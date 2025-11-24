Buscan a Nataly Sarahi Estrella, alumna de Bachilleres 5 que desapareció en Tlalnepantla

(Captura de pantalla)

Nataly Sarahi Estrella Salgado es una menor de edad que estudia en el Colegio de Bachilleres Plantel 5 Satélite, la adolescente de 15 años está desaparecida.

La última vez que se le vio fue en Tlalnepantla, Estado de México, donde autoridades y familiares mantienen la búsqueda activa desde el viernes 21 de noviembre.

La joven fue vista por última vez al ingresar a su primera clase en el Colegio de Bachilleres Plantel 5 Satélite, sin que existan registros de su salida del recinto, lo que ha incrementado la preocupación por su integridad física.

Debido a este caso se activó el Protocolo Alba y la Alerta Amber, mecanismos diseñados para la localización inmediata de menores desaparecidos.

De acuerdo con la información oficial, Nataly salió de su domicilio esa mañana para asistir a la preparatoria, pero no regresó. Los guardias de seguridad del plantel, ubicados en los torniquetes de salida, han declarado que no la vieron abandonar las instalaciones, lo que añade incertidumbre sobre el momento y el lugar exactos de su desaparición.

(Captura de pantalla)

La familia de Nataly Sarahi ha solicitado el apoyo de la comunidad para difundir su caso y aportar cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

“La adolescente salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero, se teme por su integridad toda vez que pueda ser víctima de un delito”, señala la alerta Amber emitida por las autoridades.

El boletín de búsqueda precisa que el último lugar donde se le vio fue en la zona de Hab. Bellavista Satélite, en el municipio mexiquense.

Señas particulares de Nataly Sarahi

Al momento de su desaparición, Nataly vestía un pants azul marino con franjas blancas, playera negra, sudadera negra y tenis azul marino. Sus características físicas son: tez blanca, complexión delgada, estatura de 1,56 metros, peso de 50 kilogramos, cara ovalada, cejas delgadas, nariz achatada y boca pequeña.

Estos detalles han sido difundidos ampliamente para facilitar su identificación.

Las autoridades han puesto a disposición de la ciudadanía varios números telefónicos para recibir reportes anónimos que puedan ayudar en la investigación: Alerta Amber México (800 00 854 00), Alerta Amber Estado de México (800 89 029 40), Locatel (722 167 88 00) y Odisea (722 283 20 12).

Además, el Comité de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) ha habilitado las líneas 800 216 0361 y 800 509 0927 para canalizar cualquier información relevante.

Mujeres desaparecidas en Naucalpan

La desaparición de cinco jóvenes en Naucalpan durante los últimos dos meses ha encendido las alarmas en el Estado de México, entidad que encabeza la lista nacional de mujeres desaparecidas, con 5 mil 585 casos registrados hasta julio de este año.

La atención pública se ha volcado especialmente sobre el caso de Kimberly Hilary Moya González, una estudiante de dieciséis años del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, cuya ausencia ha movilizado a familiares y a la comunidad local, que exige respuestas a las autoridades.

Kimberly Hilary Moya González fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025, cuando salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa con la intención de realizar una tarea escolar en un café internet. Su ficha de búsqueda detalla que vestía una mochila rosa, tenis blancos con gris, sudadera gris, blusa verde de tirantes y pantalón de mezclilla azul. Como seña particular, presenta cicatrices por acné.

Naomi Estrella Domínguez Martínez, de diecisiete años, desapareció el 6 de septiembre en Ciudad Satélite. Mide 1,59 metros, pesa 55 kilos y tiene el cabello castaño oscuro. La ficha de búsqueda no proporciona detalles sobre la vestimenta o el calzado que llevaba el día de su desaparición.

En la colonia Minas Palacio, la desaparición de Nathaly Díaz Bautista, una niña de diez años, ha causado especial preocupación. Nathaly vestía pants y tenis negros y mide 1,55 metros.

El mismo día, el 15 de agosto, también se reportó la desaparición de Lorena Bautista Patricio, de treinta años y 1,54 metros de altura, cuya ficha carece de información sobre su vestimenta. En redes sociales se ha señalado que existe un vínculo familiar entre Nathaly y Lorena, lo que añade un matiz inquietante a la situación.

El caso de Dulce María Reyes García, adolescente de trece años, se suma a la lista. Desapareció el 11 de agosto en la colonia Las Ánimas. Mide 1,52 metros, tiene un lunar rojo en la nuca y, al momento de su desaparición, vestía tenis blancos, pantalón de mezclilla azul, blusa negra y chamarra de piel negra.

El Estado de México, con 14.571 personas registradas entre desaparecidas y no localizadas, enfrenta una crisis persistente que se refleja en la concentración de casos en municipios como Naucalpan. Las autoridades han habilitado los números 800-509-09-27 y 800-216-03-61 para recibir información que pueda contribuir a la localización de cualquiera de las personas mencionadas.