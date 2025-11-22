México

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

De acuerdo a las autoridades, los detenidos pertenecen a una célula delictiva que opera en la zona

Guardar
Los sujetos colocaron las narcomantas
Los sujetos colocaron las narcomantas el pasado 14 de noviembre en doiferentes puntos de Ciudad Obregón (@fgjesonora)

La Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (FGJES) dio a conocer la detención de siete personas por su presunta participación en la colocación de narcomantas en diversos puntos de Ciudad Obregón.

De acuedo a las autoridades, tras una audiencia inicial, un juez dictó auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada para los implicados, quienes habrían participado en la elaboración y despliegue de estos mensajes amenazantes.

Las investigaciones, coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), permitieron ejecutar seis cateos simultáneos el 15 de noviembre.

Así fue la detención de los presuntos responables de las narcomantas

(Foto: Fiscalia de Sonora)
(Foto: Fiscalia de Sonora)

Durante estos operativos, las autoridades lograron la captura de José Gildardo “N”, de 41 años; Carlos Alfredo “N”, de 39; Francisco “N”, de 37; Gladis América “N”, de 26; Jesús Isidro “N”, de 23; Geovanna “N”, de 23; y César Adán “N”, de 29 años. En cada intervención se aseguraron narcóticos y diversos indicios relevantes para la investigación, lo que refuerza la hipótesis de que los detenidos forman parte de una célula vinculada a un grupo criminal activo en la región.

De acuerdo con los datos de prueba recabados, el psado 14 de noviembre, entre las 20:30 y 21:40 horas, los imputados habrían colocado las narcomantas en las colonias Zona Norte, Centro, Parque Industrial, Ampliación Alameda y Villa Itson, todas ubicadas en Ciudad Obregón.

El contenido de estos mensajes consistía en amenazas indirectas dirigidas a agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, lo que provocó un clima de inquietud tanto entre los elementos policiales como en la población civil.

La investigación sostiene que los siete detenidos actuaron de manera concertada, sin jerarquías formales, para producir y colocar los mensajes intimidatorios, afectando así a la sociedad y a las corporaciones de seguridad que operan en la zona. La clasificación jurídica de los hechos corresponde a los delitos de amenazas y asociación delictuosa en concurso real.

Aseguran metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Los elemetos de seguridad aseguraron
Los elemetos de seguridad aseguraron 300 kilos de la droga

El pasado 20 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron 300o ilos de metanfetamina que eran transportados en un tractocamión blanco de la marca Freighliner.

La inspección, realizada a vehículos que circulaban en dirección este-oeste hacia San Luis Río Colorado, se intensificó cuando los agentes detectaron irregularidades mediante el uso de Rayos Gama en la carga del vehículo.

La revisión detallada reveló una inconsistencia en el interior de la caja seca del tractocamión, lo que llevó a los agentes a abrir el compartimento. En su interior, localizaron 18 tambos negros con la leyenda “Dynclor Granular”, dentro de los cuales se encontraba la sustancia ilícita.

Tras la verificación, las autoridades detuvieron a Rogelio “N”, de 41 años, y a su acompañante Jorge “N”, de 42 años, quienes trasladaban el cargamento desde Hermosillo con destino final en Tijuana. Tanto los detenidos como la droga incautada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la apertura de la investigación correspondiente.

Temas Relacionados

SonoraNarcomantasFGENarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aseguran que Andrea Meza no se alegró del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 pese a felicitación

La elección más reciente de la reina de belleza generó comentarios encontrados en redes debido a la tensión percibida entre una integrante del jurado

Aseguran que Andrea Meza no

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: cuántos lugares se abrirán en diciembre para recibir más de 8 mil pesos

El programa va dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy 21 de noviembre

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y

Alessandra Rojo de la Vega pide aumento del 85 por ciento del presupuesto en 2026 para la Cuauhtémoc

La alcaldesa de CDMX argumentó que lo solicitado es para atender los “problemas de raíz”

Alessandra Rojo de la Vega

El mejor ejercicio para fortalecer la masa muscular de los hombros desde casa

Checa esta variante para mejorar la estética de tu cuerpo

El mejor ejercicio para fortalecer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Andrea Meza no

Aseguran que Andrea Meza no se alegró del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 pese a felicitación

Vadhir Derbez reacciona al supuesto desplante de Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy: “Le dio celos”

Alessandra Rojo de la Vega felicitó a Fátima Bosch y la ganadora de Miss Universo respondió así

Abogada de Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez podría ser vinculado a proceso por tres delitos más

Aseguran que Nodal estuvo a nada de golpear a José Madero por Ángela Aguilar: “Le tiró el can”

DEPORTES

El duelo América vs Rayados

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Tendrá que reinventarse”

Así festejaron los equipos de la Liga MX el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo