Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, narra cómo encontró sin vida a Gerson Leos: “Fue una pesadilla”

El músico Gerson Leos fallece tras sufrir un infarto mientras jugaba béisbol en Mazatlán, según confirmaron fuentes cercanas al entorno musical (IG)

El repentino fallecimiento de Gerson Leos a los 36 años, tecladista de la Banda MS, sacudió los cimientos de la música regional mexicana en un momento sensible para el grupo, que se prepara para una ambiciosa gira nacional e internacional.

El deceso, descrito como un infarto fulminante ocurrido mientras participaba en un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa, deja una profunda huella en sus colegas y una familia que enfrenta el duelo inesperado.

En medio de una ola de condolencias, la Banda MS emitió un mensaje emocional para despedir al músico: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó su camino”.

Gerson Leos formó parte de una de las etapas clave en la consolidación de Banda MS como referente de la música regional mexicana (IG)

La agrupación, con dos décadas de trayectoria y considerada un referente del género, enfrenta ahora la ausencia de uno de los pilares de su sonido, mientras mantiene su calendario de conciertos, incluido el previsto para el 23 de mayo de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México como parte del “Somos MS Tour 2026”.

Durante el funeral privado, realizado en compañía de familiares, amigos cercanos y miembros de la Banda MS, el ambiente se entrelazó con la música cuando la agrupación interpretó el tema ‘El color de tus ojos’.

Las flores llenaron la sala, en una despedida íntima documentada por la cuenta de TikTok Yo amo mi Mazatlán. Sarah Holcombe, esposa de Leos, compartió en redes sociales los mensajes de despedida recibidos, mostrando la magnitud del afecto cosechado por el músico.

Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, relató el último encuentro con Gerson Leos y los emotivos recuerdos de su estrecha amistad (IG)

Alan Ramírez, vocalista de la banda, relató a los medios su impactante último encuentro con Gerson: “Venía yo llegando de Guadalajara, llegué a dejar maletas, fuimos a comer mi esposa y mis hijos, me habla la esposa del ‘Chinas’ para la noticia de que se había puesto malo en el campo”.

Describió cómo se dirigió al estadio y lo halló en el suelo. “No llegamos ni a comer, nos fuimos rápido y cuando llegué ya estaba tirado. Trataron de ayudarlo, los compañeros que estaban con él, le dieron respiración de boca a boca, le hicieron ejercicios de rcp, pero no. Dicen que como dos veces se medio alivianó, pero ya, ya no, ya no se pudo”, expresó Ramírez.

Gerson Leos fue parte fundamental del periodo de consolidación de Banda MS en el regional mexicano (X/ @ClubAmerica)

Además, el cantante detalló la naturaleza de su relación con Leos, marcada por bromas y una amistad estrecha, y rememoró: “Ya no estará físicamente con nosotros, pero siempre estará en el corazón, en la mente, se muere el que se olvida y a mi compa nunca se le olvida”.

La última conversación entre ambos tuvo lugar dos días antes del trágico evento, cuando Leos le solicitó una bocina para una jornada de pesca.

“Le dije ‘al rato caigo, mañana caigo’ y me dijo, ‘no, era para hoy’. El día de la posada fue cuando prácticamente nos vimos (por última vez), después tuvimos un juego de béisbol, hace como una semana. Era muy querido y cuando me levanté dije: ‘a lo mejor fue una pesadilla’, pero vi todos los mensajes”, añadió el vocalista.

El último mensaje de Gerson Leos en Instagram ahora conmueve a todos los fans de la Banda MS (IG)

Leos, integrante de uno de los equipos de béisbol conformados por miembros de distintas bandas, colapsó durante una competencia local en los campos Sarabia, donde testigos y personal médico intentaron reanimarlo sin éxito.

La causa preliminar del deceso fue un infarto fulminante, y hasta el cierre de este informe ni la banda ni autoridades sanitarias ofrecieron comunicaciones oficiales con detalles adicionales.

Las redes sociales de Leos han adquirido un cariz nostálgico en los últimos días. El mismo día de su muerte publicó en Instagram imágenes de un platillo típico de Mazatlán: “Todos los pescados que hemos sacado de ayer los preparamos”, reflejando horas de tranquilidad antes de la tragedia.

Días antes, compartió un video tomado desde el escenario en un concierto de la Banda MS el 20 de septiembre de 2025: “Se han preguntado cómo se ve estando en el escenario de Banda MS? Aquí les dejo siendo el clarinete!!!”.

La muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, conmociona al regional mexicano y provoca luto entre fanáticos y colegas (IG)

Gerson Leos, figura apreciada por su disciplina y contribución al sello distintivo del grupo, deja a su viuda y tres hijos, todos aficionados al deporte. La comunidad musical y los seguidores continúan homenajeándolo con fotografías y videos, mientras la agrupación aún no anuncia homenajes ni detalles adicionales sobre servicios funerarios.