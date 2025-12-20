México

CFE impulsa la Secuencia III de Puerto Peñasco para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional

El desarrollo de esta central fotovoltaica incorpora tecnología de última generación y almacenamiento eficiente

El nuevo proyecto fotovoltaico incrementa
El nuevo proyecto fotovoltaico incrementa la capacidad de generación renovable y refuerza la estabilidad del suministro energético. (X/ @CFEmx)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa avanzando en su compromiso de modernizar y robustecer la infraestructura energética de México.

Como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, la CFE ha puesto en marcha la Secuencia III de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, un proyecto estratégico que busca incrementar la generación de energía limpia y garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico en el país.

Este ambicioso proyecto responde a la necesidad de diversificar las fuentes de energía y aprovechar el potencial solar de la región, alineándose con los principios de economía y eficiencia que rigen a la empresa pública.

El innovador proyecto de la
El innovador proyecto de la Comisión Federal de Electricidad combina módulos fotovoltaicos avanzados y baterías de respaldo, asegurando un suministro eléctrico más estable y sostenible. (X/ @@CFEmx)

Generación de energía limpia y almacenamiento eficiente

La Secuencia III de Puerto Peñasco no sólo representa un avance tecnológico, sino también un paso firme hacia la justicia energética y el desarrollo regional sostenible. La propuesta destaca por su capacidad de generación de 300 megawatts (MW) a través de módulos fotovoltaicos de última generación.

Este proyecto aprovecha al máximo el recurso solar de la zona, posicionando a México como un referente en la producción de energía renovable. Además, incorpora un Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) con baterías que ofrecen un respaldo de 103 MW durante un periodo de tres horas.

La integración de 300 megawatts
La integración de 300 megawatts de generación solar y un sistema de almacenamiento de 103 megawatts marca un hito en la gestión eficiente de energías renovables. (X/ @CFEmx)

Esta combinación de generación y almacenamiento es fundamental para fortalecer la red eléctrica nacional, ya que permite gestionar de manera eficiente la variabilidad inherente a las fuentes renovables y asegurar el acceso continuo a la energía para millones de mexicanos.

Objetivo en la selección de propuestas

Para garantizar la transparencia y objetividad en la adjudicación del proyecto, la CFE implementó un riguroso proceso de evaluación de propuestas.

Se conformaron comisiones técnicas y económicas integradas por representantes de las áreas sustantivas de la Comisión, acompañadas por Auditoría Interna y la Coordinación de Control Interno como observadores.

La CFE implementa criterios técnicos
La CFE implementa criterios técnicos y auditoría interna para garantizar que la expansión de la central fotovoltaica beneficie tanto al desarrollo regional como a la seguridad energética nacional. (X/ @CFEmx)

Estas comisiones operan bajo lineamientos estrictos que aseguran la confidencialidad, imparcialidad y el uso de criterios técnicos verificables. Sólo las ofertas que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos establecidos fueron evaluadas, asegurando que la decisión final se base en las mejores condiciones de calidad, financiamiento, e integración de contenido nacional.

Impacto regional y nacional de la Secuencia III de Puerto Peñasco

La puesta en marcha de la Secuencia III de Puerto Peñasco no sólo incrementará la capacidad nacional de generación de energía limpia, sino que también fortalecerá la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

El proyecto estratégico responde a
El proyecto estratégico responde a la necesidad de diversificar fuentes energéticas, garantizando un suministro confiable y fomentando la inversión en infraestructura sostenible. (X/ @CFEmx)

Este proyecto contribuirá al desarrollo económico y social de la región, generando empleos y promoviendo la inversión en infraestructura sostenible. Con iniciativas como esta, la CFE reafirma su papel como motor del desarrollo energético de México, impulsando la transición hacia un futuro más limpio, seguro y equitativo para todos.

