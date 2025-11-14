Reportan que alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, fue retenido por agentes fronterizos de EEUU

(X@michelleriveraa)

César Iván Sandoval Gámez quien se desempeña como alcalde de San Luis Rio Colorado, Sonora, habría sido retenido por agentes fronterizos, según puede verse en una fotografía compartida el 13 de noviembre, el hombre fue esposado.

Ante esta situación, la periodista Michelle Rivera informó en sus redes sociales que el motivo por el que el funcionario fue detenido obedecería a un presunto retiro de visa.

De igual manera, los reportes preliminares indican que Iván Sandoval Gámez viajaba en una caravana junto con otros funcionarios pero que él fue el único en ser retenido por efectivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

(X@MLopezSanMartin)

Fueron difundidas dos fotografías de la supuesta retención (X@elalbertomedina)

Los hechos habrían sucedido en la garita de San Luis, Arizona. Es importante recalcar que mientras algunas fotografías muestran al hombre esposado y acompañado de un elemento uniformado, otra imagen similar muestra al funcionario sin ser esposado, únicamente caminando al lado del agente.

El demás material gráfico corresponde a la camioneta en la que al parecer viajaba el funcionario y el cual estaba a las afueras de la aduana mexicana.

Al menos hasta la 8:00 de la noche del 13 de noviembre ninguna autoridad (ni mexicana ni estadounidense) había compartido una postura oficial por los reportes.

Revocaciones de visas por parte de EEUU

Asimismo, a mediados de octubre pasado fue informado que las autoridades de EEUU revocaron al menos 50 visas de funcionarios y políticos mexicanos. La información compartida por la agencia Reuters muestra que algunos de los afectados son pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque también había de otros partidos.

En dicha ocasión, cuatro funcionarios reconocieron de manera pública que les fue revocada su visa.

Por su parte, el 7 de agosto pasado, el gobierno de EEUU revocó la visa de Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales.

Foto: X/@JGimNogales

“Quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado entorno a mi visa. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto (...) Me encuentro en mi oficina, cumpliendo con mis deberes, atiendo temas importantes de nuestra ciudad, incluso participo en reuniones binacionales de temas de seguridad porque Nogales no se tiene que parar“, expresó en dicha ocasión.

Francisco Gim añadió que estaba tranquilo debido a que no está relacionado con actividades indebidas, además de que calificó los hechos como un proceso administrativo, el cual no representó una afectación a su forma de trabajo.

“Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón“, agregó.