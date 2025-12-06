‘Fuego amigo en PAN de Léon’, dirigente niega ataques con alcaldesa

Antonio Guerrero Horta, líder del PAN del Comité Municipal de León, Guanajuato (Foto: FB)

El conflicto interno en el Partido Acción Nacional (PAN) de León subió de tono luego de que el dirigente municipal, Antonio Guerrero Horta, rechazara “categóricamente” que exista una embestida contra la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien sostiene que cuenta con evidencia de ataques provenientes del propio blanquiazul.

En declaraciones recientes, Guerrero Horta afirmó que la dirigencia municipal siempre será respetuosa con la presidenta y negó cualquier estrategia para perjudicarla.

“Nosotros de ninguna manera atacamos a la presidenta municipal; siempre seremos respetuosos. Mi trabajo es velar por la institución del Partido Acción Nacional”, aseguró.

Puertas abiertas al diálogo

El líder panista respondió también sobre la posibilidad de abrir un espacio de diálogo con Gutiérrez Campos, a lo que dijo estar completamente dispuesto. “Claro que sí, nosotros somos un partido abierto. Estoy siempre con las puertas abiertas para escuchar y mantener esa comunicación con todas las personas”, declaró, subrayando que la relación con el gobierno municipal debe mantenerse institucional, dado que dicha administración proviene del propio PAN.

Las declaraciones ocurrieron luego de que, a inicios de diciembre, la alcaldesa denunciara que presuntos integrantes del Comité Municipal estarían filtrando información sobre el pago de sus cuotas partidistas y difundiendo rumores respecto a una supuesta salida del partido. Asimismo, acusó la existencia de ataques coordinados en redes sociales y en grupos de mensajería.

En un posicionamiento leído ante medios, Guerrero Horta defendió el valor de todos los militantes del partido y recordó que, a lo largo de la historia panista, ha habido quienes deciden “concluir o modificar su relación con el partido”, lo cual consideró parte natural de la vida interna de Acción Nacional.

No obstante, insistió en que la dirigencia municipal jamás emprendería acciones contra un gobierno que, además, emana del propio instituto político.

Gobierno abierto... pero con pruebas de ataques

La postura del dirigente generó una rápida respuesta de Alejandra Gutiérrez, quien sostuvo que su administración también mantiene las puertas abiertas al diálogo. Sin embargo, reiteró que las pruebas sobre ataques internos existen y aseguró que forman parte de una dinámica que debe atenderse con transparencia.

“Como presidenta municipal, las puertas siempre estarán abiertas”, señaló la edil. No obstante, añadió que cuenta con evidencia de la participación de “varios actores del propio Comité” que —según dijo— han utilizado sus redes sociales y grupos privados de WhatsApp para realizar ataques en su contra.

La diferencia entre ambas posturas profundiza la percepción de un quiebre interno en el panismo leonés, especialmente en un contexto en el que el partido enfrenta el reto de mantener cohesión rumbo a los próximos procesos políticos.

Mientras Guerrero Horta insiste en la institucionalidad y el respeto, la alcaldesa reclama hechos concretos que, afirma, vulneran su posición dentro del partido.

Aunque ambas partes insisten en la disposición al diálogo, el intercambio de acusaciones y desmentidos anticipa que el conflicto podría continuar escalando si no se alcanza un acuerdo que permita clarificar la situación al interior del PAN en León. Por ahora, el futuro de la relación entre la dirigencia municipal y la presidenta de la ciudad permanece en un punto incierto.