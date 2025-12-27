México

Bicis eléctricas y mochilas robadas fueron recuperadas en cateos en alcaldía Miguel Hidalgo, mercancía se valuó en millones

Los productos fueron robados en carreteras de Michoacán

Guardar
Operativo SSC- CDMX recuperación de
Operativo SSC- CDMX recuperación de mercancía (Especial)

Como resultado de un trabajo coordinado de investigación e inteligencia, autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y el Gobierno federal ejecutaron nueve órdenes de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se logró la recuperación de mercancía robada a dos tractocamiones el pasado 18 de diciembre, cuando circulaban por carreteras del estado de Michoacán.

El operativo fue realizado de manera conjunta por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), policías del Estado de México, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y personal de diversas instancias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en la Zona Metropolitana.

De acuerdo con información oficial la investigación se inició tras la denuncia presentada por el robo de dos tractocamiones, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda y análisis de información.

Detienen a dos en Naucalpan

Autoridades catean 9 predios en alcaldía Miguel Hidalgo y recuperan mercancía robada en Michoacán Crédito: (@PabloVazC/X)

Como parte de estas acciones, se logró la detención de dos probables responsables en el municipio de Naucalpan, Estado de México, quienes estarían relacionados con el traslado y resguardo de la mercancía robada.

Uno de los elementos clave para el avance de la indagatoria fue el análisis de material videográfico proveniente de distintos sistemas de videovigilancia, entre ellos las cámaras del C5 del Estado de México, el C2 Poniente y el C5 de la Ciudad de México.

Estas herramientas tecnológicas permitieron reconstruir la ruta seguida por la mercancía tras el robo y ubicar el inmueble donde presuntamente era almacenada.

Catean predio en alcaldía Miguel Hidalgo

Operativo SSC- CDMX recuperación de
Operativo SSC- CDMX recuperación de mercancía alcaldía Miguel Hidalgo 2

Las investigaciones condujeron a un predio ubicado en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el cual era utilizado como bodega clandestina. Con base en los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez las órdenes de cateo correspondientes, mismas que fueron ejecutadas de manera simultánea para evitar la fuga de personas o la movilización de los bienes.

Durante las diligencias ministeriales, las autoridades localizaron y aseguraron una importante cantidad de mercancía, que presuntamente corresponde a lo robado en Michoacán. Todo lo recuperado quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes continúan con las investigaciones para identificar a más personas involucradas en esta red delictiva.

Además, los inmuebles cateados fueron asegurados y se colocaron sellos oficiales, mientras que el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar el destino legal de los bienes recuperados.

Las autoridades destacaron que este resultado es reflejo de la coordinación interinstitucional entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia de distintos niveles de gobierno, así como del uso estratégico de la tecnología para la investigación de delitos patrimoniales que afectan tanto a empresas como a la ciudadanía en general.

Finalmente, se reiteró que las acciones conjuntas continuarán en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de combatir los delitos de alto impacto, desarticular grupos delictivos y detener a quienes generan violencia y daño económico.

En cifras del aseguramiento:

  • Más de 200 bicicletas eléctricas
  • Más de 2 mil piezas de soporte de pared
  • 5 mil controles remotos
  • Más de 5 mil mochilas para computadoras personales
  • Casi mil cables HDMI

Temas Relacionados

CateosMercancía robadaAlcaldía Miguel HidalgoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Exhiben a Bad Bunny: acusan trato preferencial tras tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología en la CDMX

La difusión de imágenes del cantante en el recinto cultural provocó indignación

Exhiben a Bad Bunny: acusan

Uvas para celebrar Año Nuevo: este es el precio promedio por kilo en México, según la Profeco

La dependencia publicó un listado de los establecimientos y estados donde se detectaron los precios más altos y bajos

Uvas para celebrar Año Nuevo:

¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

La decisión de la pareja desató rumores sobre su posible participación en el nuevo reality show de Televisa

¿Por qué Pato Borghetti y

La avena no es igual en todas sus presentaciones: el tipo que eliges sí cambia su impacto en la salud

Hay diversas versiones, instantánea, tradicional y cortada presentan diferencias clave

La avena no es igual

No seas tan exigente contigo este fin de año: este cierre de ciclo mantén un equilibrio emocional

La psicoterapeuta Sandry Rodríguez destaca que el término de un periodo no tiene que ser perfecto para ser saludable

No seas tan exigente contigo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas especiales entran a campo

Fuerzas especiales entran a campo minado y desactivan artefactos explosivos en Tierra Caliente, Michoacán

Fabiola golpeaba a su hijastra de 6 años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Exhiben a Bad Bunny: acusan

Exhiben a Bad Bunny: acusan trato preferencial tras tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología en la CDMX

¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

“Un regalo para el alma”: Yolanda Andrade inspira con mensaje tras revelar su diagnóstico de ELA

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

DEPORTES

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW