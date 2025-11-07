México

La Granja VIP EN VIVO: la tensión crece tras la salvación de Eleazar Gómez la tarde de hoy 7 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Manola Díez permanecen en la placa de nominados

Guardar
Eleazar Gómez dejó de estar
Eleazar Gómez dejó de estar en riesgo tras ganar el reto de 'La salvación' (La Granja VIP)

Eleazar Gómez le agradeció a Sergio Mayer Mori dejarlo jugar

En una conversación con Kim Shantal y Lola Cortés, el hijo de Sergio Mayer Mori confesó que tras su decisión de no dejar jugar a la ex crítica, el actor le agradeció, pues eso le dio la oportunidad de salir de la placa.

Sin embargo, el hijo de Bárbara Mori confesó que no fue por apoyo a su compañero, solo fue una decisión colateral.

Quiénes son los nominados hoy, 7 de noviembre

Tras la salida de Eleazar Gómez de la placa de nominados, solo permanecen en riesgo de eliminación Alfredo Adame, Manola Díez, El Patrón y Lola Cortés.

Uno de ellos saldrá de la placa la noche de hoy con la dinámica de ‘La traición’, esta vez, el actor será el encargado de subir a otro de los granjeros y rescatar a uno.

Temas Relacionados

La Granja VIPEleazar GómezTV AztecaEn vivo24/7mexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 7 de noviembre

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la CDMX y Edomex

Cómo está la calidad del

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Ranking de Prime Video en

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El mundo deportivo tendrá mucha actividad este fin de semana desde el futbol europeo hasta los emparrillados de la NFL

Agenda de deportes del 7

Cae presunto implicado en el feminicidio de Norma Patricia, enfermera asesinada en la alcaldía Iztapalapa de CDMX

La joven denunció previamente a un cirujano por posible mala práctica y amenazas

Cae presunto implicado en el

El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”

Actualmente, Isaac Cruz es campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los superligeros

El rival invicto mexicano que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Macron destaca en México la

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Prime Video en

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

AC/DC anuncia nueva fecha en CDMX de su gira Power Up Tour: fecha y precio de las entradas

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 7 de noviembre

Tecate Pa’l Norte 2026 revela más detalles: estos son los precios de los abonos y la fecha de preventa

DEPORTES

Agenda de deportes del 7

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”

Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025