“Súper peso” ganó terreno frente al dólar al cierre de la jornada de este lunes 5 de enero de 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

Tras el cierre de la jornada de la tarde de este lunes 5 de enero de 2026, el dólar estadounidense se pagó a 17,91 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,03% con respecto a los 17,91 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Aunque las tensiones geopolíticas han reducido levemente el atractivo de las monedas de mercados emergentes frente al dólar, los factores macroeconómicos internos y las previsiones de política monetaria tanto en México como en Estados Unidos siguen respaldando la apreciación de la moneda mexicana a mediano plazo, impulsada por la estabilidad en el diferencial de tasas entre ambos países.

Sin embargo, un aumento en la cautela de los participantes del mercado podría ejercer presión a la baja sobre el peso, mientras se mantienen atentos a los próximos indicadores económicos estadounidenses.

La posibilidad de que los datos laborales en Estados Unidos consoliden la percepción de un diferencial de tasas constante ha incrementado el atractivo de las operaciones de carry trade con el peso mexicano.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,35%, por lo que desde hace un año aún conserva una disminución del 13,63%.

Respecto de jornadas pasadas, puso punto final a dos sesiones de tendencia. La volatilidad de esta semana fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de forma que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

Los pronósticos económicos para 2026

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para el próximo año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano fue la primera moneda en adoptar el símbolo $, y constituye la divisa oficial de México. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.