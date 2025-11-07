México

La mañanera de Sheinbaum de este 7 de noviembre: Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025 se llevará a cabo en el Zócalo | En vivo

La mandataria Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este viernes en Palacio Nacional

Guardar
14:28 hsHoy

Sheinbaum asegura que la cooperación científica se fortalecerá con Francia, y se tocará el tema en la reunión que mantendrá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

14:20 hsHoy

Gobierno federal lanza iniciativa tecnológica para jóvenes; Sheinbaum asegura que no hay recortes universitarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ninguna universidad del país ha sufrido recortes presupuestales, al tiempo que anunció un ambicioso plan de formación tecnológica para jóvenes mexicanos en colaboración con empresas nacionales e internacionales del sector digital.

La mandataria explicó que su gobierno ha establecido alianzas con diversas compañías de tecnología globales y nacionales, interesadas en contratar talento joven especializado en inteligencia artificial, manejo de datos y servicios en la nube.

Sheinbaum subrayó que la visión del gobierno federal es garantizar que todos los jóvenes interesados en desarrollar habilidades tecnológicas puedan hacerlo sin barreras económicas.

“Queremos que las y los jóvenes de México puedan especializarse en los temas del futuro: inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad. Que nadie se quede atrás”, señaló.

Como parte de esta estrategia, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) ofrecerá, a partir de enero de 2026, un curso gratuito para 10 mil jóvenes, quienes recibirán certificaciones avaladas por empresas líderes en tecnología.

Todos los contenidos formativos quedarán disponibles en la plataforma SaberesMX, donde cualquier persona podrá acceder de manera gratuita a los materiales, cursos en línea y evaluaciones para obtener su certificación.

“Se tiene la opción de certificarse a través de estas múltiples empresas tecnológicas”, explicó la presidenta, destacando que el programa busca abrir oportunidades laborales en sectores de alta demanda.

Sheinbaum enfatizó que el objetivo es impulsar el desarrollo tecnológico desde la educación básica hasta la profesional, fomentando vocaciones científicas entre niñas, niños y jóvenes.

“México no puede quedarse atrás en el desarrollo tecnológico global; debemos entrar con fuerza desde las nuevas generaciones”, afirmó.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer la formación digital de la juventud mexicana y consolidar al país como un referente en innovación y talento tecnológico en América Latina.

14:11 hsHoy

Niñas y niños que participaron cantanto y tocando música, responden preguntas de los reporteros sobre los nimbres de las piezas que interpretaron.

13:46 hsHoy

Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025 será el 22 de noviembre en el Zócalo capitalino

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, presentó la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025, bajo el lema “Yaloltlajtoli: Voces Vivas”. El evento se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 22 de noviembre, con entrada libre para todo el público.

Durante la conferencia, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), destacó la colaboración entre ambas instituciones para realizar esta celebración.

“Estamos colaborando con la Secretaría de Cultura. Es un día de fiesta; estamos anunciando esta gran celebración que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México”, expresó Regino Montes.

Por su parte, Javier Hidalgo, titular de Pilares CDMX, informó que en esta edición participarán 350 niñas y niños integrantes de la Orquesta Monumental de Pilares, considerada uno de los proyectos comunitarios más grandes del mundo.

En la presentación también estuvieron presentes niños invitados de Puebla, Guanajuato, Oaxaca y otros estados, quienes compartieron palabras en su lengua materna, el náhuatl, como parte de las actividades que buscan preservar y celebrar la diversidad lingüística del país.

El evento concluyó con la participación de la orquesta infantil, que interpretó varias piezas musicales y ofreció un adelanto de lo que el público podrá disfrutar en la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025, un encuentro que celebra la identidad, la música y la riqueza cultural de las comunidades de México.

13:39 hsHoy

Banderazo de inicio de obra del ferrocarril Saltillo–Nuevo Laredo

Jesús Esteva se encuentra en Tamaulipas, donde este jueves se llevó a cabo el banderazo de salida del ferrocarril Saltillo–Nuevo Laredo, una de las obras ferroviarias más importantes del norte del país.

Durante el evento se dieron a conocer los detalles técnicos del proyecto, particularmente del tramo Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo, que contempla la construcción de 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares, 108 obras de drenaje, así como una estación de pasajeros en Nuevo Laredo y dos estaciones adicionales en Lampazos de Naranjo y Anáhuac.

Este tramo forma parte de los cinco segmentos que integran el ferrocarril de conexión entre Saltillo y Nuevo Laredo, cuyo objetivo es impulsar la conectividad, el comercio y la movilidad regional.

Con este evento, las autoridades dieron el banderazo oficial de inicio de obra, marcando el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo ferroviario del país.

13:36 hsHoy

Comienza la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció que a las 9:40 de la mañana sostendrá una reunión privada con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En el Salón Tesorería la acompañan Claudia Curiel, Javier Hidalgo y Adelfo Regino Montes, quienes ofrecerán un anuncio especial durante la conferencia.

Asimismo, se realizará un enlace en vivo con Tamaulipas para dar el banderazo de salida del ferrocarril Saltillo–Nuevo Laredo, una obra considerada estratégica para el desarrollo del norte del país.

De manera remota participan Jesús Esteva, Andrés Lajous y el gobernador Américo Villarreal, quienes intervendrán en la transmisión a distancia.

12:51 hsHoy

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este viernes 7 de noviembre, donde tocará los temas más destacados de la política mexicana.

Temas Relacionados

La mañaneraClaudia SheinbaumPalacio Nacionalmexico-noticias

Últimas noticias

Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025: el Zócalo se llenará de arte, música y lenguas originarias

La CDMX celebrará la diversidad lingüística y cultural del país con música, danza y participación comunitaria

Fiesta de las Culturas Comunitarias

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: ¿A quién traicionará Eleazar Gómez?

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Estas son las tres reuniones que encabezarán Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron en Palacio Nacional

La presidenta indicó que recibirá al mandatario francés en Palacio Nacional y al mediodía darán una conferencia de prensa

Estas son las tres reuniones

¿Qué delitos le imputarán? Raúl Rocha confirma demanda contra Nawat Itsaragrisil por agresión a Fátima Bosch

El proceso legal será en Tailandia, adelantó el presidente de Miss Universo México

¿Qué delitos le imputarán? Raúl

Suprema Corte invalida facultad para espiar personas e intervenir comunicaciones sin control judicial

Corte señala invasión de competencias y violación a la privacidad

Suprema Corte invalida facultad para

ÚLTIMAS NOTICIAS

Buscar en ChatGPT también se

Buscar en ChatGPT también se volvió un peligro: las búsquedas están mostrando links peligrosos para tu celular

Cambios clave y nuevos nombres: cómo quedará integrada la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni

El rabino Shlomo Levy: “La visita de Milei a la tumba del Rebe de Lubavitch es una invitación a la unión”

Mercados: las acciones y los bonos de la deuda en dólares abrieron con tendencia a la baja

Video: un auto chocó contra un colectivo en Colegiales y hay un herido

INFOBAE AMÉRICA

‘Gremlins 3′ ya tiene fecha

‘Gremlins 3′ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe de la película

Meghan Markle regresa a la actuación tras ocho años de ausencia

El museo del Holocausto les pone nombre a 5 millones de víctimas y confía en la IA para identificar al resto

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California

Liam Gallagher arremete contra un fan “desquiciado” que lanzó una bengala al público durante un concierto de Oasis: “Ya te llegará tu merecido”

DEPORTES

Tras ser confirmado como titular

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afronta la única práctica en Brasil

Franco Colapinto habló tras la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1: “Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor”

Los elogios de Briatore a Colapinto tras confirmarlo como titular para el 2026: “Tiene el potencial necesario para convertirse en un piloto de primer nivel”

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026 que tendrá a Franco Colapinto como piloto titular: cuándo será su debut

Los mensajes ocultos detrás del anuncio de Alpine que confirmó la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1