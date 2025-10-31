Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán

La edil petista sobrevivió a un tercera atentado a balazos en su contra cuando salía de una fiesta privada en la región del Lago de Cuitzeo | Facebook / Dra. Rosa Elia Milán Pintor

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó la detención de tres hombres presuntamente implicados en el atentado contra la alcaldesa de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, el pasado 12 de julio de 2025. Los detenidos fueron identificados como Rubén “N”, Antonio Guillermo “N” y Freddy Javier “N”, quienes enfrentan cargos por el delito de tentativa de homicidio en agravio de la edil y tres de sus escoltas.

De acuerdo con las autoridades, los tres sujetos serían integrantes del grupo criminal conocido como “Los Chiquitos”, una célula delictiva con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual opera en la región bajío-oriente de Michoacán. La detención se logró tras labores de inteligencia, análisis de videovigilancia y testimonios recabados en el lugar de los hechos.

La FGE destacó que los tres detenidos habrían actuado de manera coordinada. En concreto, siguieron un patrón de ataque previamente planeado, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un intento de ejecución con motivaciones políticas o de control territorial. Se investiga si los agresores recibieron apoyo logístico de otros miembros del grupo “Los Chiquitos”, quienes han sido señalados por su participación en extorsiones, cobro de piso y tráfico de drogas en municipios colindantes.

Los tres capturados son identificados como miembros de "Los Chiquitos" , célula criminal en Michoacán ligada al CJNG | FGE Michoacán

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual ya solicitó su vinculación a proceso por tentativa de homicidio. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia inicial, donde se determinará su situación jurídica.

Pese a esto último, la FGE no descarta la posibilidad de que se les imputen otros delitos conforme avance la investigación.

Reacciones políticas y sociales: exigencia de justicia y protección a autoridades locales de Michoacán

Tras conocerse las detenciones, diversos actores políticos y sociales expresaron su respaldo a la alcaldesa y exigieron garantías de seguridad para los funcionarios municipales en Michoacán. La Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) emitió un comunicado condenando el atentado y solicitando al gobierno federal mayor presencia de fuerzas de seguridad en zonas de alto riesgo.

Por su parte, Rosa Elia Milán Pintor agradeció el respaldo ciudadano y reiteró su compromiso con la legalidad y la gobernabilidad en Cuitzeo. “No nos van a intimidar. Seguiremos trabajando por la paz y el bienestar de nuestro municipio”, declaró en un mensaje difundido en redes sociales.

La alcaldesa agradeció las muestras de cariño y dijo que seguirá trabajando por el municipio que gobierna actualmente | Facebook / Dra. Rosa Elia Milán Pintor

Emboscada en la ribera del Lago de Cuitzeo: así ocurrió el tercer ataque armado contra Rosa Elia Milán

El atentado se registró cuando la alcaldesa salía de una fiesta privada celebrada en un restaurante ubicado a orillas del Lago de Cuitzeo. Al momento de retirarse del lugar, tres hombres armados que se encontraban cerca del estacionamiento, para así abrir fuego contra ella y su equipo de seguridad. La rápida reacción de los escoltas evitó una tragedia mayor, aunque se reportaron lesiones y daños materiales.

Este ataque no fue el primero que enfrentó Rosa Elia Milán durante su gestión. Fuentes locales señalan que la edil ya había sido víctima de amenazas y hostigamiento por parte de grupos criminales que disputan el control territorial en la zona.

Michoacán bajo fuego: violencia política y disputa entre cárteles

El caso de Cuitzeo se suma a una preocupante tendencia de violencia contra autoridades municipales en Michoacán y otras entidades del país. De acuerdo con datos de organizaciones civiles, en lo que va del año 2025, se han registrado al menos 15 atentados contra alcaldes, regidores o funcionarios locales, muchos de ellos vinculados a disputas entre grupos criminales por el control de rutas, recursos y territorios.

Una mujer incluso narró cómo una de las balas de este enfrentamiento armado en Tepalcatepec le arrebató la vida a su hija el pasado 23 de octubre | X / @foro_militar

La presencia del CJNG en Michoacán ha intensificado los niveles de violencia en municipios estratégicos como Zamora, Uruapan, Apatzingán y ahora Cuitzeo. La fragmentación de grupos locales y la disputa con organizaciones como Los Viagras o La Familia Michoacana ha generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población civil como a las autoridades.