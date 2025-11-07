La mañanera de Sheinbaum de este 7 de noviembre: Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025 se llevará a cabo en el Zócalo | En vivo

Sheinbaum asegura que la cooperación científica se fortalecerá con Francia, y se tocará el tema en la reunión que mantendrá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer la formación digital de la juventud mexicana y consolidar al país como un referente en innovación y talento tecnológico en América Latina.

“México no puede quedarse atrás en el desarrollo tecnológico global; debemos entrar con fuerza desde las nuevas generaciones”, afirmó.

Sheinbaum enfatizó que el objetivo es impulsar el desarrollo tecnológico desde la educación básica hasta la profesional , fomentando vocaciones científicas entre niñas, niños y jóvenes .

“Se tiene la opción de certificarse a través de estas múltiples empresas tecnológicas”, explicó la presidenta, destacando que el programa busca abrir oportunidades laborales en sectores de alta demanda .

Todos los contenidos formativos quedarán disponibles en la plataforma SaberesMX , donde cualquier persona podrá acceder de manera gratuita a los materiales, cursos en línea y evaluaciones para obtener su certificación.

Como parte de esta estrategia, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) ofrecerá, a partir de enero de 2026 , un curso gratuito para 10 mil jóvenes , quienes recibirán certificaciones avaladas por empresas líderes en tecnología .

“Queremos que las y los jóvenes de México puedan especializarse en los temas del futuro: inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad. Que nadie se quede atrás”, señaló.

Sheinbaum subrayó que la visión del gobierno federal es garantizar que todos los jóvenes interesados en desarrollar habilidades tecnológicas puedan hacerlo sin barreras económicas.

La mandataria explicó que su gobierno ha establecido alianzas con diversas compañías de tecnología globales y nacionales , interesadas en contratar talento joven especializado en inteligencia artificial, manejo de datos y servicios en la nube .

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ninguna universidad del país ha sufrido recortes presupuestales , al tiempo que anunció un ambicioso plan de formación tecnológica para jóvenes mexicanos en colaboración con empresas nacionales e internacionales del sector digital.

Niñas y niños que participaron cantanto y tocando música, responden preguntas de los reporteros sobre los nimbres de las piezas que interpretaron.

13:46 hs

Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025 será el 22 de noviembre en el Zócalo capitalino

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, presentó la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025, bajo el lema “Yaloltlajtoli: Voces Vivas”. El evento se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 22 de noviembre, con entrada libre para todo el público.

Durante la conferencia, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), destacó la colaboración entre ambas instituciones para realizar esta celebración.

“Estamos colaborando con la Secretaría de Cultura. Es un día de fiesta; estamos anunciando esta gran celebración que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México”, expresó Regino Montes.

Por su parte, Javier Hidalgo, titular de Pilares CDMX, informó que en esta edición participarán 350 niñas y niños integrantes de la Orquesta Monumental de Pilares, considerada uno de los proyectos comunitarios más grandes del mundo.

En la presentación también estuvieron presentes niños invitados de Puebla, Guanajuato, Oaxaca y otros estados, quienes compartieron palabras en su lengua materna, el náhuatl, como parte de las actividades que buscan preservar y celebrar la diversidad lingüística del país.