México

Los poderosos trucos para evitar la cruda por las copas de Año Nuevo

Sigue estas recomendaciones para no empezar 2026 con resaca

Guardar
Trucos para no tener resaca
Trucos para no tener resaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la mañana siguiente de las celebraciones de Año Nuevo, muchas personas buscan fórmulas para evitar el malestar después de una noche de excesos.

El consumo de bebidas alcohólicas suele formar parte de los festejos, pero la resaca puede convertirse en un problema que empaña el inicio del año.

Los síntomas clásicos, como dolor de cabeza, náuseas, sequedad en la boca y fatiga, afectan el bienestar y la rutina de quienes no tomaron precauciones.

Frente a este escenario, existen estrategias que ayudan a minimizar los efectos indeseados del alcohol.

La clave está en la prevención y en adoptar ciertos hábitos antes, durante y después de las copas. Estas recomendaciones no solo buscan reducir el malestar físico, sino también proteger la salud.

Hidratación intensiva: la base para evitar la resaca

Toma un vaso de agua
Toma un vaso de agua entre cada copa para evitar la resaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores principales detrás de la resaca es la deshidratación. El alcohol actúa como diurético, lo que provoca una mayor pérdida de líquidos y minerales esenciales.

Por eso, beber agua en abundancia antes, durante y después de ingerir bebidas alcohólicas resulta fundamental. La hidratación constante ayuda a mantener el equilibrio electrolítico y reduce la intensidad de los síntomas.

Algunas personas optan por alternar cada copa con un vaso de agua. Esta práctica permite disminuir la cantidad total de alcohol consumida y favorece la eliminación de toxinas. Además, consumir bebidas isotónicas o soluciones de rehidratación oral puede aportar sales minerales que el cuerpo pierde durante la noche.

Alimentación adecuada: el escudo contra el malestar

Comer bien hará que te
Comer bien hará que te de menos cruda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir alimentos ricos en grasas saludables y proteínas antes de beber puede marcar la diferencia. Los nutrientes presentes en comidas como frutos secos, aguacate, huevos y lácteos forman una capa protectora en el estómago, lo que retrasa la absorción del alcohol y amortigua su impacto.

Elegir platos equilibrados y evitar el consumo de alcohol con el estómago vacío son prácticas recomendadas por especialistas.

Incluir carbohidratos complejos, como pan integral o arroz, también ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. De esta manera, el cuerpo procesa el alcohol de manera más gradual y soporta mejor sus efectos.

Descanso y reposo: aliados del cuerpo en la recuperación

Prioriza tu descanso y aléjate
Prioriza tu descanso y aléjate de la cruda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de calidad es otro factor decisivo para enfrentar la resaca. El alcohol puede alterar el ciclo del sueño y reducir las fases de descanso profundo.

Por eso, asegurar un periodo de sueño suficiente y sin interrupciones permite que el organismo se recupere y elimine las toxinas con mayor eficacia.

Organizar el horario de festejos para garantizar algunas horas de descanso, así como crear un ambiente propicio para dormir, son medidas que pueden reducir el malestar al día siguiente. Mantener la habitación oscura y silenciosa, y evitar el uso de pantallas antes de dormir, contribuye a una mejor recuperación.

Estas estrategias, centradas en la hidratación, la alimentación y el descanso, ofrecen formas concretas de reducir el impacto de las copas de Año Nuevo en el organismo. Adoptarlas puede marcar la diferencia en el inicio del año.

Temas Relacionados

Año NuevoCrudaResacaBebidas AlcohólicasFiestaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Superluna lobo: día y hora exacta de enero en que se verá la primera luna llena del 2026 en México

La Superluna de Lobo 2026 será un fenómeno astronómico visible hasta un 13% más brillante que la luna llena habitual en México

Superluna lobo: día y hora

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Las directivas trabajarían para cerrar un acuerdo antes de la pretemporada, buscando que el atacante refuerce se adapte pronto al esquema de juego del club potosino

El Atlético San Luis se

Beca Rita Cetina 2026: ¿Es necesario renovar el registro con el cambio de ciclo?

Habrá nuevos beneficiarios para el año en otro nivel escolar

Beca Rita Cetina 2026: ¿Es

Pensión Bienestar 2026: lanzan este aviso importante para todos los beneficiarios antes del pago de enero

En el primer mes del año se llevará a cabo el primer depósito de este programa social, correspondiente al primer bimestre del 2026

Pensión Bienestar 2026: lanzan este

Qué es el ideal del amor romántico y por qué podría afectar tus relaciones de pareja

Narrativas como la de la “media naranja”, la exclusividad y el sacrificio personal continúan condicionando las relaciones de pareja

Qué es el ideal del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos entregas de narcos a

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Este es el récord que

Este es el récord que busca romper la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en CDMX tras éxito de Polymarchs el año pasado

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix México

DEPORTES

El Atlético San Luis se

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl