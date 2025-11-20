México

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del 19 de noviembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada miércoles, la Lotería Nacional divulgó los números ganadores del sorteo más reciente de Melate, Revancha y Revanchita del 19 de noviembre.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4137.

Resultado: 06, 12, 30, 42, 45 y 53.

Melate Revancha:

Sorteo: 4137.

Resultado: 10, 25, 33, 38, 39, 43 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4137.

Resultado: 02, 03, 10, 18, 28, 54 y .

Cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Melate.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los números ganadores de Melate (Lotería Nacional)

Al ser una de las loterías favoritas de todo el país, muchas personas buscan distintas maneras de atinar a los resultados ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en conocer cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este famoso juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

