México

‘Fuego amigo en PAN de Léon’, dirigente niega ataques con alcaldesa

Escalan diferendo político mientras ambas partes aseguran tener “puertas abiertas”

Guardar
Antonio Guerrero Horta, líder del
Antonio Guerrero Horta, líder del PAN del Comité Municipal de León, Guanajuato (Foto: FB)

El conflicto interno en el Partido Acción Nacional (PAN) de León subió de tono luego de que el dirigente municipal, Antonio Guerrero Horta, rechazara “categóricamente” que exista una embestida contra la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien sostiene que cuenta con evidencia de ataques provenientes del propio blanquiazul.

En declaraciones recientes, Guerrero Horta afirmó que la dirigencia municipal siempre será respetuosa con la presidenta y negó cualquier estrategia para perjudicarla.

“Nosotros de ninguna manera atacamos a la presidenta municipal; siempre seremos respetuosos. Mi trabajo es velar por la institución del Partido Acción Nacional”, aseguró.

Puertas abiertas al diálogo

Alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez
Alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Guanajuato denuncia rinoceronte zoológico (Especial)

El líder panista respondió también sobre la posibilidad de abrir un espacio de diálogo con Gutiérrez Campos, a lo que dijo estar completamente dispuesto. “Claro que sí, nosotros somos un partido abierto. Estoy siempre con las puertas abiertas para escuchar y mantener esa comunicación con todas las personas”, declaró, subrayando que la relación con el gobierno municipal debe mantenerse institucional, dado que dicha administración proviene del propio PAN.

Las declaraciones ocurrieron luego de que, a inicios de diciembre, la alcaldesa denunciara que presuntos integrantes del Comité Municipal estarían filtrando información sobre el pago de sus cuotas partidistas y difundiendo rumores respecto a una supuesta salida del partido. Asimismo, acusó la existencia de ataques coordinados en redes sociales y en grupos de mensajería.

En un posicionamiento leído ante medios, Guerrero Horta defendió el valor de todos los militantes del partido y recordó que, a lo largo de la historia panista, ha habido quienes deciden “concluir o modificar su relación con el partido”, lo cual consideró parte natural de la vida interna de Acción Nacional.

No obstante, insistió en que la dirigencia municipal jamás emprendería acciones contra un gobierno que, además, emana del propio instituto político.

Gobierno abierto... pero con pruebas de ataques

La postura del dirigente generó una rápida respuesta de Alejandra Gutiérrez, quien sostuvo que su administración también mantiene las puertas abiertas al diálogo. Sin embargo, reiteró que las pruebas sobre ataques internos existen y aseguró que forman parte de una dinámica que debe atenderse con transparencia.

“Como presidenta municipal, las puertas siempre estarán abiertas”, señaló la edil. No obstante, añadió que cuenta con evidencia de la participación de “varios actores del propio Comité” que —según dijo— han utilizado sus redes sociales y grupos privados de WhatsApp para realizar ataques en su contra.

La diferencia entre ambas posturas profundiza la percepción de un quiebre interno en el panismo leonés, especialmente en un contexto en el que el partido enfrenta el reto de mantener cohesión rumbo a los próximos procesos políticos.

Mientras Guerrero Horta insiste en la institucionalidad y el respeto, la alcaldesa reclama hechos concretos que, afirma, vulneran su posición dentro del partido.

Aunque ambas partes insisten en la disposición al diálogo, el intercambio de acusaciones y desmentidos anticipa que el conflicto podría continuar escalando si no se alcanza un acuerdo que permita clarificar la situación al interior del PAN en León. Por ahora, el futuro de la relación entre la dirigencia municipal y la presidenta de la ciudad permanece en un punto incierto.

Temas Relacionados

PANLeónGuanajuatoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

El Buen Fin 2025 rompe récord con ventas por 219 mil millones de pesos

Las ventas de El Buen Fin 2025 alcanzaron los 219 mil millones de pesos, superando por amplio margen los resultados del año pasado, informó la Concanaco-Servytur

El Buen Fin 2025 rompe

¡Casita de jengibre a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

La propuesta desató controversia en redes sociales

¡Casita de jengibre a la

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7de Disney+

La Granja VIP en vivo

Así fueron los últimos momentos de Eduardo Manzano “El Polivoz”

El actor y comediante mexicano murió el 4 de diciembre tras sufrir un paro respiratorio

Así fueron los últimos momentos

Sheinbaum celebra ‘7 Años de Transformación’ en Zócalo CDMX: “La mayoría de los jóvenes están con la 4T”

La presidenta aseguró que en el evento hay más de 66 mil personas, entre ellas gobernadores y políticos de Morena

Sheinbaum celebra ‘7 Años de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan armas y drogas en

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¡Casita de jengibre a la

¡Casita de jengibre a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Así fueron los últimos momentos de Eduardo Manzano “El Polivoz”

Marilyn Manson aterriza en Knotfest 2025: este podría ser su setlist más polémico en CDMX

Guillermo del Toro compite a Mejor Director en los Critic Choice Awards: 11 nominaciones en total para Frankenstein

DEPORTES

Toluca vs Monterrey: confirman que

Toluca vs Monterrey: confirman que Tecatito Corona perderá la semifinal de vuelta

La vez que Italia pidió ‘piedad’: Cuauhtémoc Blanco revive anécdota del partido contra México en el Mundial 2002

Mundial 2026 revelación de fechas y sedes de México en vivo: Cristiano Ronaldo no jugará en Guadalajara

John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’ de vidente y acierta los rivales de grupo de México para el Mundial 2026