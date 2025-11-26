México

Detienen al presunto responsable del feminicidio de Yerli Yaritza, joven buscadora de Chiapas

Bryan Alexis N” fue identificado como su pareja sentimental

Guardar
El sujeto fue identificado mediante
El sujeto fue identificado mediante cámaras de videovigilancia. Foto: Fiscalía de Chiapas

Brayan Alexis “N” fue detenido por ser el presunto responsable del feminicidio de la joven Yerli Yaritza, quien desde el 2024 buscaba a su padre de la mano del Colectivo Madres Buscadoras de Chiapas.

La joven buscadora fue localizada sin vida el pasado sábado 22 de noviembre al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Guadalupe Pashilá del municipio de Ocosingo.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó este lunes la detención del sujeto, quien fue identificado como la pareja sentimental de la mujer.

Su captura se efectuó luego de que las autoridades realizaran la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona, en la que se detectó el ingreso de Brayan Alexis “N” al domicilio de la joven en dos ocasiones, para que ella finalmente no volviera a salir.

“Al mediodía del día sábado, cuando ingresa ella en su domicilio con una persona del sexo masculino. Posteriormente, egresan y después de un nuevo ingreso juntos, más tarde, la propia cámara de videovigilancia nos da la imagen donde solamente sale el masculino, ya no sale la hoy occisa”, detalló Llaven Abarca acerca de la identificación del presunto agresor.

Necropsia revela causa de muerte

Estudiantes de la licenciatura de
Estudiantes de la licenciatura de enfermería, y compañeros de la joven, se manifestaron para exigir justicia. Foto: Facebook / Universidades para el Bienestar Benito Juárez

El fiscal detalló que la necropsia realizada al cuerpo de la joven, de 18 años de edad, reveló que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Ante los hechos, Llaven Abarca detalló que el hoy detenido podría enfrentar hasta 100 años de prisión al tratarse de un feminicidio.

“Sin duda es un crimen de odio, es un feminicidio, que estamos investigando, por lo cual el hoy imputado podría alcanzar hasta cien años de cárcel por este delito que cometió“, afirmó el fiscal.

Madres Buscadoras de Chiapas exigen justicia

El colectivo al que Yerli Yaritza se unió para buscar a su padre, Richard Hamilton Pérez, desaparecido en 2024, emitió un comunicado en el que exigió justicia para la joven estudiante de enfermería y expresó sus condolencias a familiares.

“Nos duele y nos indigna la muerte de Yerli Yaritza, una joven que apenas comenzaba a construir su camino, una hija que también buscaba respuestas desde la ausencia de su padre (…) A las autoridades exigimos: investiguen, esclarezcan y hagan justicia. No permitiremos que la muerte de una de nosotras quede impune, nuestra voz es firme, nuestra sororidad inquebrantable y nuestra lucha no tiene descanso”, escribieron en redes sociales.

Foto: Facebook / Madres Buscadoras
Foto: Facebook / Madres Buscadoras de Chiapas

Como parte de las exigencias, alumnos de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez de Ocosingo, donde la joven estudiaba enfermería, llevaron a cabo una manifestación pacífica para pedir el cese de la violencia contra las mujeres.

“Nos encontramos realizando una marcha pacífica en la que alzamos la voz para decir ¡No a la violencia!. Caminamos con respeto, unidad y responsabilidad, promoviendo un mensaje de paz para toda nuestra comunidad. Nuestro objetivo es claro: construir un entorno más seguro, más humano y libre de violencia", escribieron en redes sociales.

Temas Relacionados

FeminicidioYerli YaritzaChiapasMadres Buscadoras de Chiapasmexico-noticias

Más Noticias

Helado de plátano con chocolate; postre casero y auxiliar para bajar de peso

Este delicioso platillo dulce puede ser un complemento de dieta

Helado de plátano con chocolate;

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie Salas revela detalles a un año de su fallecimiento

A punto de cumplirse el primer aniversario luctuoso de la actriz, su familia organiza varios tributos para celebrar la vida y el legado de la última diva del Cine de Oro Mexicano

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

La presidenta sigue en su postura de no asistir a la inauguración de la Copa Mundial en el Estadio Azteca

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

El Monstruo Mexicano se ha consolidado como uno de los mejores en las 175 libras

El ex rival de Canelo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie Salas revela detalles a un año de su fallecimiento

Primo de Valentín Elizalde revela cuáles fueron las últimas palabras del “Gallo de Oro” antes de ser asesinado

Angie Taddei de JNS anuncia sorpresas por los 30 años del grupo: “Merece una celebración importante”

Angie Taddei de JNS pide que paren ataques a las nuevas Jeans: “Están ilusionadísimas”

Sergio Mayer responde a acusaciones de Kike Mayagoitia sobre favoritismo hacia su hijo en La Granja VIP

DEPORTES

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final