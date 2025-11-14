México

La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori alista sus estrategias antes de la traición la tarde de hoy 14 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: el hijo de Bárbara Mori salió de la placa de nominados

Sergio Mayer Mori se salvó
Sergio Mayer Mori se salvó de ser eliminado el próximo domingo. (IG: @lagranjavipmx)
20:50 hsHoy

Granjeros reciben sus primeros carritos y surgen inesperadas reacciones

Al igual que en La Casa de los Famosos México, los granjeros fueron sorprendidos con carritos de parte del público.

Diversas grabaciones del momento se difundieron en redes sociales, y aunque no se logra percibir lo que se dice en el exterior, Kim Shantal tuvo un inesperado cambio de actitud con Eleazar Gómez, acción que ya ha desatado reacciones de los internautas.

20:29 hsHoy

¿Sergio Mayer Mori traicionará a Alfredo Adame?

Tras conseguir la salvación, Sergio Mayer Mori podría bajar de la placa de nominados a Lis Vega para subir a Manola Díaz.

En una conversación tras ganar la dinámica, el joven actor dejó entrever sus deseos porque uno de los integrantes del ‘escuadrón suicida’ sea eliminado el próximo domingo.

Entre bromas y evasivas, el
Entre bromas y evasivas, el participante dejó a todos preguntándose si planea abandonar la competencia o si solo busca mover las piezas del juego a su favor en esta semana clave (TV Azteca)
20:28 hsHoy

Nominados la tarde del 14 de noviembre:

Lis Vega

Eleazar Gómez

Manola Díaz

