Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Este listado destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de México.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en México

1. Billions Club: The Series

Club de los Mil Millones: La Serie es la serie de videos original de Spotify que celebra a los artistas que alcanzan el hito de mil millones de reproducciones con una sola canción. En cada episodio, los artistas reciben sus placas del Club de los Mil Millones y reflexionan sobre las historias detrás de sus grandes éxitos.

2. Relatos de la Noche

(Spotify/Penguin Random House)

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

3. Las Cosas Como Son

Relaciones, Desarrollo Y Atracción.

Esto soy yo, Juan Luis Londoño, el que muchos conocen como “Maluma”, viviendo mi primera vez del otro lado. Llego a este espacio para escuchar, entender y recordar que nadie tiene la vida resuelta. En Las Cosas Como Son me siento con personas que han vivido, sanado, caído y vuelto a levantarse. Aquí hablamos de lo que se siente, no de lo que se supone.

4. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

5. VOS PODÉS

crédito captura de pantalla VOS PODÉS, EL PODCAST! / YouTube

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

6. EXTRA ANORMAL

Los podcast más importantes de México en la actualidad.

Podcast Extra Anormal es el rincón donde lo inexplicable cobra vida. Desde los rincones más oscuros del misterio hasta las dimensiones ocultas del más allá, aquí exploramos todo lo paranormal, sin límites. Somos una de las voces más escuchadas en México para quienes buscan respuestas, experiencias reales, teorías ocultas y fenómenos que desafían la lógica. Cada episodio es una puerta abierta hacia lo desconocido: fenómenos sobrenaturales, avistamientos, conspiraciones, rituales ancestrales y encuentros que estremecen el alma. ¿Te atreves a cruzarla?

7. Las Alucines

La dupla mexicana que divierte a Spotify (YouTube / Las Alucines)

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

8. Leyendas Legendarias

José Antonio Badía, Eduardo “Lolo” Espinosa y Mario “El Borre” Capistrán lideran este exitoso podcast que ha cautivado a audiencias en México y más allá (Leyendas Legendarias)

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

9. Hermanos de Leche

Adrián Marcelo y La Mole ironizaron sobre la similitud de los casos de Andy Byron y Alex Montiel. (Hermanos de Leche, YouTuber)

Iván Fematt “La Mole” y Adrián Marcelo, semana a semana, te traen un show prohibido que no nos dejarían pasar en ningún otro lugar.

10. HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE ha marcado tendencia en exponer casos paranormales de personas comunes que viven en diferentes partes del mundo, historias de terror paranormales, sobrenaturales y reales, prepárate para conocer el miedo de una forma en la que nunca lo habías experimentado.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.