Muere mujer dentro de alberca en un gimnasio de Torre Manacar, en CDMX

La mujer tenía entre 40 y 45 años de edad. (Foto: Sports World)

Una mujer de entre 40 y 45 años de edad perdió la vida mientras nadaba en la alberca de un gimnasio ubicado dentro de la Torre Manacar, en la alcaldía Benito Juárez, al poniente de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, y de acuerdo con reportes de autoridades, la mujer habría sido hallada inconsciente en la alberca, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo a los servicios de emergencia.

El hecho provocó una fuerte movilización de autoridades y servicios de emergencia en la Torre Manacar, misma que cuenta con 29 pisos y que también funciona como centro comercial en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la esquina sureste de la Avenida de los Insurgentes y el Circuito Interior.

Una vez que personal de emergencias llegó al lugar, se brindaron los primeros auxilios a la víctima, sin embargo, posteriormente se informó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue asegurada para comenzar con las primeras investigaciones, así como para el levantamiento del cuerpo a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los hechos ocurrieron dentro de un gimnasio. (AdobeStock)

Las instalaciones del gimnasio fueron cerradas al público mientras se realizaron indagatorias correspondientes. Hasta el momento se desconoce lo que ocurrió exactamente, sin embargo, la primera línea de investigación es que la víctima perdió la vida a causa de un ahogamiento.

Serán los análisis correspondientes los que determinen la verdadera razón por la que murió la mujer mientras se encontraba nadando en la alberca.

Muere hombre en Smart Fit de Atizapán de Zaragoza

El pasado mes de julio, personal de una cadena de gimnasios Smart Fit, reportó la muerte de un usuario dentro de las instalaciones de una de sus sucursales. El incidente ocurrió en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Se trató de un hombre de mediana edad, sin embargo, no se dieron a conocer detalles de su identidad.

Fue alrededor de las 10:00 horas del pasado 6 de julio que personal del gimnasio mencionado encontró a un hombre inconsciente en la zona de estiramientos, por lo que solicitaron atención médica.

Como el hombre no respondía a estímulos, se llamó a paramédicos para que lo atendieran. Sin embargo, más tarde se confirmó que el hombre que se encontró desvanecido había perdido la vida en el lugar.