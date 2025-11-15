Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

Parte de las labores del colectivo (Facebook/Guerreros Buscadores de Jalisco)

Dos cuerpos sin vida fueron localizados enterrados al interior de un domicilio de la colonia San Pedrito de Tlaquepaque, Jalisco, por el colectivo Guerreros Buscadores luego de recibir una denuncia anónima sobre la presencia de restos humanos.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el colectivo confirmó el hallazgo de los restos al interior del predio, el cual se encontraba en condiciones insalubres debido a la gran cantidad de objetos y basura que había acumulados.

Las madres buscadoras denunciaron que al acudir al sitio solicitaron al encargado que les permitiera ingresar para llevar a cabo una inspección, a lo cual accedió; sin embargo, durante los primeros trabajos localizaron restos óseos.

Debido al hallazgo, el hombre comenzó a ponerse nervioso y a insistir en que salieran del lugar, pero al ser acompañadas por elementos de la policía, el sujeto solo pudo reconocer los hechos y les dijo los lugares en los que se encontraban los cuerpos.

“El señor confesó que él había matado y enterrado a estas dos personas. Al verse acorralado, él confesó que los había matado y los había enterrado (…) Las personas tienen cinco años, más o menos, aquí enterradas”, comentó una de las madres buscadoras.

Foto: Captura de pantalla / Guerreros Buscadores de Jalisco

El colectivo informó que llegaron al sitio luego de que recibieron un mensaje anónimo en el que se advertía la presencia de cuerpos enterrados, por lo que se trasladaron al sitio.

“Empezamos a sacar esos huesitos pensando en que a lo mejor eran de un cuerpo, pero no, ya el señor dijo que los había envuelto en bolsas y la verdad los amarró con ganas, le puso muchísimas cosas, aparte de todo el porquerio (sic) que le puso, está ahorita envuelto en una bolsa negra y en cables”, comentó una de las madres buscadoras.

Durante la búsqueda, el colectivo también afirmó que la Fiscalía General del Estado de Jalisco ya había acudido al sitio para realizar diligencias, sin embargo, estos dos cuerpos aún estaban en el sitio.

“Pasó (la) Fiscalía y dijo: “No, ya nos vamos, aquí no hay nada. Todo está bien”. Ya había venido Fiscalía a este terreno. Él mismo les dio el acceso a Fiscalía y no encontraron nada (…) Entonces, imagínense las cartas que descarta Fiscalía. ¿En dónde queda el esfuerzo? (…) que Fiscalía haga el trabajo y que investigue como tiene que investigar", dijo una de las madres.

Foto: Facebook / Guerreros Buscadores de Jalisco

Luego de brindar detalles acerca de algunas prendas que portaban los dos cuerpos, como gorra negra con letras blancas, playera color azul marino y bóxer rojo, el colectivo informó que el hombre quedó bajo custodia de las autoridades luego de confesar el doble asesinato.