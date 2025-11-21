Capturan a regidor del PVEM por presunto linchamiento de una persona en Actopan, Hidalgo

El regidor Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez es acusado de presuntos temas de homicidio calificado y tentativa de homicidio contra una persona en Actopan, Hidalgo | Saber Votar, Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, regidor del Ayuntamiento de Actopan, fue detenido la mañana de este jueves por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). La orden de aprehensión en su contra responde a una acusación por homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en grado de tentativa, mismos que, presuntamente, fueron cometidos durante una agresión tumultuaria registrada el pasado 13 de octubre en la colonia Aviación.

De acuerdo con la PGJEH, Ramírez Gutiérrez —integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— habría encabezado a un grupo de pobladores que sacó por la fuerza a cinco personas de un local comercial para después señalarlas de robo.

Las víctimas fueron golpeadas de manera brutal y, según la autoridad estatal, también hubo disparos de arma de fuego dirigidos hacia ellas. Como resultado, murió un hombre identificado como E.P.C., mientras que otras tres personas resultaron lesionadas.

Omar Ramírez es político abanderado por el Partido Verde en Hidalgo | Redes Sociales

Un operativo de seguridad derivado de una investigación por homicidio

La procuraduría confirmó que la detención del regidor está directamente vinculada con la carpeta de investigación abierta desde el día de los hechos. En ese expediente se documenta que un grupo aproximado de 40 personas ingresó a la fuerza al inmueble ubicado en la calle Escuadrón 201 y sometió a los cinco acusados de robo.

En tanto, el primer informe de Seguridad Pública municipal señaló golpes severos propinados de manera colectiva; posteriormente, la PGJEH precisó que también hubo detonaciones de arma de fuego que derivaron en la muerte de la víctima.

Tras la agresión, el gobierno municipal de Actopan difundió un comunicado para calificar el hecho como un “enfrentamiento entre civiles”, al tiempo que aseguró que, cuando los policías llegaron al punto, encontraron una trifulca “recíproca” entre aproximadamente 200 a 250 personas, lo que —según esa versión— impidió la intervención inmediata de los agentes.

El funcionario local también es vinculado al ingreso ilegal a un domicilio en la colonia Aviación el pasado 13 de octubre de 2025 | Especial

Sin embargo, los registros de hospitales consultados en su momento confirmaron que cuatro personas ingresaron con diversas lesiones: tres hombres de 37, 42 y 31 años, así como una mujer de 38. Todos corresponden a las personas que fueron sacadas del local en la colonia Aviación.

El papel del regidor y su pertenencia al grupo “Vecinos Vigilantes”

Tanto la PGJEH como el gobierno municipal señalaron que Ramírez Gutiérrez forma parte del grupo “Vecinos Vigilantes”, una organización ciudadana que ha realizado acciones de vigilancia y detención de presuntos delincuentes en la zona.

En el contexto del incremento de robos denunciados por colonos, integrantes de ese colectivo se han asumido como un mecanismo de respuesta ante lo que consideran falta de resultados de la administración municipal encabezada por la alcaldesa morenista Imelda Cuéllar.

El 13 de octubre, los integrantes de “Vecinos Vigilantes” presuntamente detuvieron a cuatro personas señaladas de robo, quienes posteriormente fueron golpeadas. Una de ellas murió y las demás quedaron gravemente lesionadas.

La organización "Vecinos Vigilantes" es considerada como un grupo que utiliza violencia cuestionable a la hora de "apoyar" a la localidad de Actopan | Facebook / Vecino Vigilante Hidalgo

La familia denuncia arbitrariedad y uso político de la detención de Omar Ramírez

Horas después de la detención, familiares del regidor afirmaron públicamente que inicialmente creyeron que Omar Leonardo había sido secuestrado, pues —según su versión— un grupo de hombres armados y encapuchados interceptó la camioneta en la que trasladaba a su hija menor a la escuela.

La esposa del regidor, Jocabed Chávez Ruiz, señaló en sus redes sociales que los sujetos no mostraron una orden judicial y que actuaron con violencia al bajarlo del vehículo. Aseguró que pasaron varias horas sin información oficial y que se enteraron por mensajes en redes sociales de que se trataba de una detención.

Su hermana, Ariadna Ramírez, también afirmó que la captura estaría relacionada con el trabajo de vigilancia que el regidor realizaba junto con los colonos, y que estos habían denunciado en diversas ocasiones la liberación de presuntos delincuentes tras ser detenidos.

Poco después de la detención del regidor, familiares e integrantes de "Vecinos Vigilantes" iniciaron manifestaciones para exigir que fuera liberado de inmediato | Redes Sociales

El proceso judicial en curso

La PGJEH confirmó que el detenido fue puesto a disposición de un juez de control, quien determinará la fecha y hora de la audiencia inicial para la formulación de imputación. El Ministerio Público sostiene la hipótesis de que el regidor tuvo un rol de liderazgo en la agresión tumultuaria y que su participación es constitutiva de los delitos imputados.

La autoridad estatal también advirtió que la investigación continúa y que no se descartan más detenciones relacionadas con el linchamiento.