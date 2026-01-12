México

Línea B del Metro CDMX concluye obras de mantenimiento: ¿Cuándo reanuda servicio en todas sus estaciones?

El director del STC Metro destacó la realización de trabajos para reestablecer la operación de la línea en su totalidad

Línea B del Metro CDMX
Línea B del Metro CDMX concluye obras de mantenimiento (X/ @MetroCDMX)

La Línea B del Metro de la Ciudad de México terminó las obras de mantenimiento que implicaron un cierre temporal en seis estaciones del tramo elevado. Según el Sistema de Transporte Colectivo (STC), la reapertura normaliza la movilidad para más de 400 mil usuarios diarios afectados por el operativo durante el fin de semana.

El cierre, que se extendió por dos días, impactó las estaciones:

  • San Lázaro
  • Flores Magón
  • Romero Rubio
  • Oceanía
  • Deportivo Oceanía
  • Bosque de Aragón

Todas estas forman parte del viaducto elevado. De acuerdo con el STC Metro, el principal objetivo fue reforzar la seguridad estructural y modernizar la infraestructura ante hundimientos y el desgaste en las vías.

¿Cuándo abre la Línea B del Metro CDMX?

El servicio de la Línea
El servicio de la Línea B opera nuevamente en su horario habitual de 05:00 a 24:00 horas el 12 de enero (X/ @MetroCDMX)

De acuerdo con el Metro CDMX, las obras concluyeron este 11 de enero, por lo que el servicio reanudará en su totalidad el lunes 12 de enero en su horario habitual de 05:00 a 24:00 horas. Las autoridades precisaron que el traslado de usuarios con apoyo de RTP entre las estaciones Villa de Aragón y Morelos durante los días de trabajos se realizó de forma óptima y sin incidencias.

“El traslado de usuarios con apoyo de RTP, de Villa de Aragón a Morelos, se realizó de forma óptima, sin que se registraran incidencias o contratiempos mayores”, señaló la institución en X.

Durante la intervención, las cuadrillas especializadas realizaron el colado de cuatro nuevas trabes y la instalación de durmientes sintéticos en el segmento que conecta Oceanía con Deportivo Oceanía. El STC Metro detalló que estos trabajos comenzaron en la madrugada del sábado e incluyeron la renovación de componentes esenciales de la vía para dotar de mayor rigidez al cajón en los tramos Oceanía–Romero Rubio y Romero Rubio–Flores Magón.

El director general del Metro,
El director general del Metro, Adrián Rubalcava, subrayó la importancia de la modernización continua en el sistema (X/ @MetroCDMX)

Para reducir el impacto en la movilidad, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) implementó un servicio alternativo entre Morelos y Villa de Aragón. En el operativo participaron 50 unidades, garantizando el traslado de pasajeros en las estaciones afectadas. El STC Metro reportó que el esquema funcionó “de forma óptima, sin que se registraran incidencias o contratiempos mayores”.

Dirección del STC Metro agradece a usuarios de la Línea B por comprender las afectaciones

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, subrayó la importancia de la modernización continua en el sistema. Según declaraciones recogidas por el STC Metro, la sustitución de los antiguos durmientes de madera refuerza la seguridad operativa del viaducto elevado.

El servicio de la Línea B opera nuevamente en su horario habitual de 05:00 a 24:00 horas, beneficiando a quienes dependen de esta ruta esencial en el noreste de la capital. El STC Metro reiteró su compromiso de realizar mantenimientos periódicos para fortalecer la infraestructura y mantener la normalidad de la operación.

Como muestra de reconocimiento, la directiva y los trabajadores del Metro agradecieron públicamente la comprensión y paciencia de los usuarios durante la suspensión temporal. Destacaron que la colaboración ciudadana es clave para preservar la calidad del servicio en una de las arterias más importantes del transporte público en la Ciudad de México.

