Temblor hoy 28 de diciembre en México: se registra un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

13:47 hsHoy

Veracruz registra sismo de magnitud 4.2

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 2:59 hora del centro. (Infobae)

Las Choapas fue el epicentro de un sismo de 4.2 de magnitud que sorprendió este 28 de diciembre a los habitantes del estado de Veracruz a las 2:59 horas.

13:46 hsHoy

En México los sismos se sienten con frecuencia no solo por dónde está el país, sino por cómo se libera la energía bajo su territorio. A diferencia de otras regiones donde los temblores ocurren de forma más espaciada, aquí la energía acumulada se descarga en eventos constantes, muchos de ellos pequeños, que rara vez hacen noticia pero mantienen al suelo en movimiento casi permanente. Es decir, no siempre tiembla “fuerte”, pero tiembla seguido.

Otro factor clave es que los sismos no se generan todos en el mismo lugar ni a la misma profundidad. En el sur predominan los movimientos profundos que pueden sentirse a cientos de kilómetros, mientras que en el centro del país ocurren temblores más cercanos, asociados a fallas locales. Esto provoca que ciudades como la capital perciban movimientos que, en otros países, pasarían desapercibidos o no llegarían a zonas urbanas densas.

Además, México es un país altamente monitoreado. La red de sensores sísmicos es de las más extensas de América Latina, lo que hace que se registren y reporten movimientos que en otros lugares simplemente no se miden o no se comunican. A esto se suma que muchas ciudades están construidas sobre antiguos lagos o suelos blandos, lo que amplifica la sensación del temblor, incluso cuando el sismo no es particularmente grande.

