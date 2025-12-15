México

Maribel Guardia corrió peligro en mar abierto tras consumir alcohol: “Julián me salvó desde arriba”

La actriz compartió cómo el dolor por la partida de su hijo Julián Figueroa la llevó a un episodio inesperado y peligroso mientras navegaba en un yate

Maribel Guardia revela el episodio
Maribel Guardia revela el episodio más angustiante que vivió con el alcohol tras la muerte de su hijo Julián Figueroa (RS)

La actriz Maribel Guardia relató recientemente el episodio más angustiante que ha vivido con el alcohol, ocurrido seis meses después de la muerte de su hijo Julián Figueroa.

En una entrevista para el canal de Youtube Pinky Promise, la artista compartió que, aunque habitualmente no consume bebidas alcohólicas, el dolor por la pérdida de Julián la llevó a tomar una decisión que casi le cuesta la vida.

Guardia describió cómo, en medio de una travesía en barco, terminó flotando en alta mar, aferrada a una cuerda y pidiendo auxilio, convencida de que fue su hijo quien la protegió en ese momento.

Desde la muerte de su único hijo, la vida de la actriz ha estado marcada por la agitación, ya que su nieto Juliancito y su nuera Imelda residieron con ella durante un año, hasta que en 2025 comenzó una disputa mediática y legal por la custodia del menor.

La actriz Maribel Guardia narra
La actriz Maribel Guardia narra cómo terminó flotando en alta mar durante una travesía en barco, aferrada a una cuerda (IG: @maribelguardia)

Una meditación frente al mar que terminó en peligro

Durante la entrevista, Maribel Guardia aceptó el reto de la actriz Violeta Isfel de narrar su experiencia más vergonzosa relacionada con el alcohol. Guardia aclaró que no suele beber, salvo en ocasiones excepcionales, pero el dolor por la muerte de su hijo la llevó a romper esa costumbre.

“Cuando murió mi hijo, como a los seis meses, fuimos a un barco que rentamos y en medio del dolor por su muerte yo dije: ‘por mi hijo, me voy a tomar una copa... y otra y otra’”, relató la actriz en el canal de Youtube.

La situación se tornó peligrosa cuando, bajo los efectos del alcohol, Maribel Guardia decidió meditar en la cubierta del barco. “Yo estaba meditando muy linda pero puse mi pata arriba en pose de meditación ¡y que salgo volando! Me caí, no sé cómo, pero cuando me vi ya estaba flotando en el mar y agarrada de una cuerda”, explicó.

La actriz añadió que, en ese momento, comenzó a gritar: “Julián, mi amor, te amo”, mientras permanecía en el agua esperando ser rescatada.

El dolor por la pérdida
El dolor por la pérdida de Julián Figueroa llevó a Maribel Guardia a romper su costumbre de no consumir alcohol (Foto: Cuartoscuro)

Maribel cree que su hijo la ayudó a salir del mar

Guardia detalló que no recuerda con claridad cómo terminó en el mar, pero sí que fue rescatada gracias a la soga a la que se aferraba. “No sé cómo no me quebré porque salí rodando por las escaleras. No fue que me caí del barco sino que terminé flotando en la parte de atrás”, afirmó.

Finalmente, la actriz recomendó evitar el consumo de alcohol y expresó su convicción de que su hijo la protegió en ese momento: “Yo creo que Julián me salvó desde arriba, que dijo ‘¿qué haces mamá’ y me salvó”, declaró en Pinky Promise.

