

El segundo día, la fiesta se trasladó al centro de la capital, donde se organizó una tradicional callejoneada que culminó en un hotel exclusivo, Quinta Real Zacatecas, antes una plaza de toros. En este espacio, la música de DJ, los fuegos artificiales y un operativo especial de seguridad acompañaron a los asistentes hasta la madrugada.

La jornada final tuvo lugar en el antrobar El Edén, ubicado en la mina del mismo nombre, a 280 metros de profundidad. El evento, con temática de piratas y código de vestimenta negro, incluyó el traslado de los invitados por un tren a través del socavón La Esperanza. Ángela Aguilar mencionó en redes sociales que durante el festejo también visitaron el cerro de la Bufa, como parte de la experiencia para Nodal en Zacatecas.

“Estamos contentos, felices de la vida, celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”, expresó Ángela Aguilar ante las cámaras de Ventaneando, destacando el significado personal y cultural de la celebración que le preparó a su marido.

El menú completo del “Nodal Fest” incluyó los siguientes platillos:

Onigiri pirata: Arroz relleno de carne asada y queso Chihuahua, empanizado con panko y bañado en salsa de queso.

Tomahawk: Corte de carne acompañado de una reducción de chile, aguachile negro, limón y chiltepín, coronado con cilantro asado.

Pavo asado

Papas bravas

Pulpo zarandeado

Algas marinas

Costilla de cerdo en marea roja: Costillas asadas con brocha de cilantro, rostizadas con aguachile rojo y terminadas con limón, ajo y orégano.

Frijoles charros

Arroz

Otros platillos típicos de asado de boda

Este menú se sirvió en diferentes momentos de la celebración y fue preparado por el chef Antonio Amavisca.

Durante la fiesta, las redes sociales de los asistentes difundieron videos y fotos en los que se observa a Nodal cantando y bailando con Ángela y miembros de la familia Aguilar, en un ambiente íntimo y de cercanía.

Entre los invitados estuvieron figuras del espectáculo y el deporte como Kuno y Rommel Pacheco, además de Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas; y Mariana Urrola, hija de Guadalupe Pineda.