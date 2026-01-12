México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este domingo

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

El estado de los vuelos
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante de México, el aeropuerto pública el estatus en en tiempo real de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de este domingo.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4220

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1392

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:45

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 16:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

