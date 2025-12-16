Prevalecen frío intenso y heladas en varios estados este martes 16 de diciembre en México

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 16 de diciembre

Persisten las heladas al amanecer y el ambiente muy frío en zonas altas del norte, noreste y centro de México. (Cuartoscuro)

El frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste, centro y oriente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán; al final del día se espera que dicho sistema frontal se desplace hacia el norte de dicho golfo y deje de afectar al país.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro del país, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, una vaguada en altura que recorrerá el norte, centro y occidente del país, además de ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, así como en estados del norte, noreste, occidente, centro y sur del país.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República Mexicana. (SMN)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Tamaulipas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guerrero

Oaxaca

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca)

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan)

Campeche

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, disminuyendo en el transcurso del día:

Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura:

Golfo de Tehuantepec

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de:

Tamaulipas

Veracruz

Quintana Roo

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

La combinación de frentes, canales de baja presión y humedad del Pacífico crea un escenario de contrastes. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sinaloa (sur)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Morelos

Puebla (suroeste)

Chiapas

Campeche

Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.