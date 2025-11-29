Dan seguimiento a Plan de Acción México-Canadá firmado por Claudia Sheinbaum y Mark Carney

A través del Plan de Acción México-Canadá ambas naciones buscan tener una mayor colaboración. (Foto: SRE)

La tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la primera reunión de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá (AEIMC), celebrada en la sede de la Cancillería mexicana, donde representantes clave de ambos países reafirmaron la prioridad de profundizar la cercanía, subrayando la afinidad histórica y las oportunidades que la coyuntura política y económica presenta en la región.

La perspectiva compartida se centra en aprovechar las coincidencias y valores comunes para fortalecer el posicionamiento estratégico de América del Norte.

La AEIMC refuerza una trayectoria de cooperación bilateral que supera las dos décadas y establece una hoja de ruta clara para los próximos años, orientada a materializar compromisos puntuales y abordar de forma conjunta los desafíos de la región.

Buscan establecer compromisos mediante Plan de acción

El proceso de seguimiento al Plan de Acción México-Canadá 2025–2028, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, quedó formalmente inaugurado al reunir a delegaciones de alto nivel de ambos países.

Encabezando la representación mexicana estuvo el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quien enfatizó la decisión de avanzar hacia una mayor integración:

“Tenemos una larga amistad, hay una gran afinidad entre nuestros países, los momentos circunstanciales globales y regionales nos invitan a aumentar nuestra cercanía para que el impulso que vivimos pueda llevar más lejos que nunca esta asociación”.

Distintos sectores se han sumado para entablar una mayor colaboración entre México y Canadá. (SRE)

Por el lado canadiense, el viceministro de Relaciones Exteriores, David Morrison, expresó que la visión común busca transformar los vínculos en acciones concretas, encontrando respaldo en los intereses compartidos para América del Norte.

“La Asociación Estratégica Integral refleja cuánto ha evolucionado nuestra relación y busca construir una asociación amplia, orientada al futuro, que reconozca nuestros valores y prioridades compartidos. El plan de acción a tres años se trata de actuar: establecer compromisos claros y cumplirlos. En solo tres meses, ya hemos logrado avances importantes. Las expectativas son altas, pero estoy seguro de que juntos podemos lograr grandes cosas”, precisó Morrison.

Distintos sectores definen el camino a seguir entre México y Canadá

Las sesiones de trabajo contaron con la aportación de especialistas de diferentes sectores, quienes, a través de intervenciones remotas, pusieron sobre la mesa los resultados alcanzados en 2025. Áreas como agronegocios, bosques, capital humano, cultura y creatividad, energía, medio ambiente y minería detallaron logros y definieron los pasos a seguir, alineados a los ejes estratégicos consensuados para este ciclo.

En cuanto a la integración de las delegaciones, la representación mexicana incluyó figuras como Carlos Joaquín González (embajador de México en Canadá), Luz Laguna (directora general de Desarrollo Minero, Secretaría de Economía), Héctor Arronte (coordinador general de Producción Agrícola y Ganadera, Secretaría de Agricultura), y varios directivos vinculados a comercio, cine, medio ambiente y cooperación internacional.

El Plan de Acción México-Canadá fue firmado por Claudia Sheinbaum y Mark Carney en septiembre de 2025. (Foto: SRE)

Por Canadá participaron autoridades como Cameron MacKay (embajador de Canadá en México), Susan Pereverzoff (ministra consejera de Asuntos Políticos), directores de diversas áreas de agricultura, recursos naturales, industrias creativas y medio ambiente.

Ambas delegaciones acordaron sostener la dinámica de trabajo institucionalizada, programando la Segunda Reunión de la AEIMC en 2026, que tendrá lugar en territorio canadiense, con la intención de evaluar avances y proponer nuevas metas conforme a los compromisos adoptados.

Plan de Acción 2025-2028 está centrado en cuatro pilares estratégico

Prosperidad: ambos países reconocen la relevancia de fortalecer sus vínculos comerciales frente a los cambios en la economía global, con el objetivo de asegurar economías prósperas, inclusivas y resilientes, de tal forma que trabajaran en materia de políticas comerciales, seguridad económica, energía, agroalimentación, entre otros temas.

Movilidad, inclusión y bienestar: impulsarán acciones conjuntas para promover la inclusión social, la igualdad de género y los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como para fomentar el acceso equitativo a oportunidades en sus comunidades; llevando acciones en temas de movilidad laboral, migración, pueblos indígenas.

Seguridad: promoverán acciones coordinadas orientadas a fortalecer la cooperación estratégica, mejorar la eficacia operativa y proteger a sus poblaciones frente a amenazas comunes; realizando trabajos en ciberseguridad, resiliencia ante desastres y defensa.

Medio ambiente y sostenibilidad: colaborarán para enfrentar los principales retos globales a través de la innovación y el apoyo recíproco en gestión ambiental y la acción climática, con el objetivo de favorecer la prosperidad común en la región.