Frente frío número 19 en México: ¿Cuáles son los estados más afectados este lunes 8 de diciembre?

Las condiciones meteorológicas previstas incluyen precipitaciones en el oriente y sureste, así como un descenso térmico en el norte, noreste y centro del país

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 8 de diciembre

El desplazamiento de un sistema
El desplazamiento de un sistema polar genera condiciones adversas en el oriente y sureste del territorio nacional. (Cuartoscuro)

Este día, el frente frío número 19 se desplazará rápidamente sobre el litoral del golfo de México, generando lluvias y chubascos en el noreste y centro del país, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste de la República Mexicana, incluida en la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de:

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

La masa de aire polar que impulsa al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México; además de evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, y en la península de Yucatán.

A su vez, canales de baja presión al interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur del territorio mexicano, incluyendo la península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República
Pronóstico meteorológico en la República Mexicana. (SMN)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)
  • Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca)
  • Oaxaca (norte y este)
  • Chiapas (norte y este)
  • Tabasco (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Hidalgo
  • Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
  • Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Querétaro (región Sierra Gorda)
  • Tlaxcala

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • San Luis Potosí (región Huasteca)
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Estado de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Tamaulipas
  • Nayarit
  • Aguascalientes
  • Ciudad de México

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h:

  • Veracruz
  • Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

De 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en:

  • Tamaulipas

Y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Golfo de California
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Puebla

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de:

  • Tamaulipas
  • Veracruz

Así como en el golfo de Tehuantepec

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

El paso de un frente
El paso de un frente frío y la entrada de humedad modifican el ambiente en gran parte del país. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas (costa)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Baja California Sur
  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.

