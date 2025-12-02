México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 2 de diciembre?

La Secretaría de Bienestar atiende a quienes cumplen con el calendario por la inicial del primer apellido

Hoy martes 2 de diciembre de 2025 avanza el último periodo de inscripción del año para la Pensión Mujeres Bienestar, programa social que desde el gobierno federal se ha consolidado como derechos universales y prioritarios.

La Secretaría de Bienestar reiteró que el registro se lleva a cabo del 1 al 13 de diciembre en los Módulos de Bienestar instalados en todo el país, con atención de lunes a sábado.

Las personas interesadas deben acudir únicamente el día que les corresponde según la letra inicial de su primer apellido. Para este martes 2 de diciembre, el calendario avanza con las letras D, E, F, G y H, lo que permite distribuir de manera ordenada la afluencia y evitar saturación en los módulos.

Las mujeres de 60 a 64 años pueden registrarse si su apellido inicia con alguna de esas letras.

¿Quiénes pueden registrarse hoy 2 de diciembre?

El registro de este martes está dirigido a dos grupos específicos:

  • Mujeres de 60 a 64 años. Con el nuevo rango universal anunciado por el gobierno federal, todas las mujeres que hayan cumplido 60 años ya pueden solicitar la incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar.

Este sector debe apegarse estrictamente a la inicial del primer apellido para garantizar el orden del proceso. La atención se ofrece en un horario fijo de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado, en cualquiera de los Módulos de Bienestar señalados en la plataforma oficial: gob.mx/bienestar.

Requisitos indispensables para el registro

La Secretaría de Bienestar solicita presentar documentación vigente y actualizada para concluir el trámite. Los requisitos son:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, entre otras).
  • CURP reciente.
  • Acta de nacimiento legible.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, teléfono o predial).
  • Teléfono de contacto, tanto celular como fijo.

En caso de que la persona interesada no pueda acudir por motivos de salud o movilidad, puede solicitar una visita domiciliaria directamente a través del portal de la Secretaría: www.gob.mx/bienestar.

Un programa que amplía derechos

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Bienestar, informó que la Pensión Mujeres Bienestar ahora es universal para mujeres desde los 60 años, un cambio que amplía la cobertura y permite que quienes recientemente alcanzaron esa edad accedan al apoyo económico bimestral.

Esta decisión forma parte del fortalecimiento de la política social del país, orientada a garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de la población.

Hoy martes 2 de diciembre deben acudir a registrarse mujeres de 60 a 64 años y personas adultas mayores de 65 años cuyo primer apellido comience con D, E, F, G o H. El proceso es gratuito, personal y se realiza únicamente en los Módulos de Bienestar establecidos.

