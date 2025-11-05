México

Aseguran 17.4 kilos de cocaína en la terminal 2 del AICM

La presunta droga se localizó distribuida en 15 paquetes al interior de una maleta documentada

Autoridades aseguraron 17.4 kilos de cocaína en el equipaje de un pasajero Crédito: Gobierno de México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó un comunicado en conjunto con diversas instituciones para destacar las acciones realizadas en materia de seguridad el día de ayer, 3 de noviembre.

En el reporte se muestran detenciones, cateos y aseguramientos destacados que sucedieron en Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Sin embargo, destacó el aseguramiento de 17.4 kilos de presunta cocaína en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según fuentes oficiales, una inspección de equipaje documentado culminó en la detención de una persona y el aseguraron 15 paquetes que contenían un total de 17.4 kilogramos de cocaína.

Durante la revisión, los agentes identificaron las sustancias ilícitas distribuidas en varios envoltorios, lo que llevó a la inmediata retención del pasajero y la incautación de las drogas.

El decomiso fue realizado entre elementos de la Secretaría de Marina y personal de Aduanas, los cuales realizaron acciones conjuntas.

Según autoridades, el evento se realizó de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos por ambas instituciones.

Sobre estos hechos no se dieron más detalles, sin embargo, el informe contiene otras acciones realizadas en materia de seguridad en el país.

Recuento de las acciones de seguridad destacadas

Durante un enfrentamiento en el municipio de Guasave, Sinaloa, elementos de seguridad repelieron el ataque de presuntos delincuentes, como resultado se aseguraron armas y municiones, además, se liberaron 9 personas privadas de la libertad, se abatieron 13 presuntos delincuentes y se detuvieron 4 más.

Las autoridades detuvieron a cuatro de los agresores del enfrentamiento en Guasave. (SSP Sinaloa)

En Veracruz, un operativo conjunto entre elementos de Semar y la Policía Estatal permitió la liberación de una persona que estaba privada de su libertad. Durante la acción, las autoridades decomisaron dos armas largas, 2 mil 186 cartuchos, 14 cargadores, 8 vehículos y 7 motocicletas.

Además, en el mismo estado, sobre la carretera Tuxpan-Poza Rica, a la altura de Tihuatlán, elementos de Semar y de la Policía Estatal detuvieron a una persona que viajaba en un tractocamión. Derivado de la inspección, los agentes incautaron 60 mil litros de hidrocarburo y detectaron documentación apócrifa en posesión del conductor.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron 3 armas largas durante patrullajes.

En las cercanías del poblado Agua Caliente de los Monzón, en Culiacán, integrantes del Ejército Mexicano localizaron 1 ametralladora junto con 1 arma larga que estaban escondidas entre la vegetación.

En Quintana Roo, 70 personas privadas de su libertad fueron trasladadas por fuerzas federales y estatales desde el Centro de Reinserción Social de Cancún hasta el penal de Chetumal, en un operativo coordinado que movilizó a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal.

