Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: se esperan diversas manifestaciones en el día

La SSC-CDMX prevé concentración de manifestantes a las 07:30 horas en Bahía de San Hipólito no. 55, col. Anáhuac I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Comienza tu día informado sobre todo lo que acontece en las principales vías de comunicación en el Valle de México, Infobae México te informa de lo más relevante en tiempo real.
