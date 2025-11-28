México

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

12:19 hsHoy

La Línea 2 del Metro de la CDMX presenta marcha lenta rumbo a Tasqueña debido a maniobras para rescatar a un perrito en las vías. La estación Hidalgo se encuentra saturada de usuarios.

11:22 hsHoy

Cierres del Metrobús hoy 28 de noviembre

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, viernes 28 de noviembre, según el calendario proporcionado por obras de mantenimiento:

Línea 1 (ambos sentidos)

  • Plaza de la República
  • La Piedad

Línea 2 (ambos sentidos)

  • Iztacalco
  • Rojo Gómez (cierre nocturno a partir de las 22:00 h)

Línea 5 (solo dirección Río de los Remedios)

  • Victoria
  • Río Santa Coleta
11:21 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 28 de noviembre.

