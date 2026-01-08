Prepara un arroz con caldo de frijol y verduras, el plato perfecto para los más pequeños del hogar

Arroz cocido en un sabroso caldo de frijol es un platillo que se les puede dar a los más pequeños del hogar- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz con caldo de frijol y verduras es una preparación diseñada para bebés, elaborada con ingredientes simples y técnicas básicas de cocción. Su textura suave y su sabor ligero permiten una introducción gradual a alimentos sólidos dentro de la alimentación complementaria.

Esta receta combina elementos comunes de la cocina mexicana, como el nopal, las flores de calabaza y el champiñón, integrados de forma equilibrada. El uso del caldo de frijol añade sabor sin necesidad de condimentos adicionales.

Además de ser fácil de preparar, el platillo destaca por aprovechar productos frescos y accesibles, lo que lo convierte en una alternativa práctica para madres y padres que buscan opciones caseras.

Receta de arroz con caldo de frijol y verduras

Un guiso casero, nutritivo y profundamente reconfortante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 45 minutos en hacerlo y el rendimiento final será de dos porciones.

Ingredientes

1/2 taza de agua

1/4 de taza de arroz remojado desde la noche anterior, drenado

1 nopal cambray asado, cortado en cubos pequeños

4 flores de calabaza picadas

1 champiñón picado finamente

1/2 taza de caldo de frijol tibio

Preparación

Caliente el agua con el arroz en un sartén antiadherente. Cuando hierva, tápelo, baje el fuego y cueza durante 10 minutos. Añada los cubos de nopal, la flor de calabaza y el champiñón picados; tape nuevamente y continúe la cocción por 5 minutos más. Retire del fuego

Sirva un poco de arroz con verduras en un tazón, vierta un poco del caldo de frijol y sirva

Una combinación ligera y de fácil digestión

Contiene una composición de ingredientes que le ayudará a tener un sano crecimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de ingredientes responde a la necesidad de ofrecer alimentos sencillos y bien cocidos. El arroz funciona como base, aportando una consistencia blanda y fácil de manejar en las primeras etapas de alimentación.

Las verduras se integran en pequeñas cantidades, permitiendo que el bebé comience a identificar nuevos sabores y texturas sin sobrecargar el platillo. El corte fino y la cocción adecuada son claves para este tipo de recetas.

El caldo de frijol complementa la preparación sin alterar su suavidad, integrándose como un elemento líquido que ayuda a lograr una mezcla homogénea y agradable.

¿Qué son las flores de calabaza?

Esta planta es un alimento ideal para el bienestar del organismo. Foto: (iStock)

Las flores de calabaza son el brote comestible de la planta de calabaza y forman parte de la gastronomía tradicional mexicana. Se distinguen por su color amarillo y su textura delicada.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “al ser rica en nutrientes, la flor de calabaza es fuente de calcio, fósforo y potasio. Se recomienda consumirlas durante el embarazo ya que complementan el ácido fólico”.

Su incorporación en esta receta aporta variedad y permite que el bebé se familiarice con ingredientes propios de la cocina local desde una edad temprana.