México

Hackean cuenta de Sergio Sepúlveda en Facebook para subir material indecente penado con cárcel: “Yo no lo hice”

El conductor de ‘Venga la Alegría’ reveló que su hija también ha sido afectada

El conductor se encuentra ausente.
El conductor se encuentra ausente. (@sergesepulveda)

Sergio Sepúlveda, uno de los rostros más consolidados del matutino Venga la Alegría, compartió con su audiencia en Instagram el hackeo de su página oficial de Facebook, donde reunía a más de un millón de seguidores. El conductor, conocido por liderar secciones de actualidad, investigación y notas humanas dentro del programa de TV Azteca, compartió su preocupación ante la gravedad del incidente.

El conductor detectó actividad sospechosa

Sepúlveda explicó que durante la mañana recibió correos electrónicos donde se le informaba que su cuenta había infringido normas de seguridad. Fue entonces cuando descubrió que tanto su perfil como la cuenta de su hija habían sido intervenidos por un usuario identificado como Felipe Pizarro.

El presentador destacó que la notificación enviada por la red social estaba llena de inconsistencias, pues lo acusaba de haber publicado “contenido delicado” el 24 de noviembre, cuando en México aún era día 23.

A través de un video
A través de un video en Instagram, Sepúlveda expuso que no ha podido recuperar su cuenta. (@sergiopsepulveda, Instagram)

Publicaron contenido de explotación infantil

Lo que más indignó al periodista fue enterarse de que los responsables subieron material relacionado con explotación sexual infantil. Sepúlveda calificó el hecho como “asqueroso” y negó categóricamente tener relación con esas publicaciones, enfatizando que se trata de una acusación grave que afecta su integridad profesional y personal.

No puede solicitar una revisión inmediata

Debido a que el fallo fue apelado automáticamente en su nombre, Facebook no le permitió solicitar una nueva revisión del caso. Esta situación complica el proceso para recuperar su página, donde acumula millones de reproducciones y años de trabajo digital.

Sepúlveda aseguró que continuará intentando restablecer el control de su cuenta, aunque reconoce que el procedimiento podría ser tardado.

El conductor de VLA recibió
El conductor de VLA recibió el apoyo de su comunidad en Instagram. (@sergiosepulveda, Instagram)

Llamado a la prevención digital

Consciente del impacto del incidente, el conductor pidió al público extremar precauciones con sus redes sociales. Recordó que cualquier usuario puede ser víctima de un hackeo y enfrentar consecuencias legales o reputacionales por contenido que no publicó.

Sergio Sepúlveda continúa trabajando en Venga la Alegría mientras busca soluciones para recuperar su presencia en Facebook, una de sus plataformas más importantes para conectar con la audiencia.

De acuerdo con el Artículo 183-A del Código Penal Federal, el delito de pornografía infantil establece una condena de entre 4 y 12 años de prisión, cuya sentencia varía según la edad de la víctima.

“Cuando el menor tenga menos de catorce años de edad la pena será no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento cincuenta a trescientos sesenta y cinco días multa. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173, o si el agente actúa en calidad de integrante de una organización dedicada a la pornografía infantil la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años”.

El hackeo le abrió el
El hackeo le abrió el acceso a los criminales a las redes sociales cuyo inicio de sesión estaba vinculado al perfil de Facebook de las cuentas afectadas (Reuters)

Medidas de prevención

Expertos en seguridad digital han advertido sobre los potenciales riesgos de la suplantación de identidad. Para evitar hackeos, además de establecer una contraseña robusta y actualizarla periódicamente, recomienda activar la opción Verificación en 2 pasos en la configuración de Facebook, así como establecer dispositivos de confianza.

