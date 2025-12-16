México

Prevalecen frío intenso y heladas en varios estados este martes 16 de diciembre en México

Las condiciones meteorológicas mantienen el ambiente fresco y la posibilidad de precipitaciones en diversas entidades

Guardar
El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 16 de diciembre

Persisten las heladas al amanecer
Persisten las heladas al amanecer y el ambiente muy frío en zonas altas del norte, noreste y centro de México. (Cuartoscuro)

El frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste, centro y oriente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán; al final del día se espera que dicho sistema frontal se desplace hacia el norte de dicho golfo y deje de afectar al país.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro del país, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, una vaguada en altura que recorrerá el norte, centro y occidente del país, además de ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, así como en estados del norte, noreste, occidente, centro y sur del país.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República
Pronóstico meteorológico en la República Mexicana. (SMN)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Tamaulipas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
  • Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Morelos
  • Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan)
  • Campeche

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, disminuyendo en el transcurso del día:

  • Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura:

  • Golfo de Tehuantepec

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de:

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Quintana Roo

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

La combinación de frentes, canales
La combinación de frentes, canales de baja presión y humedad del Pacífico crea un escenario de contrastes. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Sinaloa (sur)
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 16 diciembre

Se presentan afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento y cierres temporales por eventos decembrinos

Metrobús CDMX: estas son las

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de diciembre de 2025

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

‘La Mañanera’ de hoy martes 16 de diciembre | EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy martes

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Retrasos, cierres y afectaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres detenidos

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar bromeó sobre los

Ángela Aguilar bromeó sobre los comentarios “funables” de Pepe Aguilar en su en vivo

Guillermo del Toro reaccionó al fallecimiento de Rob Reiner: “Una pérdida devastadora”

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la última semana en el reality

Critican a Ángela Aguilar tras adelantar segunda parte de su gira Libre Corazón con Pepe Aguilar

Sergio Mayer rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

DEPORTES

Agenda NBA: encuentros que se

Agenda NBA: encuentros que se jugarán hoy16 de diciembre y sus horarios

Murió Solomon Grundy, histórico luchador estadounidense del CMLL que se ganó el cariño de los mexicanos

Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?