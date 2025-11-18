México

‘La Mañanera’ de hoy martes 18 de noviembre | Mundial Social, marcha Gen Z y FIFA 2026, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes desde Palacio Nacional

Guardar
15:16 hsHoy

Redadas en Estados Unidos, este es el registro que tiene el Gobierno Federal hasta el momento

Tras las redadas presentadas en Carolina del Norte, Estados Unidos, Sheinbaum detalló que hasta el momento se tiene el registro de cinco connacionales detenidos y el Consulado General de México está en comunicación con ellos para darle seguimiento.

15:09 hsHoy

Sheinbaum confirma que canasta básica se mantiene en 910 pesos

La mandataria adelantó que la canasta básica se mantendrá en 910 pesos mexicanos, no habrá aumento y hay colaboración con todos los empresarios para evitar la inflación nacional en la alimentación básica.

Además, Sheinbaum mencionó que dicho precio se mantendrá por al menos seis meses más, periodo que tarda el contrato en renovarse.

15:05 hsHoy

Gobierno Federal se deslinda del atentado contra la Embajadora de Israel en México

Sheinbaum declaró que su gobierno no tuvo nada que ver con el atentado que sufrió la funcionaria extranjera en territorio mexicano.

A pesar de que se le cuestionó a la mandataria mexicana sobre la veracidad de las declaraciones de la Embajadora, Sheinbaum se limitó a decir que no entrará en debate con lo sucedido, solo que su gobierno no tiene nada que ver con los hechos.

14:52 hsHoy

Sheinbaum niega que grupos de choque que asistieron a la marcha de la Generación Z sean afines a MORENA

Tras las acusaciones y señalamientos que apuntaban que los grupos de choque que asistieron a la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre eran militantes de Morena, la mandataria Sheinbaum negó rotundamente que esas personas fueran seguidores o miembros del Gobierno Federal.

Asimismo, recordó que algunas de las personas que se encontraban en la marcha del pasado 15 de noviembre eran las mismas que se presentaron en la marcha de la Marea Rosa.

14:46 hsHoy

“No va a ocurrir una intervención”, afirma Sheinbaum tras declaraciones de Donald Trump

La mandataria reiteró su postura sobre impedir y hacer valer la soberanía nacional ante peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar soldados norteamericanos a territorio nacional. Además, aseguró que el presidente norteamericano cambió su postura y declaraciones sobre una intervención.

14:37 hsHoy

Plan Integral de Atención a las Personas Consumidoras

Iván Escalante detalló que la Profeco se encuentra trabajando en programas para proteger al consumidor al comprar boletos para el Mundial 2026, además de que adelantó la creación de una plataforma donde las personas pueden subir sus boletos para revender a precios justos y accesibles.

Dicho programa tiene como ejes principales:

  • Prevención: Fortalecimiento de conciliaciones inmediatas
  • Disuasión: Implementación del Programa de verificación y vigilancia
  • Protección: Habilitación de módulos de atención en aeropuertos, estaciones, centros turísticos y estadios sede
  • Comunicación: Campañas de comunicación
14:22 hsHoy

Programas de futbol inclusivo

El titular del IMSS, Zoé Robledo, adelantó que las instituciones de salud de la mano con instituciones deportivas consideraron crear torneos para todas las edades y condiciones físicas. De acuerdo con la información oficial, se presentó que se crearon:

  • Futsal Femenil
  • Mundialito de Futbol sin correr (Walking Futbol)
  • Futbol IMSS 21
  • Copa Street Child World Cup México 2026

Por su parte, Rosaura Ruiz detalló que se llevará a cabo la Copa FutbotMX, un torneo nacional e internacional que se llevará a cabo por medio de robots.

Dicho programa tendrá como objetivo fomentar el entusiasmo de las infancias y juventudes por la ciencia, tecnología e innovación, a través del deporte.

14:13 hsHoy

Copa Escolar Nacional de Futbol, Vive Saludable, Juega Feliz

Mario Delgado adelantó que el Gobierno Federal preparará un programa que promueva actividades deportivas en las escuelas de México. Por medio de torneos que se harán anualmente a partir de 2026, los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad participarán en torneos de futbol.

Todos los pasos para inscribirse se encontrarán en las páginas oficiales de la CONADE y la SEP.

Por su parte, Rommel Pacheco anunció que se llevarán a cabo 74 mundialitos y 6 copas (CONADE, Paralímpica, de Barrio, las y los trabajadores, Edad Media, de Oro), a lo largo de México.

14:07 hsHoy

Programa integral para recuperar zonas históricas y arqueológicas de México

Claudia Curiel informó que se mejorarán 12 museos emblemáticos del INAH y 46 zonas arqueológicas.

Además se anunciaron varias rutas turísticas a lo largo de la República Mexicana que promoverán el trabajo artesanal de los pueblos indígenas y permitirá aumentar el turismo en pueblos mágicos, las capitales de las 32 entidades federativas, entre otras acciones.

14:05 hsHoy

Jóvenes Embajadores en el Mundial 2026

Marath Baruch adelantó que el Gobierno Federal espera la participación de 5 mil jóvenes en actividades de turismo, cultura, hospitalidad, promoción del deporte y recepción de viajeros, durante el Mundial 2026.

Dichas acciones serán remuneradas con el salario mínimo y serán parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPalacio NacionalGobierno de Méxicomexico-noticias

Últimas noticias

Sheinbaum insiste en no pedir apoyo de EEUU tras nuevos dichos de Trump: “No aceptamos tropas militares”

En un entrevista desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo “sentirse nada contento” con las acciones de México contra el narcotráfico

Sheinbaum insiste en no pedir

Qué síntomas pueden avisarte que padeces hígado graso y otras enfermedades hepáticas como cirrosis no alcohólica

Este cuadro afecta a personas que consumen poco o nada de alcohol y que presentan una acumulación excesiva de grasa en el hígado

Qué síntomas pueden avisarte que

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de noviembre: Línea B se encuentra detenida

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor despierta Chiapas: se registra sismo en Ciudad Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor despierta Chiapas: se registra

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 18 de noviembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las fotos sensuales de Gimena

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Pidieron la suspensión y el jury para los otros dos jueces del juicio por la muerte de Maradona

Cómo regenerar la energía de un auto eléctrico al frenar y ahorrar dinero

El truco más rápido para cargar tu celular cuando te quedas sin batería fuera de casa

Rosario: ofrecen una millonaria recompensa por datos sobre un crimen ocurrido hace 4 años

INFOBAE AMÉRICA

Rauw Alejandro reveló su filosofía

Rauw Alejandro reveló su filosofía artística: “La música es mi idioma, venga del corazón que venga”

María Corina Machado: “El pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión”

Powerball resultados 17 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Miami se prepara para liderar la era de los rascacielos superaltos residenciales en Estados Unidos

La razón por la que Claire Danes sintió “vergüenza” tras embarazarse a los 44 años

DEPORTES

Día clave rumbo al Mundial

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los pases para los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas