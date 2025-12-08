Estos son los errores más comunes que se cometen al tomar vitamina B12 y que afectan su absorción

La vitamina B12 es vital para diversas funciones en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda la vitamina B12 es un nutriente esencial para el funcionamiento del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos.

Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas personas cometen errores al tomarla que pueden dificultar su correcta absorción en el organismo y con ello disminuir el impacto positivo que puede llegar a tener en la salud.

Conocer cuáles son estas equivocaciones permite optimizar sus beneficios y prevenir deficiencias que pueden impactar la salud, además de ser un apoyo en tu economía ya que muchas personas pueden estar inviertiendo en suplementos de vitamina B12 sin realmente obtener los beneficios esperados.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son los errores que debes evitar cometer al momento de tomar esta vitamina.

Tomarlo de manera correcta es esencial para realmente poder obtener sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales errores que se cometen al tomar vitamina B12 y que afectan su absorción

Al tomar vitamina B12 existen ciertos errores frecuentes que pueden disminuir su absorción o efectividad en el organismo y entre los más comúnes se encuentran los siguientes:

Consumirla junto a café o té: Las bebidas con cafeína pueden interferir en la absorción de vitamina B12, por lo que se recomienda separar la ingesta de estas.

Tomar suplementos en ayunas: El ambiente ácido estomacal mejora la absorción de la vitamina B12, por lo que suele ser preferible consumirla con alimentos.

Automedicación y dosis inadecuadas: No contar con diagnóstico médico puede conllevar a dosis ineficaces o innecesarias.

Ignorar problemas gástricos: Trastornos como gastritis, resección gástrica o el uso de antiácidos pueden reducir la absorción de vitamina B12.

Combinarla con vitamina C: Dosis elevadas de vitamina C cerca de la toma de B12 pueden interferir su absorción, por lo que se recomienda espaciar su administración.

Suplementos sublinguales o inyectables sin indicación médica: Algunas presentaciones pueden no ser adecuadas para todos los pacientes y su uso debe ser supervisado.

No consultar por interacciones medicamentosas: Fármacos como metformina, inhibidores de bomba de protones o anticonvulsivos pueden interferir en la absorción de esta vitamina.

Tomar vitamina B12 con té o café puede afectar su absorción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud de la vitamina B12 cuándo de toma de manera correcta

Como mencionamos, la vitamina B12 contribuye a diversas funciones clave en el organismo. Entre sus principales beneficios para la salud se encuentran:

Apoya la formación y mantenimiento de los glóbulos rojos, lo que previene la anemia megaloblástica.

Participa en el buen funcionamiento del sistema nervioso, promoviendo la síntesis de mielina y evitando daños neurológicos.

Favorece el metabolismo energético al intervenir en la conversión de los alimentos en energía.

Contribuye a la síntesis del ADN, fundamental para la división y el crecimiento celular.

Ayuda a mantener la salud cardiovascular al colaborar en la reducción de los niveles de homocisteína, un aminoácido que en exceso se relaciona con enfermedades cardíacas.

La vitamina B12 es vital para la salud tanto del cerebro como del corazón. (Imagen ilustrativa Infobae)

La deficiencia de vitamina B12 puede provocar síntomas como fatiga, debilidad, alteraciones neurológicas y problemas cognitivos.

Es por ello que para optimizar la absorción y evitar carencias, se aconseja consultar con un profesional de la salud para recibir diagnóstico, control y seguimiento adecuados.