Mexicanos llenan de elogios a Miss Nicaragua por conmovedor gesto a Fátima Bosch en la gala preliminar

Fátima Bosch y Miss Nicaragua se volvieron tendencia al protagonizar un momento juntas en la gala preliminar. Crédito: Reuters

La edición 74 de Miss Universo está en la recta final, por lo que previo a la coronación se realizó la gala preeliminar, ronda que definirá a las 30 candidatas semifinalistas para la coronación.

Sin embargo, todo parece indicar que la competencia no ha sido impedimento para que las participantes construyan una buena relación, pues Fátima Bosch protagonizó un conmovedor momento junto a Itza Castillo, Miss Nicaragua.

A un paso de la final, Fátima Bosch comparte emotivo momento con Miss Nicaragua. (YT: Miss Universe)

Miss Nicaragua y Fátima Bosch acaparan la atención de los internautas

A través de las redes sociales de Imagen Televisión, se dio a conocer el momento exacto en que Miss Nicaragua, quien estaba en primera fila durante la gala preliminar, se acerca a Fátima Bosch para tomarla de la mano y llevarla junto a ella.

El momento se volvió viral en redes sociales, donde distintos usuarios expresaron su opinión ante lo ocurrido y recordaron cuando Bosch recibió la desaprobación de sus compañeras al ser nombrada Miss México.

“Cuando Itza vaya a conocer México la van a hacer sentir como en casa, ella dijo en live que era su sueño ir por allá“, ”Que hermoso gesto de Miss Nicaragua", “Bravo por el gesto de la Miss Nicaragua” y “Esta edición de MU me ha sorprendido mucho, que mujeres tan grandes, valientes, hermosas, pero sobre todo bellas por dentro”, son algunos de los comentarios que han dejado diferentes usuarios.

Miss Nicaragua se llevó los aplausos al pasar a primera fila a Fátima Bosch en la gala preliminar de Miss Universo 2025. Crédito: TikTok: @Karybonita

La razón por la que Miss Nicaragua llevó a la primera fila a Fátima Bosch

El gesto ha desatado diferentes teorías sobre la razón que habría motivado a Miss Nicaragua a acercar a Fátima Bosch. Algunos señalan que Izta Castillo buscó alejar a la representante Mexicana de Nawat Itsaragrisil, con quien tuvo un incidente en su llegada a Tailandia.

Sin embargo, en el breve clip que circula en redes no se observa la presencia del directivo del certamen, por lo que otros aseguran que solo se trató de un gesto de hermandad.

Fátima Bosch asegura tener una buena relación con sus compañeras de Miss Universo

Cabe recordar que antes de que Bosch y Miss Nicaragua acapararan las redes con su interacción en la gala preliminar, la modelo tabasqueña compartió en un en vivo su sentir ante la convivencia con el resto de las representantes.

Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025. (IG: @fatimaboschfdz)

“Me la he pasado muy bien. He tenido la oportunidad de conocer niñas increíbles de otros países que tienen sus historias y sus propósitos. He disfrutado demasiado esta experiencia, pero la convivencia ha sido increíble, todas nos llevamos literal como primas”, expresó.

Asimismo, enfatizó que a pesar de estar concentradas en la competencia tienen momentos en que pueden echar relajo, lo que les ha permitido crear una hermandad “súper bonita”. Incluso mencionó su interés por invitar a todas a México.