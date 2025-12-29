Vacaciones inteligentes 2026: el truco viral para multiplicar tus días de descanso en México

En redes sociales ha surgido una recomendación para sacarle provecho a los días feriados.

Mientras 2026 se asoma en el horizonte, usuarios de redes sociales se han apresurado a compartir un truco infalible para multiplicar los periodos de asueto durante los próximos meses.

Excepto aquellas personas que cambien de empleo, el truco es aplicable a un gran número de asalariados. Sin embargo, la periodicidad de los descanso varía de acuerdo con circunstancias y condiciones contractuales.

2026, un año marcado por varios días de descanso oficiales

El calendario laboral de 2026 se perfila como uno de los más favorables para las personas trabajadoras en México y en plataformas digitales como Facebook se ha viralizado un consejo sencillo, pero eficaz: usar estratégicamente uno o dos días de vacaciones para convertir los días festivos obligatorios en periodos largos de descanso sin gastar todo el saldo anual.

La fórmula es clara: identificar los días festivos y solicitar días intermedios. El ejemplo más citado es el de Año Nuevo. En 2026, el jueves 1 de enero es festivo; si se solicitan el viernes 2 y el lunes 5, es posible disfrutar de cinco días consecutivos de descanso usando solo dos días de vacaciones.

En 2026, el jueves 1 de enero es festivo; si se solicitan el viernes 2 y el lunes 5, es posible disfrutar de cinco días consecutivos de descanso. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Este mismo esquema puede replicarse a lo largo del año, con solicitudes anticipadas de entre dos y cuatro días para construir varios “mini descansos” sin afectar de forma significativa el balance vacacional.

Además de los tres puentes tradicionales, el acomodo de fechas en 2026 permitirá dos periodos adicionales de descanso prolongado. Los siete días festivos obligatorios establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT) son:

Jueves 1 de enero, Año Nuevo

Lunes 2 de febrero, aniversario de la Constitución

Lunes 16 de marzo, natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo, Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre, Independencia

Lunes 16 de noviembre, Revolución

Viernes 25 de diciembre, Navidad

Al combinar estos días con vacaciones estratégicas, los periodos de descanso pueden extenderse hasta cinco o incluso nueve días consecutivos.

Lo que dice la ley sobre trabajar en días festivos

Aunque son de descanso obligatorio, la LFT permite que estos días se laboren previo acuerdo. En ese caso, el trabajador debe recibir pago triple: salario normal más un doble adicional. El incumplimiento puede derivar en multas que van de 5,187 a 518,700 pesos por trabajador afectado.

Las instituciones sugieren planear con tiempos las reservaciones y todos los servicios vacacionales. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas clave adicionales para planear descansos

Aunque no son obligatorias para el sector privado, hay fechas que muchas empresas suelen respetar, como Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) o el 5 de mayo y el 2 de noviembre. También se suma la expectativa de que el 11 de junio, fecha de inauguración del Mundial 2026, pueda declararse día de asueto, aunque aún no hay definición oficial.

Planeación anticipada, la clave

El consejo viral coincide en un punto: la planeación temprana. Solicitar vacaciones con meses de antelación aumenta las probabilidades de aprobación y permite sacar el máximo provecho a un calendario que, en 2026, juega a favor del descanso.