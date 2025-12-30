Sheinbaum suspende su conferencia mañanera durante dos días por Año Nuevo: así celebrará la llegada del 2026

Sheinbaum indicó que no habrá conferencia mañanera el 31 de diciembre y 1 de enero. | Jesús Áviles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que suspenderá por dos días su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, que realiza tradicionalmente de lunes a viernes, con motivo de la celebración de Año Nuevo.

Esta mañana, la mandataria sometió a votación con los reporteros que cubren la conferencia mañanera si esta se realizaría este miércoles, a lo cual la mayoría de los comunicadores prefirieron que no.

Por ello, Sheinbaum indicó que la conferencia se suspenderá los días 31 de diciembre y 1 de enero, sin aclarar si también suspenderá otras de sus actividades públicas o privadas.

“Vamos a poner a votación: ¿Quién quiere mañanera mañana? No, pues nos vemos el viernes, ahora sí, el viernes 2, descansamos 31 y 1″, dijo en Palacio Nacional.

Esto mismo ocurrió el pasado 24 y 25 de diciembre, cuando también canceló dicho evento, para celebrar Nochebuena y Navidad.

Sheinbaum revela sus planes para celebrar Año Nuevo

Sheinbaum Pardo indicó que celebrará la llegada del Año Nuevo trabajando, al considerar suficientes los tres días que se tomó de vacaciones en Acapulco, Guerrero, del 25 al 27 de diciembre de este año.

- ¿Este fin de año se la pasará…?

"Aquí, aquí, trabajando. Ya fue suficiente tres días", respondió al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia de ayer, lunes 29 de diciembre.