Bicis eléctricas y mochilas robadas fueron recuperadas en cateos en alcaldía Miguel Hidalgo, mercancía se valuó en millones

Operativo SSC- CDMX recuperación de mercancía (Especial)

Como resultado de un trabajo coordinado de investigación e inteligencia, autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y el Gobierno federal ejecutaron nueve órdenes de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se logró la recuperación de mercancía robada a dos tractocamiones el pasado 18 de diciembre, cuando circulaban por carreteras del estado de Michoacán.

El operativo fue realizado de manera conjunta por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), policías del Estado de México, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y personal de diversas instancias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en la Zona Metropolitana.

De acuerdo con información oficial la investigación se inició tras la denuncia presentada por el robo de dos tractocamiones, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda y análisis de información.

Detienen a dos en Naucalpan

Autoridades catean 9 predios en alcaldía Miguel Hidalgo y recuperan mercancía robada en Michoacán Crédito: (@PabloVazC/X)

Como parte de estas acciones, se logró la detención de dos probables responsables en el municipio de Naucalpan, Estado de México, quienes estarían relacionados con el traslado y resguardo de la mercancía robada.

Uno de los elementos clave para el avance de la indagatoria fue el análisis de material videográfico proveniente de distintos sistemas de videovigilancia, entre ellos las cámaras del C5 del Estado de México, el C2 Poniente y el C5 de la Ciudad de México.

Estas herramientas tecnológicas permitieron reconstruir la ruta seguida por la mercancía tras el robo y ubicar el inmueble donde presuntamente era almacenada.

Catean predio en alcaldía Miguel Hidalgo

Operativo SSC- CDMX recuperación de mercancía alcaldía Miguel Hidalgo 2

Las investigaciones condujeron a un predio ubicado en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el cual era utilizado como bodega clandestina. Con base en los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez las órdenes de cateo correspondientes, mismas que fueron ejecutadas de manera simultánea para evitar la fuga de personas o la movilización de los bienes.

Durante las diligencias ministeriales, las autoridades localizaron y aseguraron una importante cantidad de mercancía, que presuntamente corresponde a lo robado en Michoacán. Todo lo recuperado quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes continúan con las investigaciones para identificar a más personas involucradas en esta red delictiva.

Además, los inmuebles cateados fueron asegurados y se colocaron sellos oficiales, mientras que el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar el destino legal de los bienes recuperados.

Las autoridades destacaron que este resultado es reflejo de la coordinación interinstitucional entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia de distintos niveles de gobierno, así como del uso estratégico de la tecnología para la investigación de delitos patrimoniales que afectan tanto a empresas como a la ciudadanía en general.

Finalmente, se reiteró que las acciones conjuntas continuarán en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de combatir los delitos de alto impacto, desarticular grupos delictivos y detener a quienes generan violencia y daño económico.

En cifras del aseguramiento:

Más de 200 bicicletas eléctricas

Más de 2 mil piezas de soporte de pared

5 mil controles remotos

Más de 5 mil mochilas para computadoras personales

Casi mil cables HDMI