‘La Mañanera’ de hoy martes 18 de noviembre | Mundial Social, marcha Gen Z y FIFA 2026, entre lo relevante

Dichas acciones serán remuneradas con el salario mínimo y serán parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro .

Marath Baruch adelantó que el Gobierno Federal espera la participación de 5 mil jóvenes en actividades de turismo, cultura, hospitalidad, promoción del deporte y recepción de viajeros, durante el Mundial 2026 .

Además se anunciaron varias rutas turísticas a lo largo de la República Mexicana que promoverán el trabajo artesanal de los pueblos indígenas y permitirá aumentar el turismo en pueblos mágicos, las capitales de las 32 entidades federativas, entre otras acciones.

Claudia Curiel informó que se mejorarán 12 museos emblemáticos del INAH y 46 zonas arqueológicas .

Programa integral para recuperar zonas históricas y arqueológicas de México

Por su parte, Rommel Pacheco anunció que se llevarán a cabo 74 mundialitos y 6 copas (CONADE, Paralímpica, de Barrio, las y los trabajadores, Edad Media, de Oro), a lo largo de México .

Todos los pasos para inscribirse se encontrarán en las páginas oficiales de la CONADE y la SEP.

Mario Delgado adelantó que el Gobierno Federal preparará un programa que promueva actividades deportivas en las escuelas de México . Por medio de torneos que se harán anualmente a partir de 2026 , los estudiantes de primaria , secundaria , preparatoria y universidad participarán en torneos de futbol .

Dicho programa tendrá como objetivo fomentar el entusiasmo de las infancias y juventudes por la ciencia, tecnología e innovación, a través del deporte.

Por su parte, Rosaura Ruiz detalló que se llevará a cabo la Copa FutbotMX , un torneo nacional e internacional que se llevará a cabo por medio de robots.

El titular del IMSS , Zoé Robledo , adelantó que las instituciones de salud de la mano con instituciones deportivas consideraron crear torneos para todas las edades y condiciones físicas. De acuerdo con la información oficial, se presentó que se crearon:

Protección : Habilitación de módulos de atención en aeropuertos, estaciones, centros turísticos y estadios sede

Disuasión : Implementación del Programa de verificación y vigilancia

Iván Escalante detalló que la Profeco se encuentra trabajando en programas para proteger al consumidor al comprar boletos para el Mundial 2026 , además de que adelantó la creación de una plataforma donde las personas pueden subir sus boletos para revender a precios justos y accesibles.

Plan Integral de Atención a las Personas Consumidoras

La mandataria reiteró su postura sobre impedir y hacer valer la soberanía nacional ante peticiones del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , de enviar soldados norteamericanos a territorio nacional. Además, aseguró que el presidente norteamericano cambió su postura y declaraciones sobre una intervención.

“No va a ocurrir una intervención”, afirma Sheinbaum tras declaraciones de Donald Trump

Asimismo, recordó que algunas de las personas que se encontraban en la marcha del pasado 15 de noviembre eran las mismas que se presentaron en la marcha de la Marea Rosa .

Tras las acusaciones y señalamientos que apuntaban que los grupos de choque que asistieron a la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre eran militantes de Morena , la mandataria Sheinbaum negó rotundamente que esas personas fueran seguidores o miembros del Gobierno Federal .

Sheinbaum niega que grupos de choque que asistieron a la marcha de la Generación Z sean afines a MORENA

A pesar de que se le cuestionó a la mandataria mexicana sobre la veracidad de las declaraciones de la Embajadora , Sheinbaum se limitó a decir que no entrará en debate con lo sucedido, solo que su gobierno no tiene nada que ver con los hechos.

Sheinbaum declaró que su gobierno no tuvo nada que ver con el atentado que sufrió la funcionaria extranjera en territorio mexicano.

Gobierno Federal se deslinda del atentado contra la Embajadora de Israel en México

Además, Sheinbaum mencionó que dicho precio se mantendrá por al menos seis meses más, periodo que tarda el contrato en renovarse.

La mandataria adelantó que la canasta básica se mantendrá en 910 pesos mexicanos , no habrá aumento y hay colaboración con todos los empresarios para evitar la inflación nacional en la alimentación básica.

Sheinbaum confirma que canasta básica se mantiene en 910 pesos

Tras las redadas presentadas en Carolina del Norte , Estados Unidos , Sheinbaum detalló que hasta el momento se tiene el registro de cinco connacionales detenidos y el Consulado General de México está en comunicación con ellos para darle seguimiento.

Redadas en Estados Unidos, este es el registro que tiene el Gobierno Federal hasta el momento

