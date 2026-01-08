México

Prepara un arroz con caldo de frijol y verduras, el plato perfecto para los más pequeños del hogar

Se trata de una preparación sencilla con ingredientes tradicionales pensada para introducir nuevos sabores en etapas tempranas

Arroz cocido en un sabroso
Arroz cocido en un sabroso caldo de frijol es un platillo que se les puede dar a los más pequeños del hogar

El arroz con caldo de frijol y verduras es una preparación diseñada para bebés, elaborada con ingredientes simples y técnicas básicas de cocción. Su textura suave y su sabor ligero permiten una introducción gradual a alimentos sólidos dentro de la alimentación complementaria.

Esta receta combina elementos comunes de la cocina mexicana, como el nopal, las flores de calabaza y el champiñón, integrados de forma equilibrada. El uso del caldo de frijol añade sabor sin necesidad de condimentos adicionales.

Además de ser fácil de preparar, el platillo destaca por aprovechar productos frescos y accesibles, lo que lo convierte en una alternativa práctica para madres y padres que buscan opciones caseras.

Receta de arroz con caldo de frijol y verduras

Un guiso casero, nutritivo y
Un guiso casero, nutritivo y profundamente reconfortante

Esta es una receta que puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 45 minutos en hacerlo y el rendimiento final será de dos porciones.

Ingredientes

  • 1/2 taza de agua
  • 1/4 de taza de arroz remojado desde la noche anterior, drenado
  • 1 nopal cambray asado, cortado en cubos pequeños
  • 4 flores de calabaza picadas
  • 1 champiñón picado finamente
  • 1/2 taza de caldo de frijol tibio

Preparación

  • Caliente el agua con el arroz en un sartén antiadherente. Cuando hierva, tápelo, baje el fuego y cueza durante 10 minutos. Añada los cubos de nopal, la flor de calabaza y el champiñón picados; tape nuevamente y continúe la cocción por 5 minutos más. Retire del fuego
  • Sirva un poco de arroz con verduras en un tazón, vierta un poco del caldo de frijol y sirva

Una combinación ligera y de fácil digestión

Contiene una composición de ingredientes
Contiene una composición de ingredientes que le ayudará a tener un sano crecimiento

La selección de ingredientes responde a la necesidad de ofrecer alimentos sencillos y bien cocidos. El arroz funciona como base, aportando una consistencia blanda y fácil de manejar en las primeras etapas de alimentación.

Las verduras se integran en pequeñas cantidades, permitiendo que el bebé comience a identificar nuevos sabores y texturas sin sobrecargar el platillo. El corte fino y la cocción adecuada son claves para este tipo de recetas.

El caldo de frijol complementa la preparación sin alterar su suavidad, integrándose como un elemento líquido que ayuda a lograr una mezcla homogénea y agradable.

¿Qué son las flores de calabaza?

Esta planta es un alimento
Esta planta es un alimento ideal para el bienestar del organismo.

Las flores de calabaza son el brote comestible de la planta de calabaza y forman parte de la gastronomía tradicional mexicana. Se distinguen por su color amarillo y su textura delicada.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “al ser rica en nutrientes, la flor de calabaza es fuente de calcio, fósforo y potasio. Se recomienda consumirlas durante el embarazo ya que complementan el ácido fólico”.

Su incorporación en esta receta aporta variedad y permite que el bebé se familiarice con ingredientes propios de la cocina local desde una edad temprana.

