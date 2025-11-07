La Granja VIP EN VIVO: la tensión crece tras la salvación de Eleazar Gómez la tarde de hoy 7 de noviembre

Eleazar Gómez dejó de estar en riesgo tras ganar el reto de 'La salvación' (La Granja VIP)

Eleazar Gómez le agradeció a Sergio Mayer Mori dejarlo jugar

En una conversación con Kim Shantal y Lola Cortés, el hijo de Sergio Mayer Mori confesó que tras su decisión de no dejar jugar a la ex crítica, el actor le agradeció, pues eso le dio la oportunidad de salir de la placa.

Sin embargo, el hijo de Bárbara Mori confesó que no fue por apoyo a su compañero, solo fue una decisión colateral.

Quiénes son los nominados hoy, 7 de noviembre

Tras la salida de Eleazar Gómez de la placa de nominados, solo permanecen en riesgo de eliminación Alfredo Adame, Manola Díez, El Patrón y Lola Cortés.

Uno de ellos saldrá de la placa la noche de hoy con la dinámica de ‘La traición’, esta vez, el actor será el encargado de subir a otro de los granjeros y rescatar a uno.