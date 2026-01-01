Los poderosos trucos para evitar la cruda por las copas de Año Nuevo

Trucos para no tener resaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la mañana siguiente de las celebraciones de Año Nuevo, muchas personas buscan fórmulas para evitar el malestar después de una noche de excesos.

El consumo de bebidas alcohólicas suele formar parte de los festejos, pero la resaca puede convertirse en un problema que empaña el inicio del año.

Los síntomas clásicos, como dolor de cabeza, náuseas, sequedad en la boca y fatiga, afectan el bienestar y la rutina de quienes no tomaron precauciones.

Frente a este escenario, existen estrategias que ayudan a minimizar los efectos indeseados del alcohol.

La clave está en la prevención y en adoptar ciertos hábitos antes, durante y después de las copas. Estas recomendaciones no solo buscan reducir el malestar físico, sino también proteger la salud.

Hidratación intensiva: la base para evitar la resaca

Toma un vaso de agua entre cada copa para evitar la resaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores principales detrás de la resaca es la deshidratación. El alcohol actúa como diurético, lo que provoca una mayor pérdida de líquidos y minerales esenciales.

Por eso, beber agua en abundancia antes, durante y después de ingerir bebidas alcohólicas resulta fundamental. La hidratación constante ayuda a mantener el equilibrio electrolítico y reduce la intensidad de los síntomas.

Algunas personas optan por alternar cada copa con un vaso de agua. Esta práctica permite disminuir la cantidad total de alcohol consumida y favorece la eliminación de toxinas. Además, consumir bebidas isotónicas o soluciones de rehidratación oral puede aportar sales minerales que el cuerpo pierde durante la noche.

Alimentación adecuada: el escudo contra el malestar

Comer bien hará que te de menos cruda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir alimentos ricos en grasas saludables y proteínas antes de beber puede marcar la diferencia. Los nutrientes presentes en comidas como frutos secos, aguacate, huevos y lácteos forman una capa protectora en el estómago, lo que retrasa la absorción del alcohol y amortigua su impacto.

Elegir platos equilibrados y evitar el consumo de alcohol con el estómago vacío son prácticas recomendadas por especialistas.

Incluir carbohidratos complejos, como pan integral o arroz, también ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. De esta manera, el cuerpo procesa el alcohol de manera más gradual y soporta mejor sus efectos.

Descanso y reposo: aliados del cuerpo en la recuperación

Prioriza tu descanso y aléjate de la cruda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de calidad es otro factor decisivo para enfrentar la resaca. El alcohol puede alterar el ciclo del sueño y reducir las fases de descanso profundo.

Por eso, asegurar un periodo de sueño suficiente y sin interrupciones permite que el organismo se recupere y elimine las toxinas con mayor eficacia.

Organizar el horario de festejos para garantizar algunas horas de descanso, así como crear un ambiente propicio para dormir, son medidas que pueden reducir el malestar al día siguiente. Mantener la habitación oscura y silenciosa, y evitar el uso de pantallas antes de dormir, contribuye a una mejor recuperación.

Estas estrategias, centradas en la hidratación, la alimentación y el descanso, ofrecen formas concretas de reducir el impacto de las copas de Año Nuevo en el organismo. Adoptarlas puede marcar la diferencia en el inicio del año.