Paquita la del Barrio es la reina de las tendencias entre los artistas mexicanos al ser la más buscada en 2025

La cantante mexicana, que marcó un antes y un después en la música popular, dejó una huella indeleble en Colombia tras sus presentaciones en 2013 - crédito Armando Arorizo/EFE

Paquita la del Barrio se consolidó como la reina de las tendencias entre los artistas mexicanos al ser la figura más buscada en 2025, según el análisis de Google Trends. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, fue una de las voces más emblemáticas de la música mexicana, reconocida por sus letras que denunciaban el machismo y defendían el empoderamiento femenino.

Nacida en Veracruz el 2 de abril, falleció el 17 de febrero de 2025 a los 77 años en su tierra natal, dejando una huella imborrable en la música ranchera y popular. La intérprete de Rata de dos patas alcanzó proyección internacional, lo que explicó el gran interés generado tras su muerte en 2025 sobre su trayectoria y biografía.

Conoce los detalles del cortejo fúnebre de Paquita la del Barrio (Infobae México - Jesús Aviles)

Google Trends, la plataforma que monitorea tendencias de búsqueda, publicó un almanaque con los temas de mayor interés entre los mexicanos este año, que demostró que la creadora de Taco placero fue la personalidad con mayor presencia digital en 2025. Según el informe El año en búsquedas 2025 de Google sobre México, Paquita la del Barrio ocupó el noveno lugar entre las tendencias globales más buscadas y lideró la lista entre los artistas destacados.

¿Cómo se hizo famosa Paquita la del Barrio?

El inicio de la carrera de Paquita se dio en el dueto Las Golondrinas junto a su hermana Viola. Tras esa etapa, emprendió su camino como solista. Su nombre artístico nació gracias a su vínculo con la colonia Guerrero en la Ciudad de México, donde vivió, trabajó, y fundó su restaurante, Casa Paquita. El salto definitivo a la fama llegó en 1986 cuando fue presentada en televisión nacional, impulsando su carrera y transformándola en un ícono popular.

La trayectoria de la estrella de las rancheras mexicanas

Entre sus canciones más reconocidas figuran “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé”, “Las mujeres mandan” y “Cheque en blanco”. Sus letras, inspiradas en vivencias personales de desamor y traición, se convirtieron en himnos para quienes buscaban fortaleza ante la adversidad. Rata de dos patas fue escrita como protesta contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari, aunque muchos suponían que relataba una historia personal.

Paquita la del Barrio también tuvo incursiones en televisión, actuando en telenovelas como María Mercedes, Velo de novia y Amor de barrio, donde se interpretaba a sí misma o a personajes de fuerte carácter. En 2017 se estrenó una bioserie sobre su vida, producida por Sony Pictures e Imagen Televisión, en la que se narraron los altibajos de su trayectoria.

FILE - Paquita la del Barrio durante su presentación en la 14a edición de los Latin Grammy en el Hotel y Casino Mandalay Bay el 21 de noviembre de 2013, en Las Vegas. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

¡Paquita la del Barrio en la cárcel!

No todo fueron éxitos para Francisca Viveros Barradas. Un episodio complicado ocurrió en diciembre de 2006, cuando fue detenida en el Aeropuerto de la Ciudad de México, acusada de evasión fiscal por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El proceso judicial, derivado de una deuda de un millón y medio de pesos, la llevó a pasar dos días en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla hasta que logró salir bajo fianza. Posteriormente, alcanzó un acuerdo con el SAT y participó en una campaña de promoción tributaria, sin recibir compensación económica, y años después, parte de su deuda fue condonada. Paquita la del Barrio se tomó el incidente con humor, haciendo alusión a su paso por la cárcel en programas de televisión como La Familia P. Luche, donde interpretó una versión ficticia de su experiencia.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

En sus últimos años, Paquita enfrentó problemas de salud, incluyendo trombosis pulmonar y dolores en el nervio ciático, que dificultaron su movilidad. A pesar de estas dificultades, continuó en actividad musical hasta poco antes de su fallecimiento. Antes de morir, dejó grabadas canciones inéditas que, según su exrepresentante, serán publicadas próximamente y muestran su lado más íntimo. Su legado persiste y ha sido homenajeado en eventos como Hasta siempre, Paquita, ¿me estás oyendo, inútil? en el Auditorio Nacional, con la participación de artistas y familiares.

ARCHIVO - La cantante mexicana Paquita la del Barrio en el Club Nokia en L.A. Live, el 5 de mayo de 2010, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

Google Trends ha permitido a los fans y al público en general explorar y recordar a los íconos que partieron durante el año, preservando datos sobre sus trayectorias y manteniendo vivo su legado en el ámbito digital.