México

Turista de 72 años originaria de EEUU murió tras sufrir el impacto de una ballena

En Puerto Vallarta una mujer falleció y otra salió herida tras chocar con un cetáceo

Guardar
Una mujer falleció tras chocar
Una mujer falleció tras chocar su embarcación con una ballena Foto: (iStock)

Una mujer de 72 años perdió la vida la tarde del viernes 5 de diciembre en Puerto Vallarta, luego de que la embarcación turística en la que viajaba chocara de manera inesperada contra una ballena frente a la playa Olas Altas. El recorrido que formaba parte de un trayecto habitual hacía el embarcadero de la ciudad, terminó en una tragedia cuando el cetáceo emergió repentinamente.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto provocó que la turista recibiera un fuerte golpe en la zona del cráneo, dejándola inconsciente antes de que los servicios de emergencia llegaran al punto del accidente.

Elementos de Protección Civil de Puerto Vallarta informaron que las patrullas acuáticas acudieron de inmediato, pero al arribar confirmaron que la mujer, originaria de Idaho, Estados Unidos, ya no presentaba signos vitales. Personal de la Policía Turística apoyó en la evacuación de los heridos y en la coordinación para trasladar a la sobreviviente a un hospital cercano.

Circunstancias del accidente

Un incidente que deja consternada
Un incidente que deja consternada a la población local Crédito: Wikimedia

Según testimonios recabados por las autoridades, la embarcación seguía una ruta turística común cuando la ballena emergió a escasa distancia, lo que dejó sin margen de maniobra al operador.

El choque generó daños visibles y provocó que los pasajeros perdieran el equilibrio al momento del impacto.

Ambas turistas, según se informó, estaban hospedadas en el Hotel Villa del Palmar. La embarcación involucrada quedó asegurada mientras se realizaba al momento de la colisión.

Investigación y medidas preventivas

Se deben de tomar precauciones
Se deben de tomar precauciones cuando se hagan este tipo de viajes (Freepik)

Autoridades locales señalaron que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar si la embarcación cumplía con los protocolos de navegación y seguridad requeridos. También se analiza el comportamiento del animal después del choque, ya que se desconoce si resultó herido.

Especialistas recordaron que durante la temporada de ballena se incrementa el riesgo de encuentros inesperados, ya que los animales suelen desplazarse cerca de la superficie y pueden emerger sin aviso. Por ello, pidieron a operadores turísticos reforzar medidas preventivas y extremar precauciones en las zonas de mayor avistamiento.

El incidente dejó consternación a la comunidad local, así como a los turistas que se encontraban en la zona, y reabrió la discusión sobre la necesidad de rutas más seguras y monitoreo constante para evitar tragedias similares en el futuro.

También es importante destacar que este tipo de paseos son sobre una zona donde se encuentra una gran diversidad animal, mismos que se aprecian de distintas dimensiones por lo que los cuidados deben de ser muy importantes.

Temas Relacionados

Turista extranjeraPuerto VallartaBallenamexico-noticias

Más Noticias

Ley de Aguas: la CDMX se mantiene fuera de la privatización del recurso hídrico

La capital se consolida como referente nacional en gestión pública del agua, con tecnología avanzada y criterios transparentes

Ley de Aguas: la CDMX

Lo que debes saber de la vitamina B12, el nutriente clave para reducir el cansancio y mejorar el sueño

Su presencia permite una transición más natural hacia el sueño y un despertar con mayor sensación de recuperación

Lo que debes saber de

Tres líneas del Metrobús mantienen afectaciones: este es el estado del servicio este domingo 7 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Metro

Tres líneas del Metrobús mantienen

Maritza se separó por violencia, su pareja la obligó a regresar para matarla y huir con sus hijas: familia exige localizarlas

En la marcha realizada el domingo 7 de diciembre en Morelia, exigieron justicia y rapidez para la localización de las de 4 y 6 años

Maritza se separó por violencia,

Alfonso Cuarón reacciona a polémica presentación de sus hijos Bu y Olmo como teloneros de Dua Lipa |Video

Los hijos del ganador del Oscar fueron encargados de abrir el último concierto en la CDMX de la artista pop

Alfonso Cuarón reacciona a polémica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a dos civiles

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

“Mientras presumen que ‘todo está bien’, la realidad es otra”: PAN lamenta el atentado por explosivos en Coahuayana

“No existe otra opción para sobrevivir”: habitantes de la sierra de Guerrero impiden destrucción de plantíos de amapola

Detienen a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina en tractocamión en Sinaloa

Violencia en pueblo de Guerrero: detonaciones al amanecer, civiles armados y escuelas vacías

ENTRETENIMIENTO

Alfonso Cuarón reacciona a polémica

Alfonso Cuarón reacciona a polémica presentación de sus hijos Bu y Olmo como teloneros de Dua Lipa |Video

Regresa el imperio de BTS y se corona en el top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

La Granja VIP en vivo hoy 7 de diciembre, día de eliminación: así marchan las encuestas

Daniel Tovar responde a críticas por su relación con Paola Ramones y revela cómo se lleva con Adal

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

DEPORTES

Toluca se burla de Sergio

Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español

Tigres vs Toluca: este es el historial en partidos decisivos entre los finalistas del Apertura 2025

Nicolás Larcamón recuerda la lesión de Kevin Mier tras eliminación ante Tigres

Cuáles son los jugadores colombianos de la Liga Mx que podrían jugar en México durante el mundial 2026

Sergio Ramos anuncia su salida de Monterrey tras caer ante Toluca