Fiscalía del Edomex detiene a ex director de TRIJAEM por presunto desvío de recursos

Se le cumplimentó una orden de aprehensión por transferir más de 30 millones de pesos

Las autoridades detuvieron al ex
Las autoridades detuvieron al ex Director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, TRIJAEM. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Tomás “N”, ex Director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

De acuerdo con el comunicado oficial, le fue cumplimentada una orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del referido órgano autónomo, ya que presuntamente realizó, en colaboración con otros sujetos, transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos.

El ahora detenido envió dichos recursos a diversos destinatarios mediante el uso de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria del TRIJAEM, para ello habría aprovechado la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo. La Fiscalía continúa con la investigación por estos hechos.

Contexto de la detención del exdirector del TRIJAEM

Detuvieron a Tomás N por
Detuvieron a Tomás N por desvío de recursos (FGJEM)

De acuerdo con información publicada el 4 de diciembre de 2023, el presidente del tribunal, Gerardo Becker Ania, informó al titular del Órgano de Control Interno, Everardo Camacho, que el director de Administración de esa institución, Tomás “N” acudió a informarle que se realizaron movimientos no reconocidos, razón por la que lo instruyó a realizar las gestiones necesarias para evitar un daño patrimonial.

Además, se contactaron con la institución financiera para evitar que los fondos se dispersaran y en aquel entonces se creía que los “habían hackeado” pero las indagatorias apuntalan hacia otro lado.

Hasta ese día, el dinero no se había transferido y los movimientos se registraban en tránsito. Sin embargo, de manera extraoficial, integrantes de ese órgano señalaron que finalmente sí se concretó la operación y el dinero salió de ese órgano.

En aquel entonces, Gerardo Becker Ania emitió un comunicado con la siguiente información, según El Sol de México: “Por este medio me permito informar que el día de hoy siendo aproximadamente las trece horas del día acudió a mi oficina el servidor público Tomás Delgado León, director de Administración de este Tribunal de Justicia Administrativa, con la finalidad de hacer de mi conocimiento que se habían realizado diversos movimientos no reconocidos a cargo de la cuenta número CHQ-MXN-TOLUCA, ED-03802268817 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. por un monto superior a los $30 millones".

“Ante ello, procedí a instruir de inmediato a dicho servidor público a efecto de que llevará a cabo todas y cada una de las gestiones necesarias para evitar un daño al patrimonio del Tribunal. Por esta razón se hizo comunicación inmediata en forma electrónica y mediante oficio a esa institución bancaria, con la finalidad de evitar que fueran dispersados esos recursos financieros, reportándome el director de Administración que aún no se han concretado esas transferencias y los movimientos se encuentran registrados como “en tránsito”, señaló el medio afirmando que el documento se encontraba firmado.

