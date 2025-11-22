Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Los sujetos colocaron las narcomantas el pasado 14 de noviembre en doiferentes puntos de Ciudad Obregón (@fgjesonora)

La Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (FGJES) dio a conocer la detención de siete personas por su presunta participación en la colocación de narcomantas en diversos puntos de Ciudad Obregón.

De acuedo a las autoridades, tras una audiencia inicial, un juez dictó auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada para los implicados, quienes habrían participado en la elaboración y despliegue de estos mensajes amenazantes.

Las investigaciones, coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), permitieron ejecutar seis cateos simultáneos el 15 de noviembre.

Así fue la detención de los presuntos responables de las narcomantas

(Foto: Fiscalia de Sonora)

Durante estos operativos, las autoridades lograron la captura de José Gildardo “N”, de 41 años; Carlos Alfredo “N”, de 39; Francisco “N”, de 37; Gladis América “N”, de 26; Jesús Isidro “N”, de 23; Geovanna “N”, de 23; y César Adán “N”, de 29 años. En cada intervención se aseguraron narcóticos y diversos indicios relevantes para la investigación, lo que refuerza la hipótesis de que los detenidos forman parte de una célula vinculada a un grupo criminal activo en la región.

De acuerdo con los datos de prueba recabados, el psado 14 de noviembre, entre las 20:30 y 21:40 horas, los imputados habrían colocado las narcomantas en las colonias Zona Norte, Centro, Parque Industrial, Ampliación Alameda y Villa Itson, todas ubicadas en Ciudad Obregón.

El contenido de estos mensajes consistía en amenazas indirectas dirigidas a agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, lo que provocó un clima de inquietud tanto entre los elementos policiales como en la población civil.

La investigación sostiene que los siete detenidos actuaron de manera concertada, sin jerarquías formales, para producir y colocar los mensajes intimidatorios, afectando así a la sociedad y a las corporaciones de seguridad que operan en la zona. La clasificación jurídica de los hechos corresponde a los delitos de amenazas y asociación delictuosa en concurso real.

Aseguran metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Los elemetos de seguridad aseguraron 300 kilos de la droga

El pasado 20 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron 300o ilos de metanfetamina que eran transportados en un tractocamión blanco de la marca Freighliner.

La inspección, realizada a vehículos que circulaban en dirección este-oeste hacia San Luis Río Colorado, se intensificó cuando los agentes detectaron irregularidades mediante el uso de Rayos Gama en la carga del vehículo.

La revisión detallada reveló una inconsistencia en el interior de la caja seca del tractocamión, lo que llevó a los agentes a abrir el compartimento. En su interior, localizaron 18 tambos negros con la leyenda “Dynclor Granular”, dentro de los cuales se encontraba la sustancia ilícita.

Tras la verificación, las autoridades detuvieron a Rogelio “N”, de 41 años, y a su acompañante Jorge “N”, de 42 años, quienes trasladaban el cargamento desde Hermosillo con destino final en Tijuana. Tanto los detenidos como la droga incautada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la apertura de la investigación correspondiente.