Padastro golpeó a beba de un año 4 meses que murió en hospital de Taquepaque, Jalisco

De acuerdo con la Vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas la detención el pasado miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo la detención y vinculación de Martín ‘N’ quien presuntamente fue el feminicida su hijastra, una bebé de un año y cuatro meses de edad.

El feminicidio sucedió el 30 de noviembre del presente año en el domicilio de ubicado en la colonia Loma Linda, municipio de Tlaquepaque, Jalisco. La madre declaró a policías de investigación que los tres se encontraban dentro del mismo domicilio; la niña se estaba con con Martín ‘N’ en otra habitación supuestamente jugando.

Posteriormente, la madre de la infante escuchó un golpe y el llanto de su bebé, quien horas más tarde presentó vómito y moretones en el cuerpo, hechos que alertaron a la tutora e hizo que la llevará a un centro médico.

Fallece niña por violencia

Cuando la niña recibió atención médica se encontró violencia en distintas partes de su cuerpo, como “una herida en el ojo derecho, enrojecimiento de la piel en su cabeza, moretones en el tórax y espalda y una fractura visible en su pierna derecha”, señaló la Fiscalía.

A medianoche del 30 de noviembre, la bebé murió por lesiones y hemorragia cerebral interna, de acuerdo con lo reportado por la FGE Jalisco.

El personal médico que atendió a la niña notificó la situación al Ministerio Público. Posteriormente, personal de la Comandancia de Feminicidios comenzó las indagaciones para hallar Martín ‘N’.

Capturan supuesto feminicida de bebé

Autoridades de Jalisco dieron con el paradero del presunto feminicida en la colonia Colón Industrial, en Guadalajara a quien aprendieron el pasado martes 2 de diciembre.

Martín ‘N’ fue puesto a disposición de un órgano Jurisdiccional, y el 3 de diciembre, las autoridades lo imputaron por el delito señalado.

Al momento, el presunto feminicida espera su audiencia, la cual se llevará a cabo el próximo lunes 8 de diciembre, donde las autoridades determinarán si es vinculado a proceso.

Por su parte, la FGE Jalisco enfatizó que: “No habrá impunidad en este caso y en ninguno en el que las infancias y adolescencias de Jalisco vean vulnerados sus derechos y su bienestar, por lo que continuará con todas las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos y evitar la impunidad”.

Feminicidio en Jalisco

Un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señala que entre enero de 2015 y octubre de 2025 se han registrado 879 feminicidios de mujeres de entre 0 a 17 años en el país.

Del total de feminicidios, de acuerdo con REDIM, 67 fueron contra niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Jalisco, lo que representa un porcentaje de 6.7%.