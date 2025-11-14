La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori alista sus estrategias antes de la traición la tarde de hoy 14 de noviembre

En una conversación tras ganar la dinámica, el joven actor dejó entrever sus deseos porque uno de los integrantes del ‘escuadrón suicida’ sea eliminado el próximo domingo.

Tras conseguir la salvación, Sergio Mayer Mori podría bajar de la placa de nominados a Lis Vega para subir a Manola Díaz.

Diversas grabaciones del momento se difundieron en redes sociales, y aunque no se logra percibir lo que se dice en el exterior, Kim Shantal tuvo un inesperado cambio de actitud con Eleazar Gómez , acción que ya ha desatado reacciones de los internautas.

Al igual que en La Casa de los Famosos México , los granjeros fueron sorprendidos con carritos de parte del público.

Últimas noticias

Agenda deportiva 14-16 de noviembre: Mundial Sub 17, Liga MX Femenil y todos los eventos del fin de semana No te pierdas ni un minuto de acción dentro de las canchas y sigue de cerca todos los eventos de este viernes, sábado y domingo

Capturan a “El Compi”, implicado en el caso del rancho donde se localizaron 16 cuerpos en Quintana Roo Las autoridades lo identificaron como posible responsable de la renta del lugar

Beca Rita Cetina 2026: esta es la marca que debe tener un CURP válido para entrega de tu tarjeta Debes tener en orden tu documentación para acceder a este programa social

Valor de cierre del dólar en México este 14 de noviembre de USD a MXN Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada