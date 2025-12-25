Incendio en vivienda de la alcaldía Iztapalapa deja dos mujeres sin vida y varios lesionados

Incendio papelería Alcaldía Iztapalapa dos mujeres fallecidas lesionados (@SGIRPC_CDMX/X)

Un incendio en una casa habitación de dos niveles en la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa, movilizó a cuerpos de emergencia de la Ciudad de México durante la mañana de este jueves, dejando un saldo de dos mujeres fallecidas, dos lesionadas y una intensa labor de rescate y control del fuego.

El incendio se registró en el domicilio ubicado en la intersección de Avenida Unión de Colonos y Avenida Las Torres, por lo cual se requirió la presencia de equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió en una vivienda marcada con el domicilio de la calle Colorines, donde el fuego se propagó rápidamente en la planta baja del inmueble de una papelería, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Los elementos de la SSC-CDMX observaron llamas de gran altura y una densa columna de humo negro, lo que evidenciaba la magnitud del incendio. En ese momento, se desconocían las causas que originaron el fuego, así como la posible presencia de personas atrapadas o lesionadas dentro del domicilio.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó el apoyo inmediato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, arribando al sitio equipos de Vulcanos a bordo de la unidad AB-005.

Asimismo, se desplegó un amplio operativo de atención médica con ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Rescate de personas y atención médica

Durante las labores de combate al incendio, el equipo de Vulcanos logró el rescate de tres personas que se encontraban al interior del inmueble, quienes fueron entregadas al personal médico para su valoración inmediata.

Los paramédicos atendieron a:

Paciente femenina de aproximadamente 30 años de edad , quien fue valorada sin signos vitales.

Paciente femenina de aproximadamente 16 años de edad , también sin signos vitales.

Paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad , quien permaneció bajo valoración médica en el lugar.

Paciente femenina de 49 años de edad, diagnosticada con quemaduras en vía aérea e intoxicación por monóxido de carbono.

En el caso de las dos mujeres fallecidas, el personal médico confirmó la ausencia de signos vitales, quedando pendiente la determinación oficial de los decesos por parte de las autoridades periciales.

Control del incendio e investigaciones

Tras varios minutos de intensas maniobras, el equipo de Vulcanos informó que el incendio fue controlado en su totalidad. Posteriormente, los bomberos continuaron con trabajos de remoción de escombros y enfriamiento del inmueble para evitar una posible reignición del fuego.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para resguardar el área y facilitar las labores de los servicios de emergencia. Asimismo, se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y se notificó a Servicios Periciales, quienes enviaron personal especializado para llevar a cabo el procesamiento del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el incendio, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el origen del siniestro y deslindar responsabilidades, en caso de que existan.

