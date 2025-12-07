Turista de 72 años originaria de EEUU murió tras sufrir el impacto de una ballena

Una mujer falleció tras chocar su embarcación con una ballena Foto: (iStock)

Una mujer de 72 años perdió la vida la tarde del viernes 5 de diciembre en Puerto Vallarta, luego de que la embarcación turística en la que viajaba chocara de manera inesperada contra una ballena frente a la playa Olas Altas. El recorrido que formaba parte de un trayecto habitual hacía el embarcadero de la ciudad, terminó en una tragedia cuando el cetáceo emergió repentinamente.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto provocó que la turista recibiera un fuerte golpe en la zona del cráneo, dejándola inconsciente antes de que los servicios de emergencia llegaran al punto del accidente.

Elementos de Protección Civil de Puerto Vallarta informaron que las patrullas acuáticas acudieron de inmediato, pero al arribar confirmaron que la mujer, originaria de Idaho, Estados Unidos, ya no presentaba signos vitales. Personal de la Policía Turística apoyó en la evacuación de los heridos y en la coordinación para trasladar a la sobreviviente a un hospital cercano.

Circunstancias del accidente

Un incidente que deja consternada a la población local

Según testimonios recabados por las autoridades, la embarcación seguía una ruta turística común cuando la ballena emergió a escasa distancia, lo que dejó sin margen de maniobra al operador.

El choque generó daños visibles y provocó que los pasajeros perdieran el equilibrio al momento del impacto.

Ambas turistas, según se informó, estaban hospedadas en el Hotel Villa del Palmar. La embarcación involucrada quedó asegurada mientras se realizaba al momento de la colisión.

Investigación y medidas preventivas

Se deben de tomar precauciones cuando se hagan este tipo de viajes

Autoridades locales señalaron que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar si la embarcación cumplía con los protocolos de navegación y seguridad requeridos. También se analiza el comportamiento del animal después del choque, ya que se desconoce si resultó herido.

Especialistas recordaron que durante la temporada de ballena se incrementa el riesgo de encuentros inesperados, ya que los animales suelen desplazarse cerca de la superficie y pueden emerger sin aviso. Por ello, pidieron a operadores turísticos reforzar medidas preventivas y extremar precauciones en las zonas de mayor avistamiento.

El incidente dejó consternación a la comunidad local, así como a los turistas que se encontraban en la zona, y reabrió la discusión sobre la necesidad de rutas más seguras y monitoreo constante para evitar tragedias similares en el futuro.

También es importante destacar que este tipo de paseos son sobre una zona donde se encuentra una gran diversidad animal, mismos que se aprecian de distintas dimensiones por lo que los cuidados deben de ser muy importantes.