Entre reformas y regalos: Morena obsequia 253 MacBooks Air a sus diputados

Diputados de Morena recibieron mochilas personalizadas con una MacBook Air en su interior.

Previo al cierre del periodo ordinario de sesiones, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados entregó un “regalo de Navidad” a sus 253 diputadas y diputados federales: una MacBook Air de 256 gigabytes, cuyo valor comercial ronda los 19 mil pesos por unidad.

La entrega se realizó la tarde de este martes, en pleno debate de la reforma a la regulación de vapeadores. Cerca de las 14:00 horas, las y los legisladores de la bancada guinda comenzaron a abandonar el pleno en pequeños grupos, de manera discreta y sin anuncio oficial previo.

Los congresistas fueron citados a la sala de juntas del grupo parlamentario de Morena y al salón Heberto Castillo. Al ingresar, les fue retirado su teléfono celular de manera momentánea, como parte del protocolo interno de la entrega.

Posteriormente, a cada diputada y diputado se le entregó una mochila color negro, con los logos de Morena y las iniciales personalizadas de cada legislador. En el interior de la mochila se encontraba el equipo de cómputo: una MacBook Air con capacidad de 256 gigas.

El precio de este modelo de laptop en México es de aproximadamente 19 mil pesos. Al multiplicarse por las 253 unidades entregadas, el gasto total por este concepto asciende a cerca de 4 millones 807 mil pesos, una cifra que generó reacciones inmediatas por tratarse de un recurso significativo dentro del Congreso.

La entrega de laptops ocurrió mientras se debatía la reforma a vapeadores en San Lázaro. (foto: AppleInsider)

Ante los cuestionamientos, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, aseguró que las computadoras no serán propiedad definitiva de los legisladores. De acuerdo con su versión, los equipos deberán devolverse al término de la legislatura, por tratarse de herramientas para el trabajo institucional.

Al solicitar una postura oficial, el área administrativa del grupo parlamentario guinda confirmó la entrega de las computadoras. En entrevista con el medio El Universal, Miguel Faruk, coordinador administrativo de Morena, explicó que la compra se realizó con economías del propio grupo legislativo.

“Esto obedece a un tema de que varios diputados, a lo largo del año, habían solicitado una laptop para trabajar, no para que estén aquí físicamente en la Cámara, sino que la puedan llevar a sus territorios a trabajar. Entonces, de las economías del grupo parlamentario, es decir, de los remanentes o de lo que pudimos llegar a ahorrar, destinamos un recurso para comprar estas laptops para su uso personal de los diputados, exclusivamente para diputados de Morena”, declaró.

Además del equipo de cómputo, cada diputada y diputado recibió también un cheque correspondiente a las subvenciones por concepto de atención ciudadana, asistencia legislativa, transporte y hospedaje.

De acuerdo con la información recabada, los montos entregados a cada congresista superan los 100 mil pesos, recursos que, según se precisó, están respaldados por lo que establece la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Monreal aseguró que las laptops deberán devolverse al final de la legislatura.

La entrega simultánea de computadoras de alto valor y cheques por montos superiores a seis cifras, en el contexto del debate legislativo, ha provocado críticas sobre la congruencia con el discurso de austeridad promovido por Morena.