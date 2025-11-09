México

Temblor en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 9 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidos por el SSN

En pocas líneas:

    06:02 hsHoy

    Ante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con precaución. Si estás en un edificio, no corras ni uses elevadores; ubícate en una zona de seguridad interna, como bajo un marco de puerta, junto a muros de carga o columnas. Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Si estás en la calle, evita postes, cables y fachadas. Una vez que termine el movimiento, corta el gas y la electricidad, revisa posibles daños y sigue las indicaciones de Protección Civil. Prepara una mochila de emergencia y participa en simulacros regularmente.

