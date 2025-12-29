México

Comienza instalación de escenario para concierto de fin de año en el Ángel de la Independencia de la CDMX

Se llevará a cabo una ‘fiesta electrónica’, de acuerdo a lo notificado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México

Autoridades del Gobierno de la
Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México anunciaron que habrá una fiesta de música electrónica para despedir este 2025.

En la Ciudad de México se llevará a cabo un evento musical en Paseo de la Reforma por motivo de los festejos de fin de año en la capital del país para este 2025.

El Gobierno de la Ciudad de México, así como la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, han confirmado y anunciado esta celebración en uno de los sitios más concurridos.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades locales, se realizará una fiesta electrónica para todos los interesados que quieran recibir el 2026.

El evento se realizará en Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, por lo que autoridades de la Ciudad de México invitaron a todos los capitalinos a este evento musical.

Comienza la instalación sobre Avenida
Comienza la instalación sobre Avenida Paseo de la Reforma para el evento musical de Año Nuevo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Este domingo 28 de diciembre, se difundieron fotografías donde se observa la instalación del escenario, así como de diferentes vallas metálicas y diferente mobiliario para realizar el evento de música electrónica.

Como parte de los festejos de fin de año, la cita será este próximo miércoles 31 de diciembre en Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia.

¿A qué hora comenzará la fiesta electrónica en Paseo de la Reforma, CDMX rumbo a los festejos

Según lo notificado por el Gobierno de la Ciudad de México, la fiesta electrónica en Paseo de la Reforma, en la capital del país para celebrar el inicio del 2026, está planeada para que arranque a las 20:00 horas.

El evento se realizará en el Paseo de la Reforma el próximo miércoles 31 de diciembre. Crédito: X/SSC_CDMX

Información del Gobierno capitalino reveló que el escenario principal será instalado en los pies del Ángel de la Independencia y a lo largo de Paseo de la Reforma podrá estar el público asistente.

Clara Brugada reveló en un video publicado en redes sociales quiénes serán los artistas que estarán presentes en esta fiesta electrónica.

Asimismo, invitó a los capitalinos a acudir a celebrar el inicio del 2026.

Autoridades de la CDMX hicieron
Autoridades de la CDMX hicieron una invitación a los capitalinos a asistir a este evento musical. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Esta es la lista que tocarán en la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma, CDMX durante fin de año

Ya se ha revelado la lista de artistas que tocarán en la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México durante los festejos de fin de año.

Entre la lista, destacan algunos DJ’s, así como artistas nacionales e internacionales:

El listado de DJs y artistas incluye:

  • MGMT (DJ Set, Estados Unidos)
  • Arca (DJ Set, Venezuela)
  • Ramiro Puente (México)
  • VEL (Francia y Marruecos)
  • Jehnny Beth (Francia)
  • 3BALLMTY (México)
  • Mariana BO (México)
  • Kavinsky (Live, Francia)
La instalación de mobiliario arrancó
La instalación de mobiliario arrancó este domingo 28 de diciembre. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Se prevé que los trabajos queden finalizados para este martes 30 de diciembre, ya que todo el escenario, así como mobiliario y demás, debe estar terminado para los festejos de este próximo miércoles 31 antes de Año Nuevo.

La Secretaría de Cultura del Gobierno capitalino invitó a los asistentes a recibir el 2026 en este punto de la capital del país.

El día que AMLO reveló

Más de un millón de

Turki Al-Sheikh se rinde ante

Detienen a cuatro sujetos que

Exatlón México: quién sale eliminado
Detienen a cuatro sujetos que

Exatlón México: quién sale eliminado

Leyenda del América confía en

