México

Línea 9 del Metro CDMX: así fue el momento en que fans de Dua Lipa irrumpieron en Ciudad Deportiva para alcanzar el servicio

Los fanáticos denunciaron que se les negó el servicio del STC Metro cuando los trenes aún estaban circulando

Captaron el momento en que
Captaron el momento en que usuarios protagonizaron un "portazo" en la Línea 9 del Metro CDMX después de un concierto (X/ @MetroViralMx)

Luego de los conciertos que ofreció Dua Lipa en el Estadio GNP de la Ciudad de México, algunos fans denunciaron su inconformidad con el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). La Línea 9 es la ruta más accesible para llegar al recinto de entretenimiento, sin embargo, cientos de fanáticos evidenciaron que se les negó el servicio del Metro CDMX.

A través de redes sociales circuló un video que captó el momento en el que fanáticos de Dua Lipa se enfrentaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acceder a la estación Ciudad Deportiva, pues les estaban negando el acceso a la estación de la Línea 9 del Metro CDMX.

En las imágenes se puede apreciar cómo las personas unieron fuerzas para empujar las rejas y así acceder al servicio de la línea café. Y es que, parte de los reclamos de los usuarios se debieron a que la estación cerró los accesos pese a que todavía no concluía el servicio del Metro CDMX.

Usuarios protagonizan “portazo” en la Línea 9 del Metro CDMX

Captaron el momento en que fans de Dua Lipa protagonizaron un "portazo" para alcanzar el servicio del Metro CDMX. Crédito: X/ @MetroViralMx

En redes sociales se viralizó un video que captó el momento en que fans de Dua Lipa forzaron los accesos de la Línea 9 del Metro CDMX, la descripción del video incluyó la siguiente descripción: “Radical Optimis Tour CDMX: la lucha real no fue la venta de boletos, es tomar el Metro antes de que te lo cierren en la cara”.

Y es que, el reclamo principal de los fans fue que las puertas de la estación más cercana al Estadio GNP ya estaban cerradas pese a no ser la medianoche —hora en la que el servicio del STC concluye—, alrededor de las 23:40 empezaron a cerrar los accesos, por lo que las personas se molestaron con esta acción de las autoridades.

SSC detiene a 19 personas tras concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 19 personas tras el primer concierto de Dua Lipa en el estadio GNP, mientras el Juez Cívico y el Ministerio Público evaluaron las sanciones y resoluciones correspondientes, según el comunicado oficial difundido por la dependencia.

SSC detiene a 19 personas
SSC detiene a 19 personas tras concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México (SSC CDMX)

El operativo, que formó parte de un despliegue especial para garantizar la seguridad y el orden en las inmediaciones del recinto, se realizó durante la noche del 1 de diciembre, fecha inaugural de la serie de tres presentaciones de la artista británica en la capital mexicana.Entre los detenidos, la SSC informó que quince personas fueron arrestadas por reventa de boletos, incluyendo a una menor de edad y tres individuos con antecedentes por el mismo delito.

Además, tres personas fueron aprehendidas por apartar lugares en la vía pública, en cumplimiento del Artículo 28, Fracción II de la Ley de Cultura Cívica, y un hombre de 32 años fue señalado como presunto responsable de robo a un asistente al evento. La policía aseguró una cartera negra que fue reconocida por la víctima, y el sospechoso fue trasladado ante el Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.

Según el comunicado, los agentes detectaron a cinco hombres y diez mujeres que, aparentemente, ofrecían boletos a precios superiores a los autorizados en la taquilla. La SSC destacó: “Durante sus recorridos de vigilancia, observaron a cinco hombres y a 10 mujeres quienes, al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los autorizados en la taquilla”.

