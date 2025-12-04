México

Prepara un tiramisú en copa, una deliciosa receta italiana en menos de 30 minutos

Esta postre contiene ingredientes con propiedades que benefician el sistema digestivo e inmunológico además de minerales y vitaminas del grupo B

Tiramisú en copa postre clásico
Tiramisú en copa postre clásico de sabor equilibrado y suave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si quieres cocinar algo para consentirte y darte un gusto después de un día intenso en el trabajo el tiramisú en copa es perfecto para ti. El clásico de la cocina italiana se caracteriza por ser suave, cremoso y servirse frío, desde el primer bocado seguramente conquistará tu paladar por su exquisito sabor.

De acuerdo con el sitio gastronómico Larousse Cocina, el tiramisú es un “postre italiano creado en la década de 1970, a base de capas de pasta de bizcocho o de genovesa emborrachada de whisky y café, y capas de crema de mascarpone y huevos (yemas y claras batidas)”.

Su combinación de sabores, consistencias y texturas se destacan por ser deliciosas, además lo que termina por darle ese toque especial es el coñac acompañado de las frambuesas, menta y coca que en conjunto son frescos y relajantes.

Receta de tiramisú en copa

El tiramisú es un postre
El tiramisú es un postre clásico de la cocina italiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que no falte en tu recetario, aquí está paso a paso la receta para preparar un tiramisú en copa. La puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Se trata de un postre con una elaboración fácil y rápida, el tiempo que tardas en hacerlo es de aproximadamente 26 minutos. Al finalizar tendrás un rendimiento total de seis porciones.

Ingredientes

Soletas

  • 60 g de yemas
  • 15 g de azúcar
  • 90 g de claras
  • 50 g de azúcar glass + cantidad suficiente para espolvorear
  • 70 g de harina de trigo cernida

Montaje

  • 60 g de yemas
  • 75 g de azúcar
  • 250 g de queso mascarpone
  • 90 g de claras
  • 1 pizca de sal
  • ½ taza de café americano
  • 30 ml de coñac
  • cantidad suficiente de cocoa
  • frambuesas al gusto
  • hojas de menta al gusto

Preparación

Soletas

  • Precaliente el horno a 180 °C
  • Bata las yemas con el azúcar hasta que obtenga una mezcla espesa y pálida.
  • Bata las claras hasta que estén a punto de nieve
  • Incorpóreles los 50 gramos de azúcar glass y continúe batiéndolas hasta que se formen picos firmes. Incorpore la harina y una tercera parte de las claras a las yemas con movimientos envolventes; posteriormente, incorpore de la misma forma el resto de las claras batidas
  • Vacíe la mezcla en una manga con una duya redonda de 1.5 centímetros de diámetro y forme tiras gruesas de aproximadamente 8 centímetros de largo sobre una charola cubierta con papel siliconado. Espolvoréelas con azúcar glass y deje que reposen durante 5 minutos. Espolvoréelas nuevamente con el azúcar glass.
  • Hornee las soletas por 6 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
  • Deje enfriar las soletas en una rejilla y reserve

Montaje

  • Bata con una batidora eléctrica las yemas con el azúcar hasta que la preparación se blanquee y se esponje
  • Bata en otro recipiente el queso mascarpone hasta que tenga consistencia cremosa; incorpórelo con movimientos envolventes a las yemas batidas. Bata las claras con una pizca de sal hasta que estén a punto de nieve; incorpórelas a la crema de mascarpone con movimientos envolventes. Reserve
  • Mezcle el café con el coñac. Sumerja en esta mezcla, una por una, algunas soletas al tiempo que va colocando en el fondo de 6 copas, una al lado de la otra, pero sin encimarlas
  • Distribuya, encima de las soletas, dentro de la copa, una capa de la crema de mascarpone y alise la superficie con una espátula o una cuchara; espolvoréela con cocoa. Repita este procedimiento, las veces que sea necesario, hasta terminar con toda la mezcla de queso mascarpone. Asegúrese de reservar 6 soletas para la decoración
  • Decore cada tiramisú con frambuesas, hojas de menta y una soleta. Refrigere las copas durante 3 horas como mínimo antes de servir

¿Qué son y para qué sirven las hojas de menta?

La menta tiene usos medicinales
La menta tiene usos medicinales y gastronómicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas de menta forman parte de una planta aromática que tiene usos medicinales, gastronómicos y para la belleza. Su olor y sabor es intenso pero lo que más destaca es que es muy refrescante. Son conocidas por tener un color verde oscuro y forma ovalada, su textura con bordes la cubre una ligera pelusa blanca.

Además de ser útil para refrescar tiene grandes beneficios para la salud. De acuerdo con El Poder del Consumidor, “Destaca por su contenido de mentol, el cual ayuda a reducir la congestión nasal, de garganta y de los pulmones. También contiene Omega 3, vitaminas A y C, y minerales como hierro, potasio, magnesio, calcio, cobre y ácido fólico. Por ello, tiene funciones descongestionantes, analgésicas y antibacterianas”.

Contiene propiedades que ayudan a aliviar el dolor de estómago ya sea por indigestión, gastritis o cólicos menstruales, también facilita la expulsión de moco cuando se tiene tos o gripa, sin dejar atrás que mejora el sueño y permite descansar mejor.

