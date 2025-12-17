México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: se esperan diversas manifestaciones en el día

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

La SSC-CDMX prevé concentración de manifestantes a las 07:30 horas en Bahía de San Hipólito no. 55, col. Anáhuac I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Comienza tu día informado sobre todo lo que acontece en las principales vías de comunicación en el Valle de México, Infobae México te informa de lo más relevante en tiempo real.

Accidente vial autopista México-Puebla puente
Accidente vial autopista México-Puebla puente de San Francisco Ocotlán (@CallejeroPue/X)

Valor de apertura del euro en México este 17 de diciembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Quiénes reciben su apoyo de 5 mil 800 hoy el 17 de diciembre?

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Quiénes

Nuevo frente frío se aproxima a México este miércoles 17 de diciembre: ¿Qué entidades esperan heladas hoy?

Un sistema de baja presión y la entrada de humedad provocarán precipitaciones en varios estados, mientras el ambiente gélido persiste en el norte y centro

Nuevo frente frío se aproxima

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de diciembre de 2025: cierran estación Zócalo hasta nuevo aviso

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Santoral: qué santos se celebran este 17 de diciembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: qué santos se celebran
¿Fentanilo como arma de destrucción

¿Fentanilo como arma de destrucción masiva? Estas serían las consecuencias para México según un exagente de la DEA

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Ángela Aguilar asegura que Nodal

Ángela Aguilar asegura que Nodal “está loco” por los viajes que hace para acompañarla en sus conciertos

Ángela Aguilar reaparece en redes sociales tras polémica con Christian Nodal y su violinista

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

Partidos NBA: todos los enfrentamientos

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 17 de diciembre

Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados